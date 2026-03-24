Pakisztán csatlakozik azon országok növekvő listájához, amelyek közvetítőként lépnek fel az Egyesült Államok és Irán között és akár személyes találkozót is tarthatnak Iszlámábádban, Pakisztán fővárosában – számolt be cikkében az NBC News.
Újabb ország közvetítene az iráni válság megoldásában, egyre közelebb lehet a véres konfliktus lezárása
Pakisztán közvetítő szerepet vállalhat az Egyesült Államok és Irán között, miközben a felek közötti konfliktus a negyedik hetébe lépett. Diplomáciai források szerint már zajlik az üzenetváltás, és akár személyes találkozóra is sor kerülhet Iszlámábádban a következő napokban. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy előzetes egyeztetések történtek, ugyanakkor Irán hivatalosan tagadja a tárgyalások létét.
Egy diplomáciai forrás szerint Pakisztán mind az Egyesült Államokkal, mind Iránnal tárgyalásban áll, és „jó helyzetben van ahhoz, hogy aktív szerepet játsszon” a negyedik hete tartó háború lezárását célzó egyeztetésekben, amely több mint 2000 ember halálát okozta, és milliókat kényszerített lakóhelye elhagyására.
Egy Öböl menti tisztviselő szerint Pakisztán az elmúlt két napban üzeneteket közvetített a két ország között.
Először a konfliktus február 28-i, amerikai és izraeli csapásokkal kezdődő kirobbanása óta Donald Trump elnök hétfőn azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Irán „nagyon jó és eredményes megbeszéléseket” folytatott, és hogy az egyeztetések „egész héten folytatódni fognak”.
A bejelentés éles fordulatot jelentett az elnök hétvégi ultimátumához képest, amelyben azt követelte, hogy Irán 48 órán belül nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, különben az Egyesült Államok „eltörli a föld színéről” az ország erőműveit.
Ötnapos időszakot adunk. Meglátjuk, hogy alakul, és ha jól megy, akkor rendezni fogjuk ezt
– mondta Trump újságíróknak, utalva arra a döntésére, hogy elhalasztja az Irán energetikai infrastruktúrája elleni amerikai csapásokat.
Ha nem, akkor tovább bombázunk teljes erővel.
Magas rangú iráni tisztviselők, köztük az iráni parlament elnöke, Mohammad-Bagher Ghalibaf hétfőn tagadták, hogy tárgyalások zajlanának, és azzal vádolták Trumpot, hogy megpróbálja „manipulálni a pénzügyi és olajpiacokat, valamint kimenekülni abból a csapdából, amelybe az Egyesült Államok és Izrael került”.
Ugyanakkor Esmail Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője az IRNA hivatalos hírügynökségnek elismerte, hogy Irán az elmúlt napokban üzeneteket kapott „bizonyos baráti államoktól, amelyek az Egyesült Államok tárgyalási kezdeményezését közvetítették a háború lezárása érdekében”, és hogy ezekre megfelelő válaszokat adtak.
Pakisztán, amely maga is halálos konfliktusba keveredett a szomszédos Afganisztánnal, legalább három ország egyike – Törökország és Egyiptom mellett –, amelyek közvetítőként lépnek fel az Egyesült Államok és Irán között – mondta egy, a diplomáciai erőfeszítéseket ismerő forrás.
Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost – egy kulcsfontosságú hajózási útvonalat déli partjai mentén, amelyen a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át –, ami súlyos következményekkel járt Ázsia, különösen Pakisztán számára. A dél-ázsiai ország kőolajimportjának túlnyomó részét az Öböl menti államokból szerzi be, és szinte teljes mértékben rájuk támaszkodik a cseppfolyósított földgáz terén is.
Egy közel-keleti diplomata, aki tájékoztatást kapott az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges közvetett tárgyalásokról, azt mondta, hogy „tárgyalások előkészítéséről folynak tárgyalások”, és hogy sor kerülhet egy találkozóra Iszlámábádban. Arra a kérdésre, hogy sor kerülhet-e amerikai–iráni találkozóra Pakisztánban, a diplomáciai forrás azt mondta, hogy a diplomácia „teljes gőzzel zajlik”, ugyanakkor több javaslat is napirenden van, és semmit sem erősítettek meg.
További Külföld híreink
A Fehér Ház nem erősítette meg, hogy Pakisztán közvetítőként lép fel Iránnal kapcsolatban.
„Ezek érzékeny diplomáciai egyeztetések, és az Egyesült Államok nem a sajtón keresztül tárgyal” – mondta Karoline Leavitt szóvivő. „Ez egy folyamatosan változó helyzet, és a találkozókkal kapcsolatos találgatásokat nem szabad véglegesnek tekinteni mindaddig, amíg a Fehér Ház hivatalosan be nem jelenti azokat.”
Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök hétfőn telefonon beszélt Masoud Pezeshkian iráni elnökkel, és „komoly aggodalmát fejezte ki az Öböl térségében zajló veszélyes harci cselekmények miatt”.
A súlyos helyzetre tekintettel a miniszterelnök hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy a térség valamennyi szomszédos országa közösen dolgozzon a feszültség csökkentésén, valamint a párbeszédhez és a diplomáciához való visszatérésen a nézeteltérések rendezése érdekében
– áll Pakisztán külügyminisztériumának közleményében.
Hétfőn Trump „előzetesnek” nevezte az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetéseket, ugyanakkor bizakodását fejezte ki, hogy a felek megállapodásra juthatnak.
Azt hiszem, nagyon jó esély van rá, hogy megállapodás születik
– mondta.
Ezért adunk öt napot, és aztán meglátjuk, hova jutunk.
Borítókép: Shehbaz Sharif, Pakisztán miniszterelnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
