Szijjártó Péter: A kormány fenntartja a biztonságos energiaellátást, és megelőzi az áremelkedést

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon leszögezte, hogy az áprilisi választás nem pusztán Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, így minden lehetséges módon próbálják befolyásolni a végeredményt. „Vannak olyan eszközeik, amiket a nyilvánosság számára nem látható módon vetnek be. Velük szemben mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel küzdünk. És vannak elég látványos eszközök, ilyen az olajblokád. Az olajvezeték, amelyet elzártak, az teljes egészében alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. A vezetéket üzemeltető ukrán cég jelezte a Mol-nak többször is, hogy ők készen állnak a szállításra, csak nem kaptak politikai engedélyt. És amikor arról volt szó, hogy elmegyünk megnézni a szakértőinkkel, akkor azt meg visszautasították” – mondta.
Miért? Mert nyilvánvalóan titkolnivalójuk van, hazudnak, átvernek mindenkit. Szó sincsen semmifajta műszaki problémáról. S miután az olajblokád nem jött be, mert nem a 6.20-assal jöttünk, felkészültünk, kivédtük, egy teljes energiablokádot próbáltak meg létrehozni azzal, hogy folyamatosan lövik a Török Áramlat vezetéket drónok tucatjaival (…) És ebben a helyzetben, amikor az európai kontinens hatalmas lépésekkel halad egy energiaválság felé, akkor Magyarországot energiablokád alá vonni dupla bűn
– folytatta.
