A felvételek március elején készültek az Európai Parlament strasbourgi folyosóin. Azóta a jelenetek vírusként terjednek a közösségi médiában – nem véletlenül, írja az Origo.
Háborúkról döntenek, de a térképet sem ismerik a baloldali EP-képviselők + videó
Miközben Európában egyre élesebb viták zajlanak az iráni helyzet eszkalációjáról, sőt akár katonai lépések lehetősége is napirendre került, egy sokkoló televíziós riport rávilágított arra, hogy egyes döntéshozók alapvető földrajzi ismeretekkel sem rendelkeznek. A francia tévéstáb által készített felmérésben több európai parlamenti képviselő látványosan kudarcot vallott, amikor egy egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk: hol van Irán.
Egyszerű kérdés, megdöbbentő válaszok
A riporter mindössze egyetlen kérdést tett fel a politikusoknak: „Hol van Irán?” A válaszok azonban sokkolóak voltak. Körülbelül 50 megkérdezett közül 15 teljesen rossz helyre mutatott.
A legkellemetlenebb helyzetbe Benjamin Haddad került. A francia Európa-ügyi miniszter először megpróbálta elütni a dolgot:
Térképekben nem vagyok jó, érzem a csapdát.
Amikor azonban konkrét választ kellett adnia, nem tudta pontosan megmutatni Iránt. Ehelyett a Hormuzi-szoros térségére mutatott – magát az országot azonban nem tudta egyértelműen beazonosítani.
A térképen Bulgária? Törökország? Afganisztán?
Nem ő volt az egyetlen, aki látványosan hibázott. A szocialista Emma Rafowicz Bulgáriára mutatott, Fabienne Keller Törökországot hitte Iránnak, a zöldek képviselője Marie Toussaint hosszú hezitálás után Afganisztánt jelölte meg, David Cormand pedig Szaúd-Arábiára tippelt.
Cormand később azzal védekezett: „Nem vagyunk sétáló enciklopédiák” – ami csak tovább olajozta a vitát.
Háborúról vitáznak – alapvető tudás nélkül?
A történet súlyát az adja, hogy mindez egy rendkívül feszült geopolitikai helyzetben történt, amikor Európában éppen az iráni konfliktus lehetséges eszkalációjáról folynak viták.
Másképp fogalmazva: olyan politikusok beszélnek háborúról és katonai döntésekről, akik közül többen még azt sem tudják, hol található az érintett ország. Ez komoly kérdéseket vet fel a politikai kompetenciáról és a döntéshozatal minőségéről.
A teljes felvételen azonban több politikus is helyesen válaszolt. Például a Patrióták képviselője Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal tudta a választ.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Martin Bertrand)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!