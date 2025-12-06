női kézilabda vbJapánMagyarországBordás Réka

Teljes összeesésről beszélt női kézilabda-válogatottunk játékosa, nem így akart továbbjutni + videó

Bordás Réka szerint teljesen összeestek támadásban, egyszerűen nem tudtak gólt lőni a sorsdöntő meccsen. A magyar női kézilabda-válogatott hat gólós hátrányból felállva végül 26-26-os döntetlenre mentette a Japán elleni középdöntős összecsapást a világbajnokságon. Magyarország a kiesés szélére sodródott, de az egy ponttal immár továbbjutott a legjobb 8 közé. Bordás Réka amondó, az akarat görcsösséget szült, nem így szeretett volna a negyeddöntőbe kerülni.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 06. 6:19
Bordás Réka Rotterdam, 2025. december 5. Bordás Réka (b) és Papp Nikoletta (j), valamint a japán Aizava Nacuki a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Japán - Magyarország mérkőzésen Rotterdamb
Bordás Réka (balra) és Papp Nikoletta nehezen tudta féken tartani Natsuki Aizawát Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott pénteken pengeélen táncolt , egy végletekig feszült mérkőzés végén 26-26-os döntetlent ért el Japán ellen a holland–német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, ezzel kiharcolta a negyeddöntőbe jutást az utolsó forduló eredményeitől függetlenül. Ez legutóbb 2013-ban sikerült Magyarországnak. Beállónk, Bordás Réka nem maradéktalanul elégedett.

Bordás Réka
A Mikulás megjutalmazta a lányokat a továbbjutásért, Janurik Kinga és Bordás Réka sem maradt ki a jóból Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

 Nem ilyen mérkőzésre számítottunk! 

– foglalt állást lapunknak Rotterdamban Bordás Réka, aki a védekezés egyik fő felelőseként elemezte a Japánok ellen a sírból visszahozott mérkőzést.

– Jó, nyilván tudtuk, hogy kemény lesz, nem fogják könnyen adni magukat.

 Igazából nem tudom, teljesen összeestünk támadásban, egyszerűen nem tudtunk gólt lőni. Ez kicsit rányomta a bélyegét a védekezésünkre, ami nem is volt olyan feszes.

 Talán mondhatni, a második félidő közepe táján nagyjából összeálltunk. A 7 a 6 elleni játékra váltás jókor jött, nagyon kellett. Örülünk az egy pontnak is, ugyanakkor csalódottak is vagyunk.

Bordás Réka
Elmaradt a csillogás: Bordás Réka és a magyar válogatott kínkeserves meccset játszott Japánnal Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Bordás Réka hiányérzete

Az elején 4-1-re elhúztak Aizaváék, 8-5-ös magyar vezetésnél úgy tűnt, sínen van a csapat. ehhez képest a második játékrészben hat gólos hátrányból kellett kapaszkodniuk a mieinknek. Bordás Réka szerint zavart okozott az ellenfél.

– Tudtuk, hogy gyors lábúak és járatni fogják a labdát. Kicsit zavaró is volt, hogy egyszer a kapust lehozva 7 a 6 ellen, máskor 6 a 6 ellen támadtak. 

Úgy gondolom, nagyon akartunk, küzdöttünk. Lehet, hogy túlságosan is. 

Nem tudom pontosan, mi volt a probléma, de örülünk az egy pontnak – mondta a beálló. 

A döntetlennel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül bejutott Magyarország a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Mindezt 12 év várakozás után érte el a női kézilabda-válogatott.

– Nyilván nagyon örülünk, hogy mindezek sikerültek. Kicsit jobb érzés lett volna egy jó, normális játékkal továbbjutni, és természetesen egy győzelemmel – mondta Bordás Réka, aki aláírná, hogy ez volt a vb-n az egyetlen rossz meccse a csapatnak.

Vasárnap a továbbra is hibátlan Dánia ellen zárja a középdöntőt nemzeti csapatunk, amely bravúr-győzelemmel még az első helyet is megszerezhetné...

Az Origó helyszíni videójában Szemerey Zsófi és Kuczora Csenge is nyilatkozik:

 

Google News
