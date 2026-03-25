Szijjártó Péter: Külügyminiszterként ugyanazt mondom a telefonba, mint a nyilvánosság előtt

„Van egy teljesen normális, kulturált, korrekt személyes együttműködésünk. De itt nem is a személyes kapcsolat a lényeg, hanem az, hogy ez jó-e az országnak vagy sem. És eddig az ország csak profitált abból a személyes és hivatalos kapcsolatból, amit mi felépítettünk az orosz vezetőkkel. Profitált azzal, hogy a rezsiköltségeket még mindig féken lehet tartani. Ha nem lenne olcsó orosz olaj és olcsó orosz gáz, akkor háromszor annyit kellene fizetni a rezsire, mint most. Profitált a Covid-járvány alatt, amikor egész Európa várta a nyugati vakcinákat, mi meg megvettük a Szputnyikot és oltottunk vele. Szóval én nem tudok olyan pontot mondani, ahol az elmúlt években a magyar–orosz együttműködés kárára lett volna a magyar embereknek. Az mindig hasznára volt a magyar embereknek” – mutatott rá.

Ennek ellenére „ideológiai okok miatt, képmutatásból” mégis támadják ezért a magyar kormányt.

A helyzet az, hogy az európaiak szeretnének ilyen kapcsolatban lenni az oroszokkal. A folyosón egyre több politikus mondja ezt, de már nyíltan is elszólják magukat, legutóbb például a belga miniszterelnök, aki pár hete mondta ki, hogy normalizálni kellene a kapcsolatot Oroszországgal. Most az osztrák külügyminisztertől olvastam valamelyik nap, hogy változtatni kell a pozíción és tárgyalni kell az oroszokkal. Hát majd ő is megkapja a magáét, abban biztos lehet – mondta.