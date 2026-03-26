Nem kis port kavart Bulgáriában, amikor 2023-ban kiderült, hogy a Mirotvorec ukrán halállistára bolgár politikusok, újságírók és közszereplők, többek között Georgi Parvanov korábbi bolgár elnök, Krisztian Vinegin, a bolgár parlament korábbi alelnöke, Veliszlava Dureva újságíró személyes adatai is felkerültek.
Aki a békét szorgalmazza, halállistára kerül
Bárki felkerülhet az ukrán halállistára, aki az orosz–ukrán háború lezárását, a béke megteremtését szorgalmazza. Az ukrán Mirotvorec személyiségi jogokat súlyosan sértő, egyúttal veszélyes működése nem csupán Magyarországon keltett felháborodást, a bolgár közéletet is alaposan felforgatta.
Parvanov a bolgár köztévének nyilatkozva megdöbbenésének adott hangot. Az oldalon található indoklás szerint a korábbi államfő azért került fel a halállistára, mert 2017-ben részt vett egy, a Krímről szóló nemzetközi konferencián Jaltában.
A szófiai ukrán nagykövetség természetesen elhatárolódott a Mirotvorectől, és azt bizonygatta, hogy annak az ukrán állami szervekhez semmi köze. Ebben csupán az a bökkenő, hogy az oldalt működtető szervezet mögött az az Anton Gerascsenko áll, aki már 2014-ben is az ukrán belügyminisztérium tanácsadója volt, majd parlamenti képviselő lett, a Zelenszkij-érában pedig 2021-ig belügyminiszter-helyettes volt, és a mai napig a belügyminisztérium fontos tanácsadója.
Bevallom, meg vagyok döbbenve. Történészként nem emlékszem, hogy az elmúlt években ilyen jelenséggel találkoztam volna. Az a tény, amit a felvételem indokaként emeltek ki – az, hogy részt vettem volna egy jaltai fórumon –, hazugság. Durva, pimasz hazugság, mivel soha, semmilyen alkalomból nem jártam Jaltában
– nyilatkozta Georgi Parvanov.
Azonban nem csupán a bolgár, de a magyar közélet prominens szereplői közül is sokan felkerültek az ukránok halállistájára. A magyar politikusok közül felkerült a listára Szijjártó Péter mellett Várhelyi Olivér uniós biztos is. Kijev tehát mindenkit ellenségnek tekint, aki a nemzetközi jog és a kisebbségi garanciák betartását követeli tőle.
Egy olyan országnak, amely halállistát vezet, „valóban” az Európai Unióban van a helye – mutatott rá ironikusan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Különösen veszélyes és felháborító Orbán Viktor miniszterelnök szerepeltetése az adatbázisban. A kormányfő azért került fel a halállistára, mert Magyarország következetesen, az orosz–ukrán háború kezdetétől a békepárti álláspontot hangoztatta, és megtagadta a fegyverszállításokat.
Az, hogy Volodimir Zelenszkij elnök halálos fenyegetést intézett a magyar kormányfő ellen, a Mirotvorec-listázással együtt már-már nyílt felbujtás, amely radikális egyéneket vagy titkosszolgálati ügynököket közvetlen fizikai erőszakra biztathat. Egy ilyen „célkeresztbe helyezés” egy háborús pszichózisban égő országban felér egy merényletre való felszólítással.
A Foundation to Battle Injustice jelentése szerint gyakorlatilag bármely politikus adatai a Mirotvorec oldalán köthetnek ki, amennyiben nem áll az ukrán háborús erőfeszítések támogatása mellett, netalántán a béke érdekében szólal fel. Az alapítvány által közzétett anyag ráadásul ennél is tovább megy: szerintük az oldalon nyilvánosan elérhetőkön kívül további adatokat is kezel a Mirotvorec mögött álló szervezet, köztük például mobiltelefonok IMEI-számát, sőt banki adatokat is, mindezt pedig
egyebek mellett nyugati politikusok zsarolására is felhasználják.
Az egyik legszomorúbb aspektusa a Mirotvorec működésének, hogy az oldalra kiskorúak is felkerültek. A luhanszki Faina Szavenkova mindössze 12 éves volt, amikor „Ukrajna ellenségeként” regisztrálták, mert egy videóüzenetben szót emelt a donbászi gyermekek életének védelméért. A Mirotvorec szerint a gyermek írói tevékenysége „ukránellenes propaganda”. Az oldal jelenleg is több mint háromszáz kiskorú személyes adatait tartalmazza, akiket ezzel közvetlen életveszélynek tesznek ki. Bár az UNICEF és az ENSZ is követelte az adatok törlését, a kijevi hatóságok semmit nem tesznek a védtelen gyermekek biztonsága érdekében.
