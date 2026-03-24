Újabb ország közvetítene az iráni válság megoldásában, egyre közelebb lehet a véres konfliktus lezárása

Egy diplomáciai forrás szerint Pakisztán mind az Egyesült Államokkal, mind Iránnal tárgyalásban áll, és „jó helyzetben van ahhoz, hogy aktív szerepet játsszon” a negyedik hete tartó háború lezárását célzó egyeztetésekben, amely több mint 2000 ember halálát okozta, és milliókat kényszerített lakóhelye elhagyására.

Egy Öböl menti tisztviselő szerint Pakisztán az elmúlt két napban üzeneteket közvetített a két ország között.

Először a konfliktus február 28-i, amerikai és izraeli csapásokkal kezdődő kirobbanása óta Donald Trump elnök hétfőn azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Irán „nagyon jó és eredményes megbeszéléseket” folytatott, és hogy az egyeztetések „egész héten folytatódni fognak”.

A bejelentés éles fordulatot jelentett az elnök hétvégi ultimátumához képest, amelyben azt követelte, hogy Irán 48 órán belül nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, különben az Egyesült Államok „eltörli a föld színéről” az ország erőműveit.

Ötnapos időszakot adunk. Meglátjuk, hogy alakul, és ha jól megy, akkor rendezni fogjuk ezt

– mondta Trump újságíróknak, utalva arra a döntésére, hogy elhalasztja az Irán energetikai infrastruktúrája elleni amerikai csapásokat.

Ha nem, akkor tovább bombázunk teljes erővel.

Trump: "We're doing a five day period. We'll see how that goes. If it goes well, we're gonna end up with settling this, otherwise we just keep bombing our little hearts out." pic.twitter.com/wZznNtXTNb — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

Magas rangú iráni tisztviselők, köztük az iráni parlament elnöke, Mohammad-Bagher Ghalibaf hétfőn tagadták, hogy tárgyalások zajlanának, és azzal vádolták Trumpot, hogy megpróbálja „manipulálni a pénzügyi és olajpiacokat, valamint kimenekülni abból a csapdából, amelybe az Egyesült Államok és Izrael került”.

Ugyanakkor Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője az IRNA hivatalos hírügynökségnek elismerte, hogy Irán az elmúlt napokban üzeneteket kapott „bizonyos baráti államoktól, amelyek az Egyesült Államok tárgyalási kezdeményezését közvetítették a háború lezárása érdekében”, és hogy ezekre megfelelő válaszokat adtak.

Pakisztán, amely maga is halálos konfliktusba keveredett a szomszédos Afganisztánnal, legalább három ország egyike – Törökország és Egyiptom mellett –, amelyek közvetítőként lépnek fel az Egyesült Államok és Irán között – mondta egy, a diplomáciai erőfeszítéseket ismerő forrás.

Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost – egy kulcsfontosságú hajózási útvonalat déli partjai mentén, amelyen a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át –, ami súlyos következményekkel járt Ázsia, különösen Pakisztán számára. A dél-ázsiai ország kőolajimportjának túlnyomó részét az Öböl menti államokból szerzi be, és szinte teljes mértékben rájuk támaszkodik a cseppfolyósított földgáz terén is.

Egy közel-keleti diplomata, aki tájékoztatást kapott az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges közvetett tárgyalásokról, azt mondta, hogy „tárgyalások előkészítéséről folynak tárgyalások”, és hogy sor kerülhet egy találkozóra Iszlámábádban. Arra a kérdésre, hogy sor kerülhet-e amerikai–iráni találkozóra Pakisztánban, a diplomáciai forrás azt mondta, hogy a diplomácia „teljes gőzzel zajlik”, ugyanakkor több javaslat is napirenden van, és semmit sem erősítettek meg.