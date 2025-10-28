Súlyos árat fizetett a tiszás jelölt, aki aláírta a háborúellenes petíciót

Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be közösségi oldalán arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.
Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye: kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.
Németh Balázs a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek.
Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót
– tette hozzá a műsorvezető.