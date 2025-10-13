Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tesz – kövesse nálunk élőben + videó

Magabiztosan vezet a Fidesz fél évvel a választások előtt

A XXI. Század Intézet a hátralévő időben rendszeresen jelentkezik kutatásokkal, mutatjuk a legfrissebbet.

2025. 10. 13. 6:00
Fotó: Csudai Sándor
Fél év van hátra a választásig. Túl vagyunk egy mozgalmas nyáron és egy viharos szeptemberen, közeleg a hajrá. Most már minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet - írja a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében.
Az intézet úgy döntött, hogy 

„A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel, a választásokig hátra lévő hónapokban rendszeresen jelentkezik majd kutatásokkal.

"Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre."
Debütáló kutatásuk a pártok versenyére irányul. Arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktívak, tehát azok, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson, mely pártokra adnák a voksukat. 

A kutatás azt mutatja, hogy vezet a Fidesz, és négypárti parlament alakulna.

A politikailag aktívak 44 százaléka Fidesz-szavazó, 41 százalék szavazna a Tiszára, 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra egy most vasárnapi országgyűlési választáson. A Demokratikus Koalíció nem jutna be a parlamentbe (3 százalék). Ez tehát a helyzet október elején, mintegy fél évvel a választás előtt. 

 


Módszertan
Jelen kutatás a XXI. Század Intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezésű kutatási projektje keretében készült, 2025. október 6–8. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentálja a felnőtt magyar társadalmat nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség alapján. A véletlenszerűség, valamint az egyes csoportokban az interjúszámok maximalizálása miatt, a különbségeket súlyozással pontosítjuk. A súlyozott adatbázisból a politikailag aktívak bázisán vizsgáljuk a pártpreferencia adatait. Politikailag aktívaknak azokat nevezzük, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson. A biztos pártválasztókat egy halmazba soroljuk azokkal, akiknek politikai szimpátiája a politikai issuek-ra vonatkozó további kérdések alapján valószínűsíthető. Így áll elő az egyes pártokat támogató szavazó (pl. „Fidesz-szavazó”).
A kutatás tehát az összes aktív, részvételében biztos választópolgár preferenciáját tartalmazza, direkt közlés vagy segédkérdések segítségével történő beazonosítás alapján a pártok valószínűsíthető országos listás eredményeire vonatkozóan.

