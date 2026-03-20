MirotvorecUkrajnaHalállista EurópábanhalállistaZelenszkijukrán elnökparalimpikon

Bővül az ukrán halállista: már paralimpikonok is célkeresztbe kerültek

Újabb vörös vonalat lépett át a botrányos ukrán Mirotvorec oldal. Miután már magyar politikusokat, újságírókat és kiskorúakat is listára tettek, most paralimpikon sportolókat vettek célba. Az ukrán halállista egyre bővül, de Zelenszkij a figyelmeztetések ellenére sem lép fel ellene, és nem állítja le a működését. Nem is csoda, hiszen a gyilkosságokra buzdító adatbázis több ponton is az ukrán államhoz köthető – a szálak egészen az ukrán elnökig érnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 22:26
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán halállistaként is emlegetett oldal készítői az általuk Ukrajna ellenségeinek tartott személyeket listázzák. A gyilkosságokra buzdító oldal elindítása és működtetése – mint arról beszámoltunk – közvetlenül hozzákapcsolható az ukrán belügyminisztériumhoz és kormányzathoz, így Zelenszkij elnökhöz is. Több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. Ez azért is aggasztó, mert a listára Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is felkerült, sőt még kiskorú gyermekeké is. A halottak meggyalázásától sem riadnak vissza, itt azonban nem álltak meg: a Kommerszant beszámolója szerint most öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisába.

Zelenszkij az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel az ukrán halállista ellen (Fotó: AFP)

A listán szerepel Alekszej Bugajev és Varvara Voroncsikhina alpesi síelő, Ivan Golubkov biatlonista, Anasztaszija Bagijan síelő, valamint a sportoló-műsorvezető Szergej Szinyakin. Az oldal olyan személyek adatait teszi közzé, akiket Ukrajna nemzetbiztonságára nézve fenyegetőnek tart. A News.ru beszámolója szerint korábban már más sportolók nevei is bekerültek az adatbázisba. 

A sportolókat azzal vádolják, hogy orosz katonai személyzetet dicsőítő eseményeken vettek részt, illetve megpróbálták aláásni Ukrajna szuverenitását és területi integritását

– írja az orosz RBC.

Az oldal készítőinek az szúrhatta a szemét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a Barátság Érdemrendjével tüntette ki a paralimpikonokat. Március 19-én az orosz elnök a Kremlben tartott díjátadó ünnepséget az orosz paralimpiai csapat számára, ahol öt sportoló vehette át az elismerést kiemelkedő sportteljesítményéért, győzni akarásáért, kitartásáért és elszántságáért.

2014 óta agitál gyilkosságokra a hírhedt ukrán náci oldal

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Mirotvorec adatbázis 2014-ben indult, létrehozását pedig Anton Gerascsenko ukrán politikushoz kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadójaként dolgozott. Két évvel később, 2016-ban maga Gerascsenko közölte, hogy a projekt hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált, vagyis a vitatott, halállistákat közzétevő oldal intézményes formát öltött.

Azóta az adatbázis folyamatosan bővült, ma már több tízezer nevet tartalmaz – politikusokét, újságírókét és közszereplőkét egyaránt. 

Szakértők szerint ilyen részletes információkhoz nehéz állami háttér nélkül hozzáférni, Kijev ugyanakkor továbbra is magánkezdeményezésként hivatkozik az oldalra. 

A listán kiskorúak is szerepelnek, és több kárpátaljai magyar is felkerült rá. Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök és a TEK főigazgatója, Hajdu János neve is megjelent, utóbbi az ukrán aranykonvoj ügyében vállalt szerepe miatt kerülhetett célkeresztbe.

mutatott rá ironikusan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az elsők között szerepelt a listán Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, valamint Bocskor Andrea volt európai parlamenti képviselő, de 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adatait is nyilvánosságra hozták.

Kijev tehát mindenkit ellenségnek tekint, aki a nemzetközi jog és a kisebbségi garanciák betartását követeli tőle.

A lista nemzetközi visszhangot is kiváltott: Bulgáriában is felháborodást okozott, amikor volt államfők, újságírók és a parlament alelnöke, Krisztian Vigenin neve is felkerült rá fegyverszállítás-ellenes álláspontjuk miatt. 

Az etikai és személyiségi jogi kérdések mellett fennáll a legsúlyosabb veszély, a fizikai likvidálás. 

A névsor folyamatosan bővül: februárban Gianni Infantino FIFA-elnök is felkerült rá az orosz futball visszatéréséről tett kijelentése miatt – írja a V4NA. Korábban Woody Allen amerikai filmrendezőt is listázták, miután részt vett a moszkvai nemzetközi filmhéten. Ugyanakkor Donald Trump nevét az amerikai elnökválasztási győzelme után eltávolították az adatbázisból.

Bár az ukrán hatóságok hivatalosan sosem ismerték el a kapcsolatot, a tények riasztóak: több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon.

2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára.

Zelenszkij korábbi magyarázata nem állja meg a helyét: bár azt állította, nincs hatásköre az oldal leállítására, és nem ismeri az üzemeltetőket, a Mirotvorecet valójában Anton Gerascsenko hozta létre, aki régóta kormányzati szerepet tölt be. 

Ráadásul Ukrajna az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel a halállista ellen.

Orosz katonák holttestével agitál gyilkosságokra a hírhedt ukrán náci oldal (Fotó: AFP)

A Mirotvorec oldalán sokkoló képek fogadják a látogatókat: a főoldalon egy montázs látható, amelyen orosz katonák holttestei szerepelnek. A közzétett képeken a halottakat méltatlan módon mutatják be, ami kimeríti a hullagyalázás fogalmát is.

A felvételek annyira megrázóak, hogy azokat nem közöltük, azonban itt megtekinthetők. Egy másik felvételt ide kattintva tud megnyitni.

A képeket az oldal üzemeltetői feltehetően elrettentés céljából tették közzé. 

Borítókép: Varvara Voroncsikhina alpesi síelő (Fotó: AFP)

add-square Halállista Európában

Kiskorúak és magyar nevek is felkerültek az ukrán halállistára

Halállista Európában 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
