Teljes összeesésről beszélt női kézilabda-válogatottunk játékosa, nem így akart továbbjutni + videó

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott pénteken pengeélen táncolt , egy végletekig feszült mérkőzés végén 26-26-os döntetlent ért el Japán ellen a holland–német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, ezzel kiharcolta a negyeddöntőbe jutást az utolsó forduló eredményeitől függetlenül. Ez legutóbb 2013-ban sikerült Magyarországnak. Beállónk, Bordás Réka nem maradéktalanul elégedett.

A Mikulás megjutalmazta a lányokat a továbbjutásért, Janurik Kinga és Bordás Réka sem maradt ki a jóból Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nem ilyen mérkőzésre számítottunk!

– foglalt állást lapunknak Rotterdamban Bordás Réka, aki a védekezés egyik fő felelőseként elemezte a Japánok ellen a sírból visszahozott mérkőzést.

– Jó, nyilván tudtuk, hogy kemény lesz, nem fogják könnyen adni magukat.

Igazából nem tudom, teljesen összeestünk támadásban, egyszerűen nem tudtunk gólt lőni. Ez kicsit rányomta a bélyegét a védekezésünkre, ami nem is volt olyan feszes.

Talán mondhatni, a második félidő közepe táján nagyjából összeálltunk. A 7 a 6 elleni játékra váltás jókor jött, nagyon kellett. Örülünk az egy pontnak is, ugyanakkor csalódottak is vagyunk.

Elmaradt a csillogás: Bordás Réka és a magyar válogatott kínkeserves meccset játszott Japánnal Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Bordás Réka hiányérzete

Az elején 4-1-re elhúztak Aizaváék, 8-5-ös magyar vezetésnél úgy tűnt, sínen van a csapat. ehhez képest a második játékrészben hat gólos hátrányból kellett kapaszkodniuk a mieinknek. Bordás Réka szerint zavart okozott az ellenfél.

– Tudtuk, hogy gyors lábúak és járatni fogják a labdát. Kicsit zavaró is volt, hogy egyszer a kapust lehozva 7 a 6 ellen, máskor 6 a 6 ellen támadtak.

Úgy gondolom, nagyon akartunk, küzdöttünk. Lehet, hogy túlságosan is.

Nem tudom pontosan, mi volt a probléma, de örülünk az egy pontnak – mondta a beálló.

A döntetlennel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül bejutott Magyarország a legjobb 8 közé a világbajnokságon. Mindezt 12 év várakozás után érte el a női kézilabda-válogatott.

– Nyilván nagyon örülünk, hogy mindezek sikerültek. Kicsit jobb érzés lett volna egy jó, normális játékkal továbbjutni, és természetesen egy győzelemmel – mondta Bordás Réka, aki aláírná, hogy ez volt a vb-n az egyetlen rossz meccse a csapatnak.