Ukrán halállista: egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre

Az oldal egyébként a leírás szerint egy ugyanezen névre keresztelt nem kormányzati szervezet irányítása alatt áll, amelyet egy Roman Zaicev álnevet használó férfi vezet, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kötelékében szolgált.

Fotó: AFP

Ukrán halállista: aki felkerül, célponttá válhat

Az adatbázis 2014-ben indult, és létrehozását Anton Gerascsenko ukrán politikushoz kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadója volt. Két évvel később maga Gerascsenko jelezte, hogy a projekt hivatalosan is elektronikus médiakiadvánnyá alakult.

Azóta az adatbázis folyamatosan bővült, ma már több tízezer nevet tartalmaz – politikusokét, újságírókét és közszereplőkét egyaránt.

Mint arról beszámoltunk, több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. 2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták a saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára. Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta, és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva.”

Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök és a TEK főigazgatója, Hajdu János neve is megjelent, de Szijjártó Pétert is listázták.

Hajdu János neve azután került fel, hogy a TEK részt vett a hazánkon áthaladó aranykonvoj lekapcsolásában.