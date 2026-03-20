Kitört a káosz az amerikai repülőtereken

A Philadelphiai Nemzetközi Repülőtéren csütörtök reggel készült videófelvételek sokkolták a közvéleményt: utasok százai torlódtak fel a terminálokon, a mozgólépcsőkön és a folyosókon, mivel a repülőtér kénytelen volt lezárni a biztonsági ellenőrzőpontok felét. A hat fő ellenőrzőpontból így mindössze három üzemelt, a repülőtér vezetése szerint „a működés optimalizálása” érdekében, ami valójában

a létszámhiány eufemisztikus megfogalmazása.

Bár a repülőtér szóvivője igyekezett tompítani a helyzet élét – állítása szerint a leghosszabb várakozási idő 44 perc volt a D/E terminálnál –, a valóság ennél jóval borúsabb képet fest. A szóvivő elismerte, hogy a lezárások közvetlen oka a kormányzati leállás miatti személyzethiány.