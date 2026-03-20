repülőtértsaleállás

Kitört a káosz az amerikai repülőtereken

Egyre súlyosabb következményei vannak az Egyesült Államokban a kormányzati leállásnak, amely immár a légiközlekedés biztonságát és gördülékenységét veszélyezteti. A philadelphiai és atlantai repülőtéren készült felvételek tanúsága szerint a biztonsági ellenőrzőpontok kényszerű lezárása miatt soha nem látott tumultus alakult ki.

Munkatársunktól
2026. 03. 20. 22:19
Illusztráció (Fotó: Getty Images via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Drámai jelenetek játszódnak le Amerika-szerte több repülőtéren. Mivel a szövetségi kormányzat működésének részleges leállása miatt a biztonsági személyzet továbbra sem kapja meg fizetését, a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA) figyelmeztetett: ha a patthelyzet folytatódik, tömeges felmondásokra lehet számítani, ami végleg megbéníthatja a légiközlekedést – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Repülőtéri káoszt okozott a kormányzati leállás az Egyesült Államokban (Illusztráció, forrás: Getty Images via AFP)

A Philadelphiai Nemzetközi Repülőtéren csütörtök reggel készült videófelvételek sokkolták a közvéleményt: utasok százai torlódtak fel a terminálokon, a mozgólépcsőkön és a folyosókon, mivel a repülőtér kénytelen volt lezárni a biztonsági ellenőrzőpontok felét. A hat fő ellenőrzőpontból így mindössze három üzemelt, a repülőtér vezetése szerint „a működés optimalizálása” érdekében, ami valójában

a létszámhiány eufemisztikus megfogalmazása.

Bár a repülőtér szóvivője igyekezett tompítani a helyzet élét – állítása szerint a leghosszabb várakozási idő 44 perc volt a D/E terminálnál –, a valóság ennél jóval borúsabb képet fest. A szóvivő elismerte, hogy a lezárások közvetlen oka a kormányzati leállás miatti személyzethiány.

Még súlyosabb a helyzet a világ egyik legforgalmasabb légikikötőjében, az atlantai Hartsfield-Jackson Nemzetközi Repülőtéren. Itt az utasoknak akár 90 percet is várakozniuk kellett a biztonsági ellenőrzésre. A repülőtér az X közösségi oldalon (korábban Twitter) arra kérte az utazókat, hogy a megszokottnál jóval korábban, legalább három órával a gép indulása előtt érkezzenek ki, mivel március 19. és 22. között közel 350 ezer utasra számítanak.

Adam Stahl, a TSA megbízott helyettes vezetője vészjósló nyilatkozatot tett: minél tovább húzódik a kormányzati leállás, annál több tisztviselőt veszíthetnek el.

A valóság az, hogy ahogy ez a helyzet folytatódik, és tisztviselőink nem kapják meg a fizetésüket, a hiányzások aránya tovább fog emelkedni

– fogalmazott Stahl.

Hozzátette: sok dolgozó egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ingyen dolgozzon, ezért kénytelenek lesznek felmondani.

A számok már most aggasztóak: a leállás kezdete óta 366 TSA-tisztviselő mondott fel, vasárnap pedig országos szinten a munkavállalók több mint 10 százaléka jelentett beteget vagy maradt távol a munkától.

A személyzeti létszám alapján döntünk [a repülőterek és a biztonsági ellenőrzőpontok bezárásáról], de helyszínen vannak szövetségi biztonsági igazgatók, akik szakértői az adott repülőtérnek, annak felépítésének, demográfiai adottságainak, valamint az ahhoz kapcsolódó utazási szokásoknak

– magyarázta Stahl.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
