Drámai jelenetek játszódnak le Amerika-szerte több repülőtéren. Mivel a szövetségi kormányzat működésének részleges leállása miatt a biztonsági személyzet továbbra sem kapja meg fizetését, a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA) figyelmeztetett: ha a patthelyzet folytatódik, tömeges felmondásokra lehet számítani, ami végleg megbéníthatja a légiközlekedést – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.
Kitört a káosz az amerikai repülőtereken
Egyre súlyosabb következményei vannak az Egyesült Államokban a kormányzati leállásnak, amely immár a légiközlekedés biztonságát és gördülékenységét veszélyezteti. A philadelphiai és atlantai repülőtéren készült felvételek tanúsága szerint a biztonsági ellenőrzőpontok kényszerű lezárása miatt soha nem látott tumultus alakult ki.
A Philadelphiai Nemzetközi Repülőtéren csütörtök reggel készült videófelvételek sokkolták a közvéleményt: utasok százai torlódtak fel a terminálokon, a mozgólépcsőkön és a folyosókon, mivel a repülőtér kénytelen volt lezárni a biztonsági ellenőrzőpontok felét. A hat fő ellenőrzőpontból így mindössze három üzemelt, a repülőtér vezetése szerint „a működés optimalizálása” érdekében, ami valójában
a létszámhiány eufemisztikus megfogalmazása.
Bár a repülőtér szóvivője igyekezett tompítani a helyzet élét – állítása szerint a leghosszabb várakozási idő 44 perc volt a D/E terminálnál –, a valóság ennél jóval borúsabb képet fest. A szóvivő elismerte, hogy a lezárások közvetlen oka a kormányzati leállás miatti személyzethiány.
Még súlyosabb a helyzet a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjében, az atlantai Hartsfield-Jackson Nemzetközi Repülőtéren. Itt az utasoknak akár 90 percet is várakozniuk kellett a biztonsági ellenőrzésre. A repülőtér az X közösségi oldalon (korábban Twitter) arra kérte az utazókat, hogy a megszokottnál jóval korábban, legalább három órával a gép indulása előtt érkezzenek ki, mivel március 19. és 22. között közel 350 ezer utasra számítanak.
Adam Stahl, a TSA megbízott helyettes vezetője vészjósló nyilatkozatot tett: minél tovább húzódik a kormányzati leállás, annál több tisztviselőt veszíthetnek el.
A valóság az, hogy ahogy ez a helyzet folytatódik, és tisztviselőink nem kapják meg a fizetésüket, a hiányzások aránya tovább fog emelkedni
– fogalmazott Stahl.
Hozzátette: sok dolgozó egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ingyen dolgozzon, ezért kénytelenek lesznek felmondani.
A számok már most aggasztóak: a leállás kezdete óta 366 TSA-tisztviselő mondott fel, vasárnap pedig országos szinten a munkavállalók több mint 10 százaléka jelentett beteget vagy maradt távol a munkától.
A személyzeti létszám alapján döntünk [a repülőterek és a biztonsági ellenőrzőpontok bezárásáról], de helyszínen vannak szövetségi biztonsági igazgatók, akik szakértői az adott repülőtérnek, annak felépítésének, demográfiai adottságainak, valamint az ahhoz kapcsolódó utazási szokásoknak
– magyarázta Stahl.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Getty Images via AFP)
