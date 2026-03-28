A Mirotvorec-listáról már lapunk is beszámolt korábban, hiszen a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felkerült rá. Érdemes azonban megnézni, hogy hogyan is változott a 2014-ben még frusztrált nacionalista kisebbség gyűjtőhelyének számító portál azzá amivé: egy ukrán halállistává.

Az ukrán nacionalisták a Pink Floyd társalapítóját is felvették az ellenségek listájára

A Mirotvorec oldalon azoknak a személyeknek az adatait teszik közzé, akiket az üzemeltetői Ukrajna ellenségeinek tartanak. Az oldal működését több szál is az ukrán belügyminisztériumhoz és a kormányzathoz köti, így közvetve Volodimir Zelenszkij elnökhöz is.

Több esetben előfordult, hogy az érintetteket azután gyilkolták meg, hogy adataik és lakcímük megjelent az oldalon. Külön aggodalomra ad okot, hogy a listán Orbán Viktor és Szijjártó Péter neve is szerepel, sőt még kiskorúaké is. Az oldal készítői azonban még a jó ízlés határait sem tartják tiszteletben, hiszen már öt orosz paralimpikont is felvettek az adatbázisba.