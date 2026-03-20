Lipcsei gála a rangadón, Willi Orbán az eltiltás határán

Amikor az RB Leipzig és a Hoffenheim találkozik egymással, általában potyognak a gólok a mérkőzésen. A legutóbbi öt összecsapás egyike csak két gólt hozott, három négyet, egyen pedig meg sem álltak a csapatok hétig. Az is jellemző, hogy a házigazda 3-1-re nyer, az ötből három esetben is ez volt a végeredmény. Így izgalmas estének néztünk elébe, már csak azért is, mert a Lipcse és a Hoffenheim is komoly célokért harcol még tavasszal. Mindkettő a Bajnokok Ligája-indulásra pályázik, a Bundesliga 27. fordulója előtt a kék-fehérek álltak közelebb ehhez, akik 50 pontjukkal a tabella harmadik helyét foglalták el. Az RB Leipzig 47 pontjával az ötödik, és még az sem kizárt, hogy a német élvonal végül öt helyet kap a BL-ben, de nem lehet csak erre támaszkodni, így Willi Orbánék péntek este azzal a céllal léptek pályára, hogy legyőzzék és ezzel pontszámban utolérjék a Hoffenheimet.

Willi Orbán (jobbra) sárga lappal zárta az RB Leipzig és a Hoffenheim összecsapását (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)

Az RB Leipzig parádés félideje

A sérült Gulácsi Péter nélkül felálló Lipcse kezdte bátrabban az összecsapást, de szépen, lassan a vendégek is megérkeztek a meccsbe, és a kapuja elé szorították a házigazdát. Mégis éppen az ellenkezője történt annak, mint amit szerettek volna elérni: Brajan Gruda talált be a 17. percben, és ez fordulópontot hozott a mérkőzésen. A Hoffenheim ugyanis még csak fel sem ocsúdott, máris kétgólos hátrányba került, Christoph Baumgartner csapott le a 21. percben. Mindkét említett lipcsei megvillant még egyszer-egyszer, így 45 perc elteltével 4-0 volt az állás, és a hosszabbításban Yan Diomande is eredményes volt, de nagy bánatára a videóbíró lest látott.

Ezzel azonban a lipcseiek még nem lőtték el az összes puskaporukat, a második félidőre is maradt belőle. Igaz, már „csak” egyre futotta belőle, a 78. percben a pillanatokkal korábban becserélt Benjamin Henrichs állította be az 5-0-s végeredményt. Az RB Leipzig ezzel fellépett a Bundesliga harmadik helyére, de ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Stuttgartnak és az ötödik Hoffenheimnek. A Stuttgart a forduló végére még átugorhatja Gulácsiékat, ehhez az Augsburg otthonából kellene pontot csennie.