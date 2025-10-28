Magyar Péter minden alkalmat megragad a kéregetésre

Vagyis szó sincs több százezres tömegekről Magyar Péter esetében.

De a levél lényege természetesen nem ez, hanem egy kék téglalap volt, amelyre a támogatók rákattinthatnak, és különböző összegekkel támogathatják a Tisza Pártot.

Támogatást kér Magyar Péter (Forrás: Magyar Nemzet)

A kéregetéssel Magyar Péter már a demonstráció előtt is futott egy kört. Akkor az ’56-os forradalmárokat használta fel, hogy minél több pénz kisajtolhasson a támogatóiból. A Tisza Párt akkor is körlevélben kérte a szimpatizánsait, hogy pénzzel segítsék a háborús menet szervezését.

A levél a szokásos hangnemben arra kérte a támogatóit, hogy négy zászló, 15 virág vagy 30 fáklya árával támogassák a Tisza Pártot. A támogatásokat persze Magyar Péter nyilvánvalóan nem az október 23-i menet lebonyolítására, hanem a Tisza Párt buborékjának és saját eseményeinek a finanszírozására fordítja.

Minden is kapható

Magyar Péteréket nemcsak online, hanem személyesen is lehetett támogatni a demonstráció alatt. A háborús meneten ugyanis két Tisza Shop is várta a párt kacatjait megvásárolni kívánó demonstrálókat.

A Kodály köröndnél és a Hősök terén 13.00-tól nyit a Tisza Shop, ahol elérhető lesz az eseményre készült kollekció és a Tégláról téglára – Magyarország felébredt című könyv is. Kártyával és készpénzzel is tudsz fizetni – minden vásárlással a rendszerváltást támogatod

– írta körlevelében a Tisza Párt. Azonban ennyi sem elég Magyar Péteréknek, a levél szerint ugyanis a Deák Ferenc téren és a Hősök terén pultokat is állítottak fel, ahol a Tisza Világ applikációt és a rendszerváltó kártyát akarták mindenkire rátukmálni.