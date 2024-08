Ezelőtt soha nem látott méretű, gigászi tűzijátékkal készülnek augusztus 20-ára a szervezők

A Szent István-napi rendezvénysorozat évek óta a magyar családok egyik legkedveltebb nyári programja, amely számos ingyenesen látogatható eseménnyel szolgálja a budapesti és a fővárosba látogató magyar és külföldi vendégek nyári élményszerzését. Magyarországon augusztus 20. napja az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe, a szervezőknek ezért is olyan fontos, hogy az érdeklődök közül mindenki találhasson magának tetsző programot.

A hivatalos állami rendezvények sora a szokásoknak megfelelően augusztus 20-án reggel a Kossuth Lajos téren kezdődik, ahol felvonják Magyarország nemzeti lobogóját, majd ugyanitt tartják az ünnepélyes tisztavatást. Ezt követően az érdeklődők a Duna-parton tekinthetik meg a nap egyik leglátványosabb és leginkább várt programját, a légiparádét.

A Nyitott Parlament program keretében egész nap ingyenesen látogatható lesz az Országház.

Minden eddiginél nagyobb tűzijátékra számíthatunk

A nap fő attrakciója 21.00-kor kezdődik, a látványos tűz és fények játéka. A Magyar Nemzet információi szerint

az idei minden idők leglátványosabb tűzijátéka lesz.

Az eddigi 4,3 helyett több mint öt kilométer hosszan lehet majd nézni a Duna mentén. Ezúttal a látványterület a Petőfi hídtól egészen a Margit-sziget közepéig tart majd, és a tavalyi kettő helyett három belvárosi hidat is érint, vélhetően idén is fognak majd látványelemeket indítani a Duna két partját összekötő műtárgyakról.

A műsort idén is híres magyar zeneszerzők alkotásai és jól ismert népdalok kísérik majd.

A Szent István-napi rendezvénysorozat garantált kikapcsolódást jelenthet azok számára, akik a zenei programok miatt látogatnak ki a különböző helyszínekre, hiszen számtalan zenés produkció és ingyenes koncert várja majd a kilátogatókat.

A szervezők kiemelt programokkal készülnek azok számára is, akik gasztronómiai élményekre vágynak, ugyanis a Vörösmarty téren idén is megrendezik majd a Csárdafesztivált is, az esemény célja pedig, hogy a leghíresebb magyar csárdák elhozzák majd legkedveltebb ételeiket a fővárosba. A Lánchídtól a Döbrentei térig kap helyet a Magyar Ízek Utcája, amely a korábbi évekhez hasonlóan a Kárpát-medence gazdag gasztrokultúráját mutatja majd be.