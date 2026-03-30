Ukrán halállista: egyre több bizonyíték utal kormányzati kötődésre

A Mirotvorec nem egyszerű névsor: akik felkerülnek az Ukrajna ellenségeit listázó weboldalra, könnyedén merénylet áldozatává válhatnak. Az ukrán halállista 2014 óta működik, és több tízezer nevet tartalmaz. Az oldal több szálon is az ukrán belügyminisztériumhoz és a kormányzathoz köthető, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. A működést több nemzetközi szervezet is bírálta, és az adatok eltávolítását sürgették, de érdemi változás nem történt. A weboldal adatbázisát egy ukrán üzleti platformba is integrálták, ami hatalmas felháborodást váltott ki. A cég magyarázatából derült ki, hogy az Ukrán Nemzeti Bank korábban kifejezetten javasolta a Mirotvorec adatbázis használatát arra, hogy kiszűrjék azokat a pénzmozgásokat, amelyek terrorizmushoz vagy veszélyes fegyverekhez köthetők, és ez az ajánlás máig érvényben lehet.

2026. 03. 30. 18:01
Zelenszkij 2019-ben azt mondta, elnökként nem tud weboldalakat bezárni Forrás: AFP
2023-ban az ukrán YouControl – egy üzleti adatplatform, amely nyilvános forrásokból gyűjt és rendszerez információkat vállalatokról és magánszemélyekről – bejelentette, hogy integrálta a rendszerébe az ukrán halállistaként elhíresült Mirotvorec adatbázist, amely olyan személyeket listáz, akiket a weboldal készítői Ukrajna ellenségeinek tartanak. A YouControl közleménye szerint a Mirotvorec oldalt részben megbízhatóként kezelik. Az integráció ugyanakkor hatalmas felháborodást váltott ki. A cég közleményben hosszan magyarázkodott, végül azonban maga fedte fel azokat a szálakat, amelyek egyre erősebben utalnak arra, hogy a Mirotvorec szorosan kötődik a kormányzathoz.

Az ukrán halállista 2014 óta működik, és több tízezer nevet tartalmaz
Az ukrán halállista 2014 óta működik, és több tízezer nevet tartalmaz. Forrás: V4NA/képernyőfotó

Az oldalukon megjelent közleményben azt írták:

Megértjük, hogy az adatbázis felvétele rendszerünkbe kérdéseket vethet fel, és szeretnénk eloszlatni az aggodalmakat. Ebben a cikkben részletesen beszélünk a »Mirotvorec« adatbázisról, az abban található információforrásokról és arról, hogy kinek és mire hasznos ez az adatbázis, valamint arról, hogyan működik. Ezt az adatbázist azért integráltuk a rendszerünkbe, hogy még több információval lássuk el felhasználóinkat, és biztosítsuk az átláthatóságot.

Itt azonban nem álltak meg, tovább részletezték az adatbázis szerepét és felhasználását. Azt írták, hogy az ukrán náci weboldalt szelektíven megbízható információforrásnak tartják, amelyet a bűnüldöző szervek, banki tisztviselők, újságírók és Ukrajna állampolgárai egyaránt használnak. Hozzátették: az adatbázist Ukrajna egyes állami szervei is alkalmazzák saját tevékenységükben, többek között különböző ellenőrzési és információgyűjtési célokra.

Példaként említették, hogy az Ukrán Nemzeti Bank a korábbi leveleiben a Mirotvorec adatbázis használatát javasolta a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek kereskedelme elleni pénzügyi monitoringhoz, és információik szerint ez az ajánlás ma is érvényes.

Az Ukrán Állami Pénzügyi Megfigyelő Szolgálat 2021. december 20-i, 146. számú rendeletével jóváhagyott tanulmány a weboldalt a terrorizmus nyomon követésének eszközei között említi, miközben a bűnüldöző szervek – köztük az SZBU, a rendőrség és az ügyészség – szintén felhasználhatják azt nyomozásaik során, bár ennek részletei nem nyilvánosak. Az adatbázist emellett újságírók, jogvédők és állampolgárok is használják, hogy információkat szerezzenek ukránellenes tevékenységekről, terrorizmussal vagy nemzetbiztonsági ügyekkel összefüggésbe hozható személyekről.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy mielőtt a Mirotvorecből származó adatokat felhasználták volna, egyeztettek a jogi osztályukkal. Az ajánlások alapján az érintettek személyes adatai nem jelennek meg közvetlenül a YouControl rendszerében, így állításuk szerint a személyiségi jogok nem sérülnek. Hozzátették: a rendszerben végzett ellenőrzések csak a legszükségesebb, az azonosításhoz szükséges információkat mutatják, a részletesebb adatok pedig kizárólag az eredeti oldalon érhetők el. A közlemény szerint 

az adatbázis YouControlhoz történő hozzáadása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több információt szerezzenek potenciális partnereikről és alvállalkozóikról, ami hozzájárulhat a megalapozottabb döntésekhez és a piaci helyzet jobb megértéséhez.

Az oldal egyébként a leírás szerint egy ugyanezen névre keresztelt nem kormányzati szervezet irányítása alatt áll, amelyet egy Roman Zaicev álnevet használó férfi vezet, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kötelékében szolgált

Ukrán halállista: aki felkerül, célponttá válhat

Az adatbázis 2014-ben indult, és létrehozását Anton Gerascsenko ukrán politikushoz kötik, aki akkor a belügyminisztérium tanácsadója volt. Két évvel később maga Gerascsenko jelezte, hogy a projekt hivatalosan is elektronikus médiakiadvánnyá alakult.

Azóta az adatbázis folyamatosan bővült, ma már több tízezer nevet tartalmaz – politikusokét, újságírókét és közszereplőkét egyaránt. 

Mint arról beszámoltunk, több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. 2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták a saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára. Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta, és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva.”

Nemrég Orbán Viktor miniszterelnök és a TEK főigazgatója, Hajdu János neve is megjelent, de Szijjártó Pétert is listázták.

Hajdu János neve azután került fel, hogy a TEK részt vett a hazánkon áthaladó aranykonvoj lekapcsolásában.

A listázás celebeket is érint. Felkerült rá többek között Roger Waters, valamint Gianni Infantino és Woody Allen is különböző nyilatkozataik és szerepléseik miatt, és már öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisba. Az oldal készítői a kegyeleti határokat sem tartják tiszteletben.

 

Zelenszkij korábbi magyarázata több ponton vitatható

Azt állította, nincs befolyása az oldal működésére, és az üzemeltetőket sem ismeri. A Mirotvorec létrehozása ugyanakkor Anton Gerascsenko nevéhez köthető, aki éveken át töltött be kormányzati pozíciókat. 

 

Több nemzetközi figyelmeztetés is érkezett

Ukrajna az Európai Parlament többszöri felszólítása ellenére sem lépett fel a lista ellen. Volodimir Zelenszkij 2019-ben azt mondta, elnökként nem tud weboldalakat bezárni. Josep Borrell levélben jelezte, hogy a személyes adatok hozzájárulás nélküli közzététele elfogadhatatlan, és az eltávolítást sürgette. Gál Kinga és Bocskor Andrea szerint azonban érdemi lépés nem történt. Az amerikai külügy már 2016-ban bírálta a működést, később pedig felmerült a portál és az ukrán biztonsági szervek kapcsolata is. A Human Rights Watch szerint az oldal veszélyezteti az újságírókat és sérti a magánélethez való jogot, az ENSZ pedig vizsgálatot és az adatok eltávolítását sürgette.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu