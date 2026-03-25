Szijjártó Péter: A kínai Eximbank regionális központot hozhat létre Magyarországon

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy a magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a kelet–nyugati együttműködés számára. – Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül, és itt hoz létre a modern, megbízható és kiszámítható, megélhetést biztosító munkahelyeket. A kínai vállalatok beruházásáért mindig óriási verseny van Európában, és mi ezeket a beruházásokért folytatott versenyeket rendre meg is nyerjük − mondta. – Magyarországon több tízezer, sőt néhány százezer munkahely is annak köszönhetően jött létre, hogy itt hazánkban a német és az amerikai vállalatok nyugodtan és akadálymentesen együttműködhetnek a kínai vállalatokkal – húzta alá. – Mi a kelet–nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként. Szerintünk a világgazdaság munkamegosztásának természetes része az, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködnek egymással − tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kínai Eximbank elnöke világossá tette, hogy továbbra is készek támogatni a kínai vállalatokat abban, hogy Magyarországon hozzanak létre beruházásokat, ezzel Magyarországon teremtsenek modern munkahelyeket. – És készen állnak arra is, hogy egy regionális központot hozzanak létre itt Magyarországon, ami tovább növeli majd Magyarország versenyképességét a nemzetközi piacokon − tudatta. – A kínai Eximbank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást, így az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában – jegyezte meg.