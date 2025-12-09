Világbajnoki újoncunk tudja, hogyan juthat a világelitbe Magyarország + videó

Ugyan elvesztette a veretlenségét a magyar női kézilabda-válogatott, letette a névjegyét a szűk világelithez tartozó Dánia ellen. Az északiak végül 28-27-re győztek, s ezzel megnyerték a középdöntős csoportot, Szmolek Apollónia és társai önbizalommal telve készülődhetnek a szerdai negyeddöntőre.

Szmolek Apollónia (balra) megbeszélte a tanulságokat a szintén vb-újonc Csíkos Lucával Fotó: MKSZ

– Szerintem nagyon egyben volt a csapat, a legvégsőkig küzdöttünk. A szurkolók segítettek bennünket, a kispad is együtt élt a játékkal. Volt, hogy több góllal vezettünk, nyerhettünk volna.

Azt kell továbbvinni, hogy egy percre sem engedtük el ezt a mérkőzést, erre lesz szükség szerdán is a negyeddöntőben. Akkor egy nagyon jó mérkőzést fogunk tudni játszani

– összegezte a rangadót lapunknak Szmolek Apollónia, aki elmondta, duplán bizonyítani akartak, s fáj a magyar játékosoknak a dánok elleni vereség.

– Nagyon örültünk volna az iksznek, a pontszerzés miatt is jó lett volna. A japánok elleni döntetlent követően éreztük, hogy meg kellett volna, illetve szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de nem feltétlenül játszottunk úgy, ahogy akartunk és tudunk. Ez már nem volt a fejünkben Dánia ellen. Örülünk, hogy bejutottunk a legjobb 8 közé, és van két napunk felkészülni, ez nagyon fontos lesz.