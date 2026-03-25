Egy éjszakai orosz dróntámadáshullám söpört végig Ukrajnán, amelynek során egy idős nő életét vesztette Odesszában, és 150 ezer ember maradt áram nélkül Csernyihivben – számolt be róla a The Kyiv Post.
Iszonyatos káosz Ukrajnában: orosz drónok százai tarolták le az országot
Oroszország dróntámadás-sorozatot indított az éjszaka folyamán, ami több ukrán régiót is súlyosan érintett. Odesszában egy idős nő életét vesztette, míg Csernyihivben tömeges áramszünet alakult ki. Az orosz támadások lakóépületeket és energetikai infrastruktúrát is értek, több helyen tüzek keletkeztek. Az ukrán légvédelem jelentős számú drónt semlegesített, de több célpontot így is találat ért. A fokozódó támadások hatásai már a szomszédos Moldovára is kiterjedtek.
Az Odesszai Regionális Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője, Oleh Kiper arról számolt be, hogy egy lakóépület megrongálódott a déli régióban egy orosz dróntámadás következtében.
Március 24-én este egy orosz drón csapódott be egy lakóépületbe az Izmaili járásban, ami nagy tüzet okozott. Kiper tájékoztatásában elmondta, hogy a március 24-i dél-odesszai régiót ért támadás következtében egy 87 éves nő az életét vesztette, majd azt is hozzátette, hogy egy másik, 59 éves nő pedig megsérült, de az állapota stabilnak bizonyult.
A véghezvitt pusztítás mértékét jól hangsúlyozza, hogy hat szomszédos családi ház is megrongálódott. Az orosz erők az éjszaka folyamán egy energetikai létesítményt is támadtak a Csernyihivi régióban – közölte a Chernihivoblenergo.
Az ellenséges támadás következtében egy energetikai létesítmény megsérült a Csernyihivi járásban. Körülbelül 150 ezer előfizető maradt áram nélkül Csernyihiv városában és a környező térségben
– közölte a vállalat.
A csapás azonnali kapacitáshiányt okozott az energiahálózatban. A Chernihivoblenergo hozzátette, hogy szakembereik azonnal megkezdik a helyreállítási munkálatokat, amint a biztonsági helyzet azt lehetővé teszi.
Az éjszaka folyamán Oroszország a Poltavai régióban található Mirhorod közösséget is támadta, ahol több helyszínen – köztük egy lakóépületnél és két melléképületnél – tüzek keletkeztek.
Korábbi jelentések szerint megrongálódott egy oktatási intézmény, két raktárral rendelkező üzlet, egy társasház, családi házak, valamint egy gabonát szállító tehervagon is. Áldozatokról nem érkezett jelentés.
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint március 24-én 19.00 órától Oroszország 147 drónt indított, köztük Shahed, Gerbera és Italmas típusokat, amelyek közül több mint 80-at Shahedként azonosítottak.
Ukrajna légvédelmi rendszerei – beleértve a légierőt, a légvédelmi rakétaegységeket, az elektronikai hadviselési egységeket, a pilóta nélküli rendszereket és a mobil tűzcsoportokat – visszaverték a támadást.
Egészen a reggeli