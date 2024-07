Újabb legendás zenekar jelentette be, hogy fellépnek Budapesten a nemzeti ünnepen

Ingyenes koncerttel örvendezteti meg rajongóit az idén 55 éves P. Mobil együttes a fővárosban – adta hírül honlapján a zenekar. Mint az ott közzétett fotón látható,

a rendezvényt augusztus 20-án a csepeli Daru-dombon tartják, Schuster Lóránték pedig 19.30-kor lépnek színpadra, majd másfél órán át fogják szórakoztatni a rockereket halhatatlan slágereikkel.

Az örökmozgó dallistáján biztosan szerepelni fognak az olyan kihagyhatatlan rockhimnuszok, mint a Főnix éjszakája, a Rocktóber vagy a Menj tovább, illetve A zöld, a bíbor és a fekete. Utóbbi dalnak szomorú apropója van: mint arról lapunk hírt adott, néhány napja hunyt el Mareczky „Totó” István, a zenekar legendás dobosa, várható, hogy ezúttal az ő emlékére fogják eljátszani ezt a rockklasszikust.

Varga László (b) perbáli polgármester és Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője (Forrás: Varga László Facebook-oldala)

A jól ismert dalok mellett a P. Mobiltól azért lehet váratlan húzásokra is számítani. Múlt héten a perbáli koncerten élőben ritkábban játszott dalokat is eljátszottak: az Ez az élet, Babolcsai néni, A gálya vagy A király is lement, de az idei turnén elővették a Forma I-et, vagy Az óra körbejárt című nótát, amelyek szintén nem a leggyakrabban felcsendülő tételek. Sosem lehet tudni, hogy a banda mit húz elő a tarsolyából, már csak ezért is érdemes megragadni a lehetőséget és megnézni őket, amikor csak lehetséges.

Ünnep az Eddával

Az idei augusztus 20-i nemzeti ünnepségsorozatban azonban nem a P. Mobil az egyetlen legendás rockzenekar, amelyik ingyenes koncertet ad Budapesten. Mint arról lapunk beszámolt, az Edda művek ünnepi bulijára augusztus 18-án várnak tízezreket a Tabánba. A kiírás szerint az előadás 20 órakor kezdődik és várhatóan 22 óráig tart. A zenekar idei turnéjának műsorán szinte az összes közönségkedvencet eljátssza, szóval itt is fergeteges partira készülhetnek a rajongók.