Energiaválság közeledik, így a kormány olyan döntést hozott, ami nem fog tetszeni Ukrajnának + videó

És sajnos ez a két háború és az erre adott európai válaszok nagyon könnyen előállíthatnak egy olyan helyzetet, hogy Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, nemcsak az árak, hanem az ellátás biztonsága szempontjából is

– folytatta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az éves földgázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van betárolva.

Mi, magyarok, ennél előrelátóbbak voltunk, és jobban terveztünk Magyarországon, így ennek kis híján a háromszorosa, az éves fogyasztásunk 24 százaléka bent van a tárolókban

– tette hozzá.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a hazánk energiaellátását biztosító főbb szállítási útvonalak az elmúlt időszakban támadások alatt álltak, mind fizikai, mind politikai értelemben.

Magyarország olajellátásával kapcsolatban egy olajblokád jött létre, ami ellen sikeresen védekeztünk. Ugyanakkor az elmúlt napokban a gázellátásunkat is próbálják ellehetetleníteni. Az elmúlt napokban több tucat drónnal támadták a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős

– mondta. A miniszter bejelentette, hogy ezért az energiabiztonság garantálása céljából a földgáztárolók feltöltésére fognak koncentrálni.