Pataky Attila megírta Magyar Péter búcsúdalát a választások éjszakájára + fotó

Szellemesen szúrt oda az Edda énekese a Tisza Párt elnökének. Pataky Attila megírta Magyar Péter búcsúdalát a jövő évi választások éjszakájára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 16:57
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Köszönetet mondtam Pataky Attilának, hogy megírta Magyar Péter búcsúdalát a választások éjszakájára” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. 

20250920 Budapest A Digitális Polgári Körök első országos találkozója. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében meg is mutatta az Edda énekesének szerzeményét, amelyet most mi is megosztunk:

Ment a hűtlen nehéz fejjel,
Visszamenne, de ő már nem kell,
Érzi, hálátlan lett sorsa.
Keserű könnye arcát mossa.

Holnap találkozunk a békemeneten! – zárta bejegyzését Kocsis Máté. 

Mint arra lapunk felhívta a figyelmet, az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobb kanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor a Kossuth téren, délután egy órakor fog beszédet mondani.

 

Borítókép: Pataky Attila énekes, dalszövegíró az Edda Művek rockegyüttes koncertjén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


