Ukrán halállista: egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre

2023-ban az ukrán YouControl – egy üzleti adatplatform, amely nyilvános forrásokból gyűjt és rendszerez információkat vállalatokról és magánszemélyekről – bejelentette, hogy integrálta a rendszerébe az ukrán halállistaként elhíresült Mirotvorec adatbázist, amely olyan személyeket listáz, akiket a weboldal készítői Ukrajna ellenségeinek tartanak. A YouControl közleménye szerint a Mirotvorec oldalt részben megbízhatóként kezelik. Az integráció ugyanakkor hatalmas felháborodást váltott ki. A cég közleményben hosszan magyarázkodott, végül azonban maga fedte fel azokat a szálakat, amelyek egyre erősebben utalnak arra, hogy a Mirotvorec szorosan kötődik a kormányzathoz.
Az oldalukon megjelent közleményben azt írták:
Megértjük, hogy az adatbázis felvétele rendszerünkbe kérdéseket vethet fel, és szeretnénk eloszlatni az aggodalmakat. Ebben a cikkben részletesen beszélünk a »Mirotvorec« adatbázisról, az abban található információforrásokról és arról, hogy kinek és mire hasznos ez az adatbázis, valamint arról, hogyan működik. Ezt az adatbázist azért integráltuk a rendszerünkbe, hogy még több információval lássuk el felhasználóinkat, és biztosítsuk az átláthatóságot.
Itt azonban nem álltak meg, tovább részletezték az adatbázis szerepét és felhasználását. Azt írták, hogy az ukrán náci weboldalt szelektíven megbízható információforrásnak tartják, amelyet a bűnüldöző szervek, banki tisztviselők, újságírók és Ukrajna állampolgárai egyaránt használnak. Hozzátették: az adatbázist Ukrajna egyes állami szervei is alkalmazzák saját tevékenységükben, többek között különböző ellenőrzési és információgyűjtési célokra.
