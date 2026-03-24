Az ukrán halállistaként is emlegetett Mirotvorec oldalon azoknak a személyeknek az adatait teszik közzé, akiket az üzemeltetők Ukrajna ellenségeinek tartanak. Az oldal működését több szál is az ukrán belügyminisztériumhoz és a kormányzathoz köti, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. Több esetben előfordult, hogy az érintetteket azután gyilkolták meg, hogy adataik és lakcímük megjelent az oldalon. Külön aggodalomra ad okot, hogy a listán Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is szerepel, sőt még kiskorúaké is. Az oldal készítői a kegyeleti határokat sem tartják tiszteletben, de már öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisba.
A Za Novomoszkovszk orosz regionális hírportál arról írt, hogy az Oblivszkajai járás vezetője, Nyikolaj Terekhov is felkerült a Mirotvorec nevű ukrán adatbázisba. A portál szerint Terekhovot azért listázták, mert a weboldal készítői szerint közreműködött Ukrajna szuverenitásának és területi egységének megsértésében. A Mirotvorec oldalán közzétett adatlapon azt írták:
Az érintett orosz tisztviselő tudatosan követett el Ukrajna nemzetbiztonsága, békéje és a nemzetközi jogrend elleni cselekményeket, valamint egyéb bűncselekményeket.
