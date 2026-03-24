Az Aljazeera beszámolója alapján Gerhard Schröder volt német kancellár neve 2018 augusztusában került az adatbázisba. Schröder korábban úgy nyilatkozott, hogy Moszkva 2014-es krími annektálása „olyan valóság, amelyet egy napon el kell ismerni”.

Az oldal üzemeltetői ezt úgy értékelték, hogy ezzel megpróbálja igazolni az annektálást.

Berlin tiltakozott Schröder feketelistára kerülése ellen, és felszólította Ukrajnát a weboldal betiltására. A volt kancellár felesége attól tartott, hogy a férjét támadás érheti.

Nem csoda, hisz az etikai és személyiségi jogi kérdések mellett fennáll a legsúlyosabb veszély, a fizikai likvidálás.

Mint arról beszámoltunk, több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. 2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára.

Az egyik legmegdöbbentőbb eset Andrij Portnov ukrán ellenzéki politikusé, akit Madridban gyilkoltak meg nem sokkal azután, hogy a Mirotvorec „Kazbek ügynök” néven listázta és árulónak bélyegezte. Halála után a honlapon azonnal megjelent a fotója a hírhedt piros felirattal: „Likvidálva.”

Az ukrán Mirotvorec weboldal felvette adatbázisába Peter Pellegrinit, Szlovákia elnökét is – számolt be róla a Gazeta decemberben. Pellegrini korábban érzékeny kérdésnek nevezte azt az uniós tervet, amely szerint a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna támogatására fordítanák. Az államfő arra figyelmeztetett, hogy nem világos, milyen hatással lennének az esetleges garanciák az eurózóna stabilitására nézve. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban úgy fogalmazott: támogatni kell az Egyesült Államok béketörekvéseit.