Lipcsei gála a rangadón, Willi Orbán az eltiltás határán

Fontos mérkőzés várt pénteken a Lipcsére. A Willi Orbánnal felálló RB Leipzig a Bundesliga 27. fordulójának nyitómérkőzésén a szintén a Bajnokok Ligája-indulásra hajtó, eddig dobogós Hoffenheimet fogadta, és egy parádés első félidőt követően 5-0-ra győzött.

2026. 03. 20. 22:29
Nagy az öröm, fontos mérkőzést nyert meg az RB Leipzig Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Amikor az RB Leipzig és a Hoffenheim találkozik egymással, általában potyognak a gólok a mérkőzésen. A legutóbbi öt összecsapás egyike csak két gólt hozott, három négyet, egyen pedig meg sem álltak a csapatok hétig. Az is jellemző, hogy a házigazda 3-1-re nyer, az ötből három esetben is ez volt a végeredmény. Így izgalmas estének néztünk elébe, már csak azért is, mert a Lipcse és a Hoffenheim is komoly célokért harcol még tavasszal. Mindkettő a Bajnokok Ligája-indulásra pályázik, a Bundesliga 27. fordulója előtt a kék-fehérek álltak közelebb ehhez, akik 50 pontjukkal a tabella harmadik helyét foglalták el. Az RB Leipzig 47 pontjával az ötödik, és még az sem kizárt, hogy a német élvonal végül öt helyet kap a BL-ben, de nem lehet csak erre támaszkodni, így Willi Orbánék péntek este azzal a céllal léptek pályára, hogy legyőzzék és ezzel pontszámban utolérjék a Hoffenheimet.

Willi Orbán (jobbra) sárga lappal zárta az RB Leipzig és a Hoffenheim összecsapását (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)

Az RB Leipzig parádés félideje

A sérült Gulácsi Péter nélkül felálló Lipcse kezdte bátrabban az összecsapást, de szépen, lassan a vendégek is megérkeztek a meccsbe, és a kapuja elé szorították a házigazdát. Mégis éppen az ellenkezője történt annak, mint amit szerettek volna elérni: Brajan Gruda talált be a 17. percben, és ez fordulópontot hozott a mérkőzésen. A Hoffenheim ugyanis még csak fel sem ocsúdott, máris kétgólos hátrányba került, Christoph Baumgartner csapott le a 21. percben. Mindkét említett lipcsei megvillant még egyszer-egyszer, így 45 perc elteltével 4-0 volt az állás, és a hosszabbításban Yan Diomande is eredményes volt, de nagy bánatára a videóbíró lest látott.

Ezzel azonban a lipcseiek még nem lőtték el az összes puskaporukat, a második félidőre is maradt belőle. Igaz, már „csak” egyre futotta belőle, a 78. percben a pillanatokkal korábban becserélt Benjamin Henrichs állította be az 5-0-s végeredményt. Az RB Leipzig ezzel fellépett a Bundesliga harmadik helyére, de ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Stuttgartnak és az ötödik Hoffenheimnek. A Stuttgart a forduló végére még átugorhatja Gulácsiékat, ehhez az Augsburg otthonából kellene pontot csennie.

A pénteki meccsen – a folytatásban a magyar válogatottal a görögök és a szlovének elleni felkészülési mérkőzésekre készülő – Willi Orbán egy kemény belépő után begyűjtötte a negyedik sárgáját a Bundesligában, vagyis egy lapra került az eltiltástól ebben az idényben.

Bundesliga, 27. forduló

péntek:

  • RB Leipzig–TSG Hoffenheim (4-0)

szombat:

  • Bayern München–Union Berlin 15.30 (tv: Aréna4)
  • 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 15.30
  • FC Heidenheim–Bayer Leverkusen 15.30
  • VfL Wolfsburg–Werder Bremen 15.30
  • Borussia Dortmund–Hamburger SV 18.30 (tv: Aréna4)

vasárnap:

  • FSV Mainz 05–Eintracht Frankfurt 15.30
  • St. Pauli–SC Freiburg 17.30
  • FC Augsburg–VfB Stuttgart 19.30

A Bundesliga tabellája IDE KATTINTVA érhető el.

 

