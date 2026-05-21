Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Magyar Péter: Gödöllőn együttes kormányülést tart az oszták és a magyar kormány

Bécsben folytatja külföldi útját Magyar Péter. A magyar miniszterelnök osztrák politikai vezetőkkel tárgyalt, a program részeként pedig sajtótájékoztatóra is sor került. Az osztrák kancellár beszédében kiemelt helyen szorgalmazta az Unió bővítését. Magyar Péter bejelentette, hogy sokkal békésebb és támogatóbb korszakra van szükség az osztrák-magyar kapcsolatokban. Együttes kormányülést is tart még az idén Magyarország és Ausztria.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 11:48
Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Erősebb gazdasági együttműködést sürgetett Bécs

Elsőként Christian Stocker osztrák kancellár szólalt fel, aki a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok, valamint a regionális együttműködés jelentőségét emelte ki.

Stocker rámutatott, hogy mintegy 1400 osztrák vállalat működik Magyarországon, amelyek összesen körülbelül 70 ezer munkahelyet biztosítanak. Hangsúlyozta: a vállalkozások számára a jogbiztonság és a kiszámítható gazdasági környezet alapvető fontosságú. Ezzel összefüggésben szóba kerültek a Magyarországon alkalmazott különadók is, amelyekkel kapcsolatban az osztrák fél szerint továbbra is vannak nyitott kérdések.

Az osztrák kancellár ugyanakkor azt mondta, bízik abban, hogy a felmerülő vitás ügyeket kölcsönös megértéssel sikerül rendezni, ami hozzájárulhat a befektetői bizalom erősítéséhez és a gazdasági kapcsolatok további fejlődéséhez.

Christian Stocker emellett a regionális együttműködés fontosságát is hangsúlyozta.

Mint fogalmazott, Ausztria és Magyarország egyaránt érdekelt abban, hogy a közép-európai országok szorosabban működjenek együtt, hiszen a térség államai hasonló kihívásokkal néznek szembe és több közös célt is követnek. Szerinte az összefogás révén a régió gazdasági, politikai és kulturális értelemben is nagyobb befolyást szerezhet Európában.

Európa versenyképességéről és migrációról is beszélt az osztrák kancellár. Christian Stocker szerint Ausztriának és Magyarországnak szorosabban kell együttműködnie ahhoz, hogy hatékonyabban képviselhesse érdekeit az Európai Unióban. Úgy fogalmazott: a közép-európai országokat történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok kötik össze, ezért fontos az összehangolt fellépés.

Az osztrák kancellár hangsúlyozta, hogy Európa versenyképességének megőrzéséhez erős iparra, technológiai fejlesztésekre és biztonságos energiaellátásra van szükség. Emellett a bürokrácia csökkentését és a gazdasági növekedést támogató intézkedéseket sürgetett.

Stocker az EU bővítését is támogatásáról biztosította, különösen a nyugat-balkáni országok esetében, ugyanakkor kiemelte, hogy minden tagjelöltnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie.

A migráció kapcsán eredményesnek nevezte a magyar–osztrák együttműködést, és közölte: 

a két ország a jövőben is folytatni kívánja a közös fellépést az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében.

A kancellár bejelentette azt is, hogy még az idén közös osztrák–magyar kormányülést tarthatnak a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére.

Magyar Péter új fejezetet nyitna az osztrák–magyar kapcsolatokban

Magyar Péter a sajtótájékoztatón beszédében az osztrák–magyar történelmi kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. 

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: elérkezett az idő arra, hogy Ausztria és Magyarország új fejezetet nyisson kapcsolataiban, és a korábbi viták helyett a szorosabb együttműködésre helyezze a hangsúlyt. 

Bejelentette, hogy a két ország még idén közös kormányülést tart, amelyre szeptemberben Gödöllőn kerülhet sor.

Magyar Péter kiemelte: Lengyelország után Ausztria lett második hivatalos külföldi útjának helyszíne, ami szerinte jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok fontosságát. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem minden kérdésben lesz egyetértés Bécs és Budapest között, de ez természetes az Európai Unión belül.

A miniszterelnök megerősítette, hogy Magyarország konstruktív szerepet kíván betölteni az Európai Unióban, miközben következetesen képviseli a magyar érdekeket. Elmondta: kormánya kiemelt feladatának tekinti a korrupció elleni fellépést, az uniós források megszerzését, a magyar gazdaság újraindítását és az államháztartás stabilizálását.

Magyar Péter a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is fontos közös célként említette. Példaként a Budapest–Bécs vasútvonal korszerűsítését, valamint a Győr és Sopron térségét érintő közúti kapcsolatok fejlesztését hozta fel, amelyek szerinte hozzájárulhatnak a két ország közötti együttműködés erősítéséhez.

