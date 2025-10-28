Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Magyar Péter minden alkalmat megragad a kéregetésre

Mindent megtesz Magyar Péter annak érdekében, hogy a Tisza Párt támogatóiból a lehető legtöbb pénzt kisajtolja. Még a nemzeti ünnepen tartott demonstráció megszervezése kapcsán is a kalapozás jutott eszükbe.

2025. 10. 28. 13:28
Ismét körlevélben kér pénzt a Tisza Párt a szimpatizánsaitól. A szervezet ezúttal a sikeres október 23-i rendezvényükre hivatkozva kezdett kalapozásba és hamis hírek terjesztésébe, azt állítva, hogy több százezren vonultak csütörtökön a Nemzeti Meneten a Deák Ferenc tértől a Hősök teréig.

Tisza menet
A Tisza Párt menete október 23-án (Fotó: Havran Zoltán)

Mindeközben a valóságban a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a cellainformációk alapján közölte, hogy az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

Vagyis szó sincs több százezres tömegekről Magyar Péter esetében.

De a levél lényege természetesen nem ez, hanem egy kék téglalap volt, amelyre a támogatók rákattinthatnak, és különböző összegekkel támogathatják a Tisza Pártot.

Támogatást kér Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

A kéregetéssel Magyar Péter már a demonstráció előtt is futott egy kört. Akkor az ’56-os forradalmárokat használta fel, hogy minél több pénz kisajtolhasson a támogatóiból. A Tisza Párt akkor is körlevélben kérte a szimpatizánsait, hogy pénzzel segítsék a háborús menet szervezését.

A levél a szokásos hangnemben arra kérte a támogatóit, hogy négy zászló, 15 virág vagy 30 fáklya árával támogassák a Tisza Pártot. A támogatásokat persze Magyar Péter nyilvánvalóan nem az október 23-i menet lebonyolítására, hanem a Tisza Párt buborékjának és saját eseményeinek a finanszírozására fordítja.

Minden is kapható

Magyar Péteréket nemcsak online, hanem személyesen is lehetett támogatni a demonstráció alatt. A háborús meneten ugyanis két Tisza Shop is várta a párt kacatjait megvásárolni kívánó demonstrálókat.

A Kodály köröndnél és a Hősök terén 13.00-tól nyit a Tisza Shop, ahol elérhető lesz az eseményre készült kollekció és a Tégláról téglára – Magyarország felébredt című könyv is. Kártyával és készpénzzel is tudsz fizetni – minden vásárlással a rendszerváltást támogatod

– írta körlevelében a Tisza Párt. Azonban ennyi sem elég Magyar Péteréknek, a levél szerint ugyanis a Deák Ferenc téren és a Hősök terén pultokat is állítottak fel, ahol a Tisza Világ applikációt és a rendszerváltó kártyát akarták mindenkire rátukmálni.

Nem ismeretlen a baloldali pártok vagy politikusok körében, hogy a követőikkel fizettetik meg a rájuk kiszabott bírságokat, vagy pénzt kérnek tőlük ahhoz, amit szeretnének megvalósítani. Ennek a lehetőségnek az egyik legnagyobb kihasználója Hadházy Ákos, aki már otthonosan mozog a követői pénzének saját célra való felhasználásában. Magyar Péter feltűnésével azonban komoly kihívót kapott ezen a téren a Momentumhoz közeli országgyűlési képviselő.

 

Apad a rendszerváltó tagság

A Tisza Párt, amióta csak Magyar Péter átvette, igyekszik a lehető legtöbb pénzt begyűjteni a követőitől. Minderre felépítettek egy – ma már a pártok körében megszokottnak nevezhető – online boltot, amelyben a baloldali párt követői olyan termékeket vehetnek, amelyen rajta van a Tisza Párt indiai ragasztómárkától „kölcsönvett” logója. A termékek természetesen drágábbak, mint egy hagyományos boltban, azonban ez mondhatni normális, és az egyre jobban fogyatkozó Tisza-szimpatizánsok körének még így is megérheti, hiszen így biztosíthatják látványosan, hogy kiállnak a baloldali politikus olyan tervei mellett, mint az szja-emelés, amellyel minden dolgozó magyar zsebéből rengeteg pénzt vennének ki.

Ennyivel azonban nem éri be sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt. Rendszeres adományokkal is lehet támogatni őket, amelyek összege lehet háromezer, ötezer, 15 ezer vagy akár egyedi összeg is havonta.

Emellett ott van még az elhíresült rendszerváltó tagság is, amely mellé egy digitális rendszerváltó kártya is jár. Eredetileg ötven ezer rendszerváltó kártya értékesítése lett volna a cél, de több mint egy év alatt csupán valamivel több mint harmincezer darabot sikerült értékesíteniük, sőt a „rendszerváltásra előfizetők” száma még csökkent is, ahogy a baloldali párt elkezdett egyre népszerűtlenebb lenni.

Összehasonlításképpen Magyar Péter Facebook-oldalát több mint ötszázezren, míg a Tisza Pártét pedig több mint százezren követik. Tehát csak a legelkötelezettebb Magyar Péter-hívek csatlakoztak a rendszerváltó tagsághoz. A párt ebben az esetben is háromezer forinttól értékesíti a kártyájának az előfizetését, de van ötezres, tízezres, és a VIP élményre vágyóknak 41 665 forintos kártya is, valamint az egyedi összegeket is elfogadják.

 

Saját propaganda

Mindez azonban csak a párt működését, rendezvényeit és egyéb kiadásait fedezi a jelek szerint. Magyar Péterék azonban nemrég

egészen egyedi cél érdekében nyúltak bele a leghűségesebb követőik zsebébe.

A Tisza Párt ugyanis elindította saját propaganda röplapját, a Tiszta Hangot. Bár a célterületen, vidéken az emberek nem kíváncsiak a baloldali párt propagandájára, mégis pénzügyi támogatást kértek a hívektől, hogy nagy példányszámban terjeszteni tudják a lapot.

A Tisza Párt saját propagandáját állításuk szerint azokra a településekre akarja eljuttatni, ahol „eddig csak a propaganda szólt”. Mindezzel utaltak arra a baloldali toposzra, hogy „vidéken csak az M1-et nézik az emberek”, amit természetesen ők propagandának aposztrofálnak, csak mert állami finanszírozású, míg saját röplapjukat nem illetik ezzel a jelzővel, még akkor sem, ha az utóbbi esetében joggal felmerülhet a gyanú bárkiben.

Így a Tisza Párt azon követői, akik egyetértenek mindezzel, a vidéki emberek képességeinek, tájékozottságának lenézésével, vagy azzal, hogy náluk nincs internet, vagy olyan televízió-előfizetés, amely nem csak az M1-et tartalmazza, az támogathatta Magyar Péter propagandalapjának terjesztését. Két település újságjainak kinyomását 6345 forinttal, öt települését 15 850 forinttal, tíz települését pedig 31 700 forinttal lehetetett támogatni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


