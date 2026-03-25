Szijjártó Péter: Külügyminiszterként ugyanazt mondom a telefonba, mint a nyilvánosság előtt

Az interjú során a Washington Post cikkéről is kérdezték a külügyminisztert, miszerint az EU-ban és a NATO-ban külön megbeszéléseket szerveznek a magyar fél részvétele nélkül.
Az egy baromság, úgy, ahogy van!
– jelentette ki Szijjártó Péter.
Ez nyilvánvalóan egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választásba. Összehordanak hetet-havat, hazugságokat, álhíreket, baromságokat. Nem tudok mást mondani, és nem tudok ennél finomabban se fogalmazni
– tette hozzá.
„Idézték óriási hírbombaként a volt litván külügyminiszter kollégámat, hogy ő mennyire visszafogja magát, miket mond el meg miket nem mond el, amikor én ott vagyok. Hát ő beszélt mindig a leghosszabban, amikor ő jött, akkor tudtam, hogy ez az engedélyezett 3 perc helyett 15 perc kőkemény unalom lesz. Olyan eszmefuttatásokat folytatott, hogy a fal adta a másikat, mintha a világhatalom vezetője lett volna, annyit és olyan mélységben beszélt, és úgy oktatott ott mindenkit. Tehát ha ez már a visszafogott verzió volt, akkor nem tudom, milyen lett volna a nem visszafogott” – reagált a cikk egy másik állítására.
Az esetleges lehallgatásról szóló információkkal nem foglalkozik, mert „amit én külügyminiszter kollégáknak mondok telefonba, azt vállalom mindenki előtt”.
Van egy világos külpolitikai irányvonalunk, erről mindenki tudhat, mert nem titkolom
– emelte ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!