Az azbesztszennyezési ügy is szóba került

A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón kitért a Magyarországot és Ausztriát egyaránt érintő azbesztszennyezési ügyre is. A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban azbesztet tartalmazó kőanyag kerülhetett kereskedelmi forgalomba, ezért a legfontosabb feladat most a szennyezés megállítása és a további károk megelőzése.

Hangsúlyozta: Magyarországon megkezdődött a helyzet felmérése, az illetékes szervek folyamatosan dolgoznak az ügyön, hétfőtől pedig az osztrák hatóságokkal közösen folytatják a munkát. Magyar Péter kijelentette, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a kármentesítés érdekében, és érvényesíteni kívánja a „szennyező fizet” elvét is.

A miniszterelnök emellett ismét arról beszélt, hogy új korszak kezdődhet az osztrák–magyar kapcsolatokban. Úgy fogalmazott, a két ország előtt komoly lehetőségek állnak a közös fejlesztések, az infrastruktúra és a gazdasági együttműködés területén, és a jövőben a korábbinál szorosabb partnerségre törekszenek.

Magyar Péter átalakítaná a befektetői környezetet

Ezt követően újságírói kérdésre válaszolva a Magyarországon működő külföldi vállalatokat érintő különadók ügyéről is beszélt Magyar Péter. 

A miniszterelnök elmondta: kormánya hosszú távon olyan gazdasági környezet kialakítására törekszik, amely azonos feltételeket biztosít a magyar és a külföldi befektetők számára. Hozzátette, hogy ennek részeként az adórendszer reformja is napirenden van.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg a legfontosabb feladat a költségvetés stabilizálása és egy új pénzügyi terv elfogadása. Elmondása szerint a magyar gazdaság nehéz helyzetben van, ezért az adórendszer esetleges átalakításáról csak később, szakmai egyeztetések után születhet döntés.

Magyar Péter hozzátette: Magyarország továbbra is várja a külföldi befektetéseket, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások nagyobb szerepet kapjanak a gazdaságban, és növekedjen a kutatás-fejlesztési beruházások aránya is.

A V4-ek jövőjéről is szó esett

Magyar Péter a sajtótájékoztatón megerősítette: a magyar kormány célja a visegrádi együttműködés újjáépítése és megerősítése. Elmondta, hogy június végére V4-csúcstalálkozót szeretne összehívni Budapestre, amelyre a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt is meghívják.

A miniszterelnök szerint a jövőben érdemes lehet szélesebb regionális együttműködésben is gondolkodni. Mint fogalmazott, Ausztria mellett Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok bevonása is felmerülhet. Úgy véli, Közép-Európa országai számos közös érdekkel rendelkeznek, ezért az Európai Unión belül és nemzetközi szinten is erősebben tudnák képviselni álláspontjukat szorosabb együttműködés esetén.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egy ilyen bővítésről természetesen közösen kell dönteniük a visegrádi országoknak, ugyanakkor örömmel venné Ausztria csatlakozását a regionális együttműködéshez. Szerinte Európa egyik meghatározó térsége ma Közép-Európa, ezért a régió országainak érdeke a kapcsolatok további erősítése.

A versenyképesség és az energiabiztonság kérdése is napirendre került

A sajtótájékoztatón szóba került az európai versenyképesség és a klímapolitika kapcsolata is. Christian Stocker hangsúlyozta, hogy Ausztria továbbra is elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, ugyanakkor szerinte ezt nem lehet a gazdasági szempontok figyelmen kívül hagyásával megvalósítani.

Az osztrák kancellár elmondta: Ausztria energiaellátásának több mint 90 százalékát megújuló források biztosítják, emellett pedig már nem vásárolnak orosz földgázt és kőolajat. Hozzátette, hogy támogatja az európai energiavezeték-hálózat további fejlesztését.

Magyar Péter válaszában egyetértett az energiabiztonság erősítésének szükségességével. 

A miniszterelnök támogatásáról biztosította a határokon átnyúló energiakapacitások és vezetékrendszerek fejlesztését, valamint az energiaforrások további diverzifikálását. Hozzátette: ezek a kérdések alapvetően befolyásolják Európa versenyképességét.

Magyar Péter a sajtótájékoztató végén arról beszélt, hogy az energiaválság és a nemzetközi konfliktusok tovább nehezítik az európai vállalatok helyzetét. Szerinte ezért fontos az energiaforrások diverzifikálása és a határokon átnyúló energetikai kapcsolatok fejlesztése.

A miniszterelnök elmondta: a magyar kormány energiahatékonysági programok indítását és az energiafelhasználás csökkentését is célul tűzte ki. Hozzátette, hogy miközben támogatja a klímaváltozás elleni fellépést, Európának ügyelnie kell arra, hogy a környezetvédelmi intézkedések ne rontsák tovább a kontinens gazdasági versenyképességét.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
