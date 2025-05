Győzött az igazság! Személyesen Schmidt Ádám rehabilitálta Milák Kristóf edzőjét

A kínos üggyel több cikkben foglalkoztunk. Ki ne feledné, Milák Kristóf mennyire zaklatottan készült fel a párizsi olimpiára. 2023 tavaszán bejelentette, hogy pihenésre van szüksége, ezért kihagyja a 2023-as úszóvilágbajnokságot, majd a szeptemberre ígért visszatérése is egyre csak csúszott, már januárt írtunk, mire végre belekezdett az olimpiai felkészülésbe, de utána is több edzést kihagyott, olykor ismét hetekre eltűnt. Akkori edzője, Virth Balázs végig kitartott mellette, noha ez a helyzet nyilván őt is megviselte, hát még amikor azt pusmogták, hogy Milák a háttérben egy másik edző, Szabó Álmos tanácsaira – is – hallgat.

Virth Balázs és Milák Kristóf, amikor még teljes volt közöttük az összhang. Az Országgyűlés lezárta a vitát az edző életjáradékáról Fotó: Szabó Miklós / SZM

A párizsi olimpia így is sikertörténet lett, Milák Kristóf 200 méter pillangón ugyan kikapott a francia Leon Marchand-tól, 100 méteren viszont győzött. Többek között annak is köszönhetően, hogy Virth Balázs felhívta a figyelmét egy fontos technikai hibára.

Milák Kristóf az újabb olimpiai arany dacára sem enyhült meg, nem jelölte meg Virth Balázst a felkészítő edzőjeként – sőt a nevelőedzőiről is megfeledkezett –, s e véleménye mellett minden rábeszélés ellenére makacsul kitartott.

Az edző ezért nem kapott állami kitüntetést, nem került fel az Év edzője szavazás előzetes tízes listájára sem, kiváltva ezzel a magyar sport számos nagy alakjának és befolyásos emberének rosszallását.

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke mindvégig kiállt Virth Balázs mellett. Előbb Selmeci Attila szakmai igazgatóval közösen levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek az ügy tisztázását kérve, majd az év elején a lapunknak adott interjúban történelemhamisításnak bélyegezte, ami Virth Balázzsal történik.

Ezután először Nagy Zsigmond nemzetközi jogász beszélt a lehetséges megoldásról, majd az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága megszavazta a Schmidt Ádám által benyújtott törvényjavaslatot.

Az Országgyűlés elfogadta: lezárult Milák Kristóf és volt edzője, Virth Balázs ügye

A törvényt az Országgyűlés is megszavazta, ami után Schmidt Ádám az Instagram-oldalán közzétett videóban Virth Balázzsal közösen számolt be a fejleményekről.

– Megérkeztem a Duna Arénába, jó híreket hoztam Virth Balázs számára. A mellettem ülő sportszakembert súlyos joghátrány érte önhibáján kívül. Ez nem maradhatott így! Már az olimpia után jeleztük, hogy mind az olimpiai életjáradékok, mind az állami jutalmak kapcsán muszáj beavatkoznunk annak érdekében, hogy senkivel ne fordulhasson elő hasonló eset.

Éppen ezért a mai napon kezdeményezésünkre az Országgyűlés elfogadta az a törvényjavaslatot, melynek értelmében a mindenkori sportminiszter jelölheti ki azt a felkészítő edzőt, egy közigazgatási eljárás keretében, aki felkészítette a sportolót

– mondja a videóban Schmidt Ádám.

– Államtitkár úr felkeresett és arról tájékoztatott, hogy megoldást találtak a problémámra. És ezúton is szeretném megköszönni, illetve mindenkinek, aki az ügyben mellettünk állt. Köszönöm szépen – felelte erre Virth Balázs.

Az ügy több szempontból is tanulságos, rámutatott a sporttörvény egyik hiányosságára. Örvendetes lezárása a teljes magyar sportélet sikere.