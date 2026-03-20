Bővül az ukrán halállista: már paralimpikonok is célkeresztbe kerültek

Az ukrán halállistaként is emlegetett oldal készítői az általuk Ukrajna ellenségeinek tartott személyeket listázzák. A gyilkosságokra buzdító oldal elindítása és működtetése – mint arról beszámoltunk – közvetlenül hozzákapcsolható az ukrán belügyminisztériumhoz és kormányzathoz, így Zelenszkij elnökhöz is. Több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. Ez azért is aggasztó, mert a listára Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is felkerült, sőt még kiskorú gyermekeké is. A halottak meggyalázásától sem riadnak vissza, itt azonban nem álltak meg: a Kommerszant beszámolója szerint most öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisába.

Zelenszkij az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel az ukrán halállista ellen (Fotó: AFP)

A listán szerepel Alekszej Bugajev és Varvara Voroncsikhina alpesi síelő, Ivan Golubkov biatlonista, Anasztaszija Bagijan síelő, valamint a sportoló-műsorvezető Szergej Szinyakin. Az oldal olyan személyek adatait teszi közzé, akiket Ukrajna nemzetbiztonságára nézve fenyegetőnek tart. A News.ru beszámolója szerint korábban már más sportolók nevei is bekerültek az adatbázisba.

A sportolókat azzal vádolják, hogy orosz katonai személyzetet dicsőítő eseményeken vettek részt, illetve megpróbálták aláásni Ukrajna szuverenitását és területi integritását

– írja az orosz RBC.

Az oldal készítőinek az szúrhatta a szemét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a Barátság Érdemrendjével tüntette ki a paralimpikonokat. Március 19-én az orosz elnök a Kremlben tartott díjátadó ünnepséget az orosz paralimpiai csapat számára, ahol öt sportoló vehette át az elismerést kiemelkedő sportteljesítményéért, győzni akarásáért, kitartásáért és elszántságáért.

2014 óta agitál gyilkosságokra a hírhedt ukrán náci oldal

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Mirotvorec adatbázis 2014-ben indult, létrehozását pedig Anton Gerascsenko ukrán politikushoz kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadójaként dolgozott. Két évvel később, 2016-ban maga Gerascsenko közölte, hogy a projekt hivatalosan is „elektronikus médiakiadvánnyá” vált, vagyis a vitatott, halállistákat közzétevő oldal intézményes formát öltött.