Szijjártó Péter: A kormány fenntartja a biztonságos energiaellátást, és megelőzi az áremelkedést

Majd rámutatott, hogy az ukrajnai mellett az iráni háború is súlyos energiahiányhoz és áremelkedéshez vezethet Európában. Szijjártó Péter ennek kapcsán megerősítette, hogy ezért úgy döntött a kormány, hogy a kőolajtartalékok feltöltéséhez hasonlóan jár el a földgáztartalékok tekintetében is. Kifejtette, hogy mostanra Európában a földgáztárolókban az éves fogyasztás csupán kilenc százalékának megfelelő mennyiség maradt, míg Magyarországon ez a szám 24 százalék.

„Ezért ma úgy döntöttünk, hogy az Ukrajnába irányuló földgázexportot leállítjuk. És azt a földgázt, amit eddig odaküldtünk, most beküldjük a magyarországi tárolókba, hogy biztonságban legyen az ellátásunk, és megóvjuk magunkat, magukat, egymást az áremeléstől” – tudatta. Illetve hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz energiahordozók jelentik, azok nélkül a számlák a háromszorosukra emelkednének.

Tehát mindenki, aki oroszozik, kémezik meg nem tudom, mit csinál, akkor jelentkezzen, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire, és akkor kvittek vagyunk

– fogalmazott. A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. Valamint úgy vélekedett, hogy nem érdemes most kockáztatni, veszélybe sodorni az igen nehezen elért eredményeket. „Olyan nemzetközi viszonyok közepette élünk, amikor a nullkilométeres kalandorokat kilóra megveszik és megeszik reggelire. A nullkilométeres kalandorok ebben a helyzetben óriási veszélyt jelentenek” – összegzett.

