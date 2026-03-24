Rendkívüli

térképIránEurópai Parlamentképviselő

Háborúkról döntenek, de a térképet sem ismerik a baloldali EP-képviselők + videó

Miközben Európában egyre élesebb viták zajlanak az iráni helyzet eszkalációjáról, sőt akár katonai lépések lehetősége is napirendre került, egy sokkoló televíziós riport rávilágított arra, hogy egyes döntéshozók alapvető földrajzi ismeretekkel sem rendelkeznek. A francia tévéstáb által készített felmérésben több európai parlamenti képviselő látványosan kudarcot vallott, amikor egy egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk: hol van Irán.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 24. 9:59
Illusztráció Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felvételek március elején készültek az Európai Parlament strasbourgi folyosóin. Azóta a jelenetek vírusként terjednek a közösségi médiában – nem véletlenül, írja az Origo.

térkép
Kínos pillanat az Európai Parlamentben: Benjamin Haddad Franciaország európai ügyek minisztere nem találja a térképen  (Fotó: Képernyőkép)

Egyszerű kérdés, megdöbbentő válaszok

A riporter mindössze egyetlen kérdést tett fel a politikusoknak: „Hol van Irán?” A válaszok azonban sokkolóak voltak. Körülbelül 50 megkérdezett közül 15 teljesen rossz helyre mutatott.

A legkellemetlenebb helyzetbe Benjamin Haddad került. A francia Európa-ügyi miniszter először megpróbálta elütni a dolgot:

Térképekben nem vagyok jó, érzem a csapdát.

Amikor azonban konkrét választ kellett adnia, nem tudta pontosan megmutatni Iránt. Ehelyett a Hormuzi-szoros térségére mutatott – magát az országot azonban nem tudta egyértelműen beazonosítani.

A térképen Bulgária? Törökország? Afganisztán?

Nem ő volt az egyetlen, aki látványosan hibázott. A szocialista Emma Rafowicz Bulgáriára mutatott, Fabienne Keller Törökországot hitte Iránnak, a zöldek képviselője Marie Toussaint hosszú hezitálás után Afganisztánt jelölte meg, David Cormand pedig Szaúd-Arábiára tippelt.

Cormand később azzal védekezett: „Nem vagyunk sétáló enciklopédiák” – ami csak tovább olajozta a vitát.

Háborúról vitáznak – alapvető tudás nélkül?

A történet súlyát az adja, hogy mindez egy rendkívül feszült geopolitikai helyzetben történt, amikor Európában éppen az iráni konfliktus lehetséges eszkalációjáról folynak viták.

Másképp fogalmazva: olyan politikusok beszélnek háborúról és katonai döntésekről, akik közül többen még azt sem tudják, hol található az érintett ország. Ez komoly kérdéseket vet fel a politikai kompetenciáról és a döntéshozatal minőségéről.

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnöke és európai parlamenti képviselője a Patrióták frakció tájékoztatóján beszél az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen)

A teljes felvételen azonban több politikus is helyesen válaszolt. Például a Patrióták képviselője Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal tudta a választ.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Martin Bertrand) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
