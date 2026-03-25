szijjártó pétereximbankeurópa

Szijjártó Péter: A kínai Eximbank regionális központot hozhat létre Magyarországon

Magyarország továbbra is a kelet–nyugati gazdasági együttműködés európai bázisa marad. Ezt a kínai beruházások töretlen érkezése is igazolja, az Eximbank regionális központ létrehozását tervezi hazánkban, tovább erősítve a hazai munkahelyteremtést és a nemzetközi versenyképességet − jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 12:34
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

szijjártó péter
Szijjártó Péter: Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül. Forrás: Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy a magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a kelet–nyugati együttműködés számára. – Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül, és itt hoz létre a modern, megbízható és kiszámítható, megélhetést biztosító munkahelyeket. A kínai vállalatok beruházásáért mindig óriási verseny van Európában, és mi ezeket a beruházásokért folytatott versenyeket rendre meg is nyerjük − mondta. – Magyarországon több tízezer, sőt néhány százezer munkahely is annak köszönhetően jött létre, hogy itt hazánkban a német és az amerikai vállalatok nyugodtan és akadálymentesen együttműködhetnek a kínai vállalatokkal – húzta alá. – Mi a kelet–nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként. Szerintünk a világgazdaság munkamegosztásának természetes része az, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködnek egymással − tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kínai Eximbank elnöke világossá tette, hogy továbbra is készek támogatni a kínai vállalatokat abban, hogy Magyarországon hozzanak létre beruházásokat, ezzel Magyarországon teremtsenek modern munkahelyeket. – És készen állnak arra is, hogy egy regionális központot hozzanak létre itt Magyarországon, ami tovább növeli majd Magyarország versenyképességét a nemzetközi piacokon − tudatta. – A kínai Eximbank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást, így az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában – jegyezte meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.