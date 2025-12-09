női kézilabda vbDániaSzmolek ApollóniaMagyarország

Világbajnoki újoncunk tudja, hogyan juthat a világelitbe Magyarország + videó

Szerdán vízválasztó mérkőzést játszik a magyar női kézilabda-válogatott a legjobb négy közé jutásért a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. Magyarország ellenfele a vb-címvédő franciákat is legyőző Hollandia lesz Rotterdamban. Szmolek Apollónia szerint azt a mentalitást kell továbbvinniük, amit a dánok ellen is képviseltek. A vb-újonc esztergomi beálló fontosnak tartja, hogy mindent megtettek a győzelemért, a vereség ellenére tiszta lelkiismerettel tudtak lejönni a pályáról. Szmolek Apollónia a saját szerepéről, élményeiről is nyilatkozott lapunknak.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 09. 5:15
Szmolek Apollónia
Szmolek Apollónia (a labdával) gólt is lőtt a dánoknak Fotó: MKSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugyan elvesztette a veretlenségét a magyar női kézilabda-válogatott, letette a névjegyét a szűk világelithez tartozó Dánia ellen. Az északiak végül 28-27-re győztek, s ezzel megnyerték a középdöntős csoportot, Szmolek Apollónia és társai önbizalommal telve készülődhetnek a szerdai negyeddöntőre.

Szmolek Apollónia
Szmolek Apollónia (balra) megbeszélte a tanulságokat a szintén vb-újonc Csíkos Lucával Fotó: MKSZ

– Szerintem nagyon egyben volt a csapat, a legvégsőkig küzdöttünk. A szurkolók segítettek bennünket, a kispad is együtt élt a játékkal. Volt, hogy több góllal vezettünk, nyerhettünk volna. 

Azt kell továbbvinni, hogy egy percre sem engedtük el ezt a mérkőzést, erre lesz szükség szerdán is a negyeddöntőben. Akkor egy nagyon jó mérkőzést fogunk tudni játszani

 – összegezte a rangadót lapunknak Szmolek Apollónia, aki elmondta, duplán bizonyítani akartak, s fáj a magyar játékosoknak a dánok elleni vereség.

– Nagyon örültünk volna az iksznek, a pontszerzés miatt is jó lett volna. A japánok elleni döntetlent követően éreztük, hogy meg kellett volna, illetve szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de nem feltétlenül játszottunk úgy, ahogy akartunk és tudunk. Ez már nem volt a fejünkben Dánia ellen. Örülünk, hogy bejutottunk a legjobb 8 közé, és van két napunk felkészülni, ez nagyon fontos lesz. 

Szmolek Apollónia receptje

Az ellenfélnek csupán egy szünnapja marad a mieink elleni negyeddöntőig. Hétfőn a nyilvánosságtól elzárkózva töltötte a napját válogatottunk. Szmolek Apollónia beszélgetésünk idején még nem tudhatta, hogy ki lesz az ellenfél. Azóta kiderült, hogy a Rotterdamban hazai pályán szereplő Hollandia vár a mieinkre (szerda, 18.00, tv.: M4 Sport). Kérdés, érdemes volt-e teljes erővel játszani a dánok ellen, három nappal a negyeddöntő előtt.

– Nem beszéltünk arról, hogy spórolni kéne. Minden meccsre úgy megyünk, hogy meg szeretnénk nyerni. Fontos, hogy tiszta lelkiismerettel tudjunk lejönni a pályáról. 

Ha mindig úgy állunk neki, hogy győzzük, és nem tartalékolunk, akkor ez a mentális nagyon remélem, el fog juttatni minket a legvégsőkig.

 Akárki lesz az ellenfél, az eddigi hozzáállást, a végsőkig való harcolást, vinni fogjuk tovább – fogadkozott az Esztergom 23 éves beállója. A világversenyen először szereplő játékos a dánok ellen gólt is szerzett, s alázattal segíti a csapatot.

 Tényleg hihetetlen, hogy itt vagyok! Nagyon hálás vagyok. Bármit, amit mondanak, azt én próbálom megcsinálni. 

A beállóposztom úgyis olyan, hogy a külső emberekkel beszélni kell. Örülök, hogy hozzá tudtam járulni akár ahhoz, hogy mások pihenjenek, és úgy beszállni, hogy tényleg hozzátegyek egy picit a csapat teljesítményéhez – mondta Szmolek Apollónia.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Csépányi Balázs avatarja

Kiderült az igazság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu