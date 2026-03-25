Iszonyatos káosz Ukrajnában: orosz drónok százai tarolták le az országot

Az Odesszai Regionális Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője, Oleh Kiper arról számolt be, hogy egy lakóépület megrongálódott a déli régióban egy orosz dróntámadás következtében.

Március 24-én este egy orosz drón csapódott be egy lakóépületbe az Izmaili járásban, ami nagy tüzet okozott. Kiper tájékoztatásában elmondta, hogy a március 24-i dél-odesszai régiót ért támadás következtében egy 87 éves nő az életét vesztette, majd azt is hozzátette, hogy egy másik, 59 éves nő pedig megsérült, de az állapota stabilnak bizonyult.

A véghezvitt pusztítás mértékét jól hangsúlyozza, hogy hat szomszédos családi ház is megrongálódott. Az orosz erők az éjszaka folyamán egy energetikai létesítményt is támadtak a Csernyihivi régióban – közölte a Chernihivoblenergo.

Az ellenséges támadás következtében egy energetikai létesítmény megsérült a Csernyihivi járásban. Körülbelül 150 ezer előfizető maradt áram nélkül Csernyihiv városában és a környező térségben

– közölte a vállalat.

A csapás azonnali kapacitáshiányt okozott az energiahálózatban. A Chernihivoblenergo hozzátette, hogy szakembereik azonnal megkezdik a helyreállítási munkálatokat, amint a biztonsági helyzet azt lehetővé teszi.

Az éjszaka folyamán Oroszország a Poltavai régióban található Mirhorod közösséget is támadta, ahol több helyszínen – köztük egy lakóépületnél és két melléképületnél – tüzek keletkeztek.

Korábbi jelentések szerint megrongálódott egy oktatási intézmény, két raktárral rendelkező üzlet, egy társasház, családi házak, valamint egy gabonát szállító tehervagon is. Áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint március 24-én 19.00 órától Oroszország 147 drónt indított, köztük Shahed, Gerbera és Italmas típusokat, amelyek közül több mint 80-at Shahedként azonosítottak.

Ukrajna légvédelmi rendszerei – beleértve a légierőt, a légvédelmi rakétaegységeket, az elektronikai hadviselési egységeket, a pilóta nélküli rendszereket és a mobil tűzcsoportokat – visszaverték a támadást.