Ezt nagyon elrontotta a Liverpool, bosszankodhatnak a Vörösök

Lehetett volna jó hétvégéje is a Liverpoolnak, mert az Arsenal hazai pályán 0-0-s döntetlent játszott az Evertonnal, a Manchester City pedig az Etihadben kapott ki a Manchester Unitedtől, így ha nyer, még inkább leszakíthatta volna magáról a két riválist a Premier League-ben. De Andy Robertson tett róla, hogy ne így legyen. A skót védő labdavesztése után előbb a szombati meccs elején betalált a Fulham, majd a 16. percben ki is állíttatta magát Robertson. Szó se róla, nagyot küzdöttek a liverpooliak, köztük a sokat robotoló Szoboszlai Dominik, hogy ennek ellenére is ponto(ka)t szerezzenek, kétszer egyenlítettek a mérkőzésen, a hajrában a győztes góltól sem álltak messze, ám 2-2-es eredménnyel végződött a találkozó.

A Liverpoolt irányító Arne Slot most különösen csalódott lehet, hogy nem nyert a csapata (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Ezután a Chelsea előtt adódott nagy lehetőség. Az idény meglepetéscsapata vasárnap este ezen eredmények tudatában, és ami még fontosabb, jó formában lépett pályára a Stamford Bridge-en. A Kékek október 20-án éppen a Liverpooltól kaptak ki a Premier League-ben, azóta veretlenek a bajnokságban, és minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi hat mérkőzésüket egyaránt megnyerték.

Várható volt, hogy a Brentford sem okoz majd a londoni gárdának gondot. Így is lett, a Chelsea sokat hajtott az első gólért, Marc Cucurella fejesére az első félidő végéig kellett várni. A vendégeknek voltak lehetőségeik az egyenlítésre, de nem tudtak élni ezekkel, a házigazda ezt kihasználva a 80. percben megduplázta az előnyét Nicolas Jackson révén. Bryan Mbeumo a 90. percben szépített, viszont ennél többre már nem futotta a Brentfordnak.

Megelőzheti a Liverpoolt a Chelsea

Ezzel 2-1-re nyert a Chelsea. Továbbra is a Liverpool a Premier League éllovasa, de a korábban hatalmasnak tűnő előnye két pontra olvadt – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott a riválisoknál. De

könnyen előfordulhat, hogy a hét végére a Chelsea átveszi a vezetést, mivel Enzo Maresca együttese szombaton a nem éppen acélos Everton otthonában vendégeskedik, a Liverpoolra viszont kemény csata vár a Tottenham Hotspur otthonában.

Premier League, 16. forduló szombat: Nottingham Forest–Aston Villa 2-1 (0-0) Arsenal–Everton 0-0 Liverpool–Fulham 2-2 (0-1) Newcastle United–Leicester City 4-0 (1-0) Wolverhampton Wanderers–Ipswich Town 1-2 (0-1) vasárnap: Chelsea–Brentford 2-1 (1-0) Southampton–Tottenham Hotspur 0-5 (0-5) Brighton–Crystal Palace 1-3 (0-2) Manchester City–Manchester United 1-2 (1-0) hétfő: Bournemouth–West Ham United 21.00 A tabella: 1. Liverpool 15 31-13 36 pont 2. Chelsea 16 37-19 34 3. Arsenal 16 29-15 30 4. Nottingham Forest 16 21-19 28 5. Manchester City 16 28-23 27 6. Aston Villa 16 24-25 25 7. Bournemouth 15 23-20 24 8. Fulham 16 24-22 24 9. Brighton 16 26-25 24 10. Tottenham Hotspur 16 36-19 23 10. Brentford 16 32-30 23 12. Newcastle United 16 23-21 23 13. Manchester United 16 21-19 22 14. West Ham United 15 20-28 18 15. Crystal Palace 16 17-21 16 16. Everton 15 14-21 15 17. Leicester City 16 21-34 14 18. Ipswich Town 16 16-28 12 19. Wolverhampton Wanderers 16 24-40 9 20. Southampton 16 11-36 5

xxx