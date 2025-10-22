Pataky Attila megírta Magyar Péter búcsúdalát a választások éjszakájára + fotó

„Köszönetet mondtam Pataky Attilának, hogy megírta Magyar Péter búcsúdalát a választások éjszakájára” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében meg is mutatta az Edda énekesének szerzeményét, amelyet most mi is megosztunk:

Ment a hűtlen nehéz fejjel,

Visszamenne, de ő már nem kell,

Érzi, hálátlan lett sorsa.

Keserű könnye arcát mossa.

Holnap találkozunk a békemeneten! – zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani.