Aki a békét szorgalmazza, halállistára kerül

Parvanov a bolgár köztévének nyilatkozva megdöbbenésének adott hangot. Az oldalon található indoklás szerint a korábbi államfő azért került fel a halállistára, mert 2017-ben részt vett egy, a Krímről szóló nemzetközi konferencián Jaltában.

A szófiai ukrán nagykövetség természetesen elhatárolódott a Mirotvorectől, és azt bizonygatta, hogy annak az ukrán állami szervekhez semmi köze. Ebben csupán az a bökkenő, hogy az oldalt működtető szervezet mögött az az Anton Gerascsenko áll, aki már 2014-ben is az ukrán belügyminisztérium tanácsadója volt, majd parlamenti képviselő lett, a Zelenszkij-érában pedig 2021-ig belügyminiszter-helyettes volt, és a mai napig a belügyminisztérium fontos tanácsadója.

Bevallom, meg vagyok döbbenve. Történészként nem emlékszem, hogy az elmúlt években ilyen jelenséggel találkoztam volna. Az a tény, amit a felvételem indokaként emeltek ki – az, hogy részt vettem volna egy jaltai fórumon –, hazugság. Durva, pimasz hazugság, mivel soha, semmilyen alkalomból nem jártam Jaltában

– nyilatkozta Georgi Parvanov.