Andrej Babis üzent a Patriót-nagygyűlés résztvevőinek

A cseh miniszterelnök ugyan személyesen nem tudott részt venni az első Patrióta-nagygyűlésen, azonban videóüzenetben köszöntette a résztvevőket. Andrej Babis hangsúlyozta, hogy ma Európának stabilitásra és bizonyosságra van szüksége, Orbán Viktor pedig ezeket testesíti meg.

Andrej Babis ismét kiállt Orbán Viktor mellett

Az összejövetelünk fő témája a bizonyosság, amely talán nem hangzik túl izgalmasan, ám meggyőződésem, hogy éppen ez az a tényező, amit Európa napjainkban nélkülöz – mondta el videóüzenetében a cseh kormányfő. Babis egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud személyesen részt venni a gyűlésen.

A cseh kormányfő videóüzenetében hangsúlyozta, hogy egy változó, válságból válságba rohanó világgal szembesülnek a választók, és joggal teszik fel azt az egyszerű kérdést, hogy ki védi meg őket, ki fog stabilitást nyújtani és ki fogja biztosítani a jövőjüket.