Magyar Péter: Gödöllőn együttes kormányülést tart az oszták és a magyar kormány

Erősebb gazdasági együttműködést sürgetett Bécs

Elsőként Christian Stocker osztrák kancellár szólalt fel, aki a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok, valamint a regionális együttműködés jelentőségét emelte ki.

Stocker rámutatott, hogy mintegy 1400 osztrák vállalat működik Magyarországon, amelyek összesen körülbelül 70 ezer munkahelyet biztosítanak. Hangsúlyozta: a vállalkozások számára a jogbiztonság és a kiszámítható gazdasági környezet alapvető fontosságú. Ezzel összefüggésben szóba kerültek a Magyarországon alkalmazott különadók is, amelyekkel kapcsolatban az osztrák fél szerint továbbra is vannak nyitott kérdések.

Az osztrák kancellár ugyanakkor azt mondta, bízik abban, hogy a felmerülő vitás ügyeket kölcsönös megértéssel sikerül rendezni, ami hozzájárulhat a befektetői bizalom erősítéséhez és a gazdasági kapcsolatok további fejlődéséhez.

Christian Stocker emellett a regionális együttműködés fontosságát is hangsúlyozta.

Mint fogalmazott, Ausztria és Magyarország egyaránt érdekelt abban, hogy a közép-európai országok szorosabban működjenek együtt, hiszen a térség államai hasonló kihívásokkal néznek szembe és több közös célt is követnek. Szerinte az összefogás révén a régió gazdasági, politikai és kulturális értelemben is nagyobb befolyást szerezhet Európában.

Európa versenyképességéről és migrációról is beszélt az osztrák kancellár. Christian Stocker szerint Ausztriának és Magyarországnak szorosabban kell együttműködnie ahhoz, hogy hatékonyabban képviselhesse érdekeit az Európai Unióban. Úgy fogalmazott: a közép-európai országokat történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok kötik össze, ezért fontos az összehangolt fellépés.

Az osztrák kancellár hangsúlyozta, hogy Európa versenyképességének megőrzéséhez erős iparra, technológiai fejlesztésekre és biztonságos energiaellátásra van szükség. Emellett a bürokrácia csökkentését és a gazdasági növekedést támogató intézkedéseket sürgetett.

Stocker az EU bővítését is támogatásáról biztosította, különösen a nyugat-balkáni országok esetében, ugyanakkor kiemelte, hogy minden tagjelöltnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie.