Súlyos árat fizetett a tiszás jelölt, aki aláírta a háborúellenes petíciót

Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be közösségi oldalán arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.

Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye: kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.

Németh Balázs a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek.

Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót

– tette hozzá a műsorvezető.