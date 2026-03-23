Andrej Babis üzent a Patriót-nagygyűlés résztvevőinek

A cseh miniszterelnök személyesen nem tudott részt venni az első Patrióta-nagygyűlésen a hazájában történt terrortámadás miatt. Andrej Babis videóüzenetében hangsúlyozta, hogy ma Európának bizonyosságra és stabilitásra van szüksége, ezeket pedig Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök tudja garantálni.

2026. 03. 23. 15:24
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
A cseh miniszterelnök ugyan személyesen nem tudott részt venni az első Patrióta-nagygyűlésen, azonban videóüzenetben köszöntette a résztvevőket. Andrej Babis hangsúlyozta, hogy ma Európának stabilitásra és bizonyosságra van szüksége, Orbán Viktor pedig ezeket testesíti meg. 

Andrej Babis ismét kiállt Orbán Viktor mellett
Az összejövetelünk fő témája a bizonyosság, amely talán nem hangzik túl izgalmasan, ám meggyőződésem, hogy éppen ez az a tényező, amit Európa napjainkban nélkülöz – mondta el videóüzenetében a cseh kormányfő. Babis egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud személyesen részt venni a gyűlésen. 

A cseh kormányfő videóüzenetében hangsúlyozta, hogy egy változó, válságból válságba rohanó világgal szembesülnek a választók, és joggal teszik fel azt az egyszerű kérdést, hogy ki védi meg őket, ki fog stabilitást nyújtani és ki fogja biztosítani a jövőjüket. 

– Kiállunk a szuverenitás mellett és elutasítjuk a Brüsszelből ránk erőltetett döntéseket, amelyek figyelmen kívül hagyják az országaink mindennapjainak valóságát. Együtt állunk ki az illegális migráció ellen, és van még egy ennél fontosabb dolog, amely ugyancsak összeköt minket, ez pedig a vállalás a népeinkért, a családokért, a gyerekekért és a jövőbeli generációkért

– hangsúlyozta Babis.

– Nincs erős nemzet erős családok nélkül. Egyetlen nemzet sem lehet sikeres, ha az embereknek nincs bizonyosságuk a megfizetendő lakhatásról, a stabil munkahelyekről, a jövőjükről. A feladatunk ma abban áll, hogy nemzeteinknek bizonyosságot nyújtsunk, bizonyosságot a biztonságban, a stabilitás tekintetében és bizonyosságot abban, hogy nem az ideológia, hanem a polgárok ülnek újra a politika homlokterébe – nyomatékosította. 

– Ahol nő a bizonytalanság, ott az emberek nem kísérletekre vágynak, bevált vezetést akarnak, olyan embert keresnek, aki korábban már végigvezette országukat nehéz időszakokon. Ezért meggyőződésem, hogy Magyarország választása nem csupán politikáról szól, hanem a stabilitásról, a megtapasztalásról és a bizonyosságról. Orbán Viktor pedig pontosan ezeket a tulajdonságokat testesíti meg. Köszönöm a figyelmet, és sikeres nagygyűlést kívánok!

– zárta videóüzenetét a cseh kormányfő. 

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
