Németh BalázsTisza Pártkormánypárt

Súlyos árat fizetett a tiszás jelölt, aki aláírta a háborúellenes petíciót

A Tisza párt egyik képviselőjelöltjét azután rúgták ki a pártból, hogy aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 28. 22:01
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Németh Balázs, a Fidesz szóvivője számolt be közösségi oldalán arról az esetről, mikor Budapest XV. kerületében, Újpalotán egy tiszás aktivista aláírta neki a háborúellenes petíciót.

Budapest, 2025. szeptember 29. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője 2025. szeptember 29-én. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök adott interjút a műsorban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Németh Balázs, a Harcosok órája című online műsor műsorvezetője (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Mint kiderült, ennek a cselekedetnek meg is lett a következménye: kirúgták a Tiszából a szóban forgó fiatalembert.

Németh Balázs a Harcosok Órájában felidézte, hogy talán a múlt héten szólította meg a férfit, mikor egymás mellett standoltak a főtéren. A szóvivő azt is elárulta, hogy a pórul járt Horváth Zoltán képviselő-jelölt-jelölt volt, egészen addig, amíg nem írt alá a Fidesznek.

Le is vették a sakktábláról, hiszen a Tisza az egy háborúpárti szerveződés, egy brüsszeli bábszerveződés, tehát nem lehet tagja és képviselő-jelöltje egy olyan ember, aki aláírja a háborúellenes petíciót

 – tette hozzá a műsorvezető.

Borítókép: A Fidesz aláírásgyűjtése Brüsszel háborús tervei ellen (Fotó MTI/Kocsis Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

