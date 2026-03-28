Az ukrán nacionalisták halállistája a legsötétebb időket idézi

A Mirotvorec néven ismert kezdeményezést ma már aligha kell bemutatni. A 2014 óta létezik, gyakorlatilag halállistaként működő ukrán adatbázis az évek során jelentősen kibővült, és a szélsőséges nacionalista projekt mára számos elemében a történelem legsötétebb korszakait idézi.

2026. 03. 28. 5:54
A Mirotvorec-listáról már lapunk is beszámolt korábban, hiszen a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felkerült rá. Érdemes azonban megnézni, hogy hogyan is változott a 2014-ben még frusztrált nacionalista kisebbség gyűjtőhelyének számító portál azzá amivé: egy ukrán halállistává. 

Az ukrán nacionalisták a Pink Floyd társalapítóját is felvették az ellenségek listájára 
A Mirotvorec oldalon azoknak a személyeknek az adatait teszik közzé, akiket az üzemeltetői Ukrajna ellenségeinek tartanak. Az oldal működését több szál is az ukrán belügyminisztériumhoz és a kormányzathoz köti, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is. 

Több esetben előfordult, hogy az érintetteket azután gyilkolták meg, hogy adataik és lakcímük megjelent az oldalon. Külön aggodalomra ad okot, hogy a listán Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is szerepel, sőt még kiskorúaké is. Az oldal készítői azonban még a jó ízlés határait sem tartják tiszteletben, hiszen már öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisba.

A listára kerülés feltételei még az oldal üzemeltetői szerint is meglehetősen változatosak: több száz orosz katona mellett például Gianni Infantino, a FIFA elnöke is szerepel rajta. Az ő „bűne” az volt, hogy felszólalt Oroszország nemzetközi sportszíntérre való visszatérése mellett.

Érdemes azonban megvizsgálni, miként alakult a Mirotvorec adatbázisa fennállása óta. Az oldal nem sokkal a Krím annektálását követően vált élessé, és kezdetben valóban nem keltett különösebb feltűnést. Az ukrán nacionalista csoportok akkoriban az internet szinte minden szegletében jelen voltak, így egy különálló platform megjelenése nem keltett komoly visszhangot.

A feltöltött adatok számából azonban egyértelműen látszik, hogy hogyan uralkodott el a nacionalista radikalizmus az országban. Míg 2014-ben az oldalon még csak 4500 név volt megtalálható, 2015-re ez már 9000-re, egy évvel később pedig már 30 000-re nőtt. 

Jelenleg 187 000 embert listáznak rajta Ukrajna ellenségeiként, ami már önmagában is egy abszurd szám. 

A számok növekedése mögött pedig nem nehéz felfedezni a növekvő radikalizmust. Míg kezdetben nagyrészt politikusok és cégvezetők kerültek a szélsőségesek látóterébe, addig ma már jóformán senki nincs biztonságban. Roger Waters, a legendás brit zenekar, a Pink Floyd társalapítója szintén szerepel a listán Oroszországot támogató kijelentései miatt. 

Az ukrán szélsőségesek azonban egy ponton például közzétették azon orosz munkásoknak a névsorát is, akik a Kercsi-szorosi híd megépítésén dolgoztak. 

Szintén felkerült a listára Henry Kissinger is, akinek az volt a bűne, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Oroszország teljes leválasztása a kontinensről biztonsági kockázatot jelent Európa számára. 2024 novemberében egyébként az is kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök második ciklusában kinevezett Tulsi Gabbardnak, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatójának is van profilja az oldalon. 

Az oldal egyébként a leírás szerint egy ugyanezen névre keresztelt nem kormányzati szervezet irányítása alatt áll, amelyet egy Roman Zaicev álnevet használó férfi vezet, aki korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kötelékében szolgált. Az oldal egyébként a fejlécében egy másik „projektet” is ajánl a felhasználók figyelmébe, ez pedig az identigraf arcfelismerő rendszer. 

Az alkalmazás teljesen egyértelműen jogsértő, az adományokat pedig ennek megfelelően lenyomozhatatlan módon, bitcoinban várják az üzemeltetők, akik egy Roman Zaicev-idézettel hirdetik magukat. 

A Mirotvorec habár maga az ukrán és nemzetközi törvényekre hivatkozva próbálja igazolni működését, azonban számtalan jogvédő szervezet felszólalt már a tiltott információgyűjtés ellen. Ezt már csak tetézi, hogy mint arról lapunk is beszámolt, több áldozatot is azután gyilkoltak meg, hogy adataik és pontos lakcímük megjelent az oldalon. 

2015-ben két sokkoló gyilkosság is történt. Oles Buzina ukrán újságírót azután ölték meg lakása közelében, hogy a Mirotvorec közzétette a címét; a nyomozás azonban eredménytelen maradt. Egy nappal korábban Oleg Kalashnikov volt parlamenti képviselőt is meggyilkolták saját otthonában, miután az ő adatai is felkerültek a listára.

Jól láthatóan tehát nem csak a listázott személyek száma nő, de az uszítás nyomán az erőszak is felütötte a fejét. A nemzetközi törvények és a jogi szervezetek nyomásgyakorlása ellenére azonban az ukrán kormány és Volodimir Zelenszkij elnök nem lát kivetnivalót az oldal működésében. Így már csak idők kérdése, hogy mikor történik egy újabb tragédia. 

Borítókép: Roger Waters brit zenész (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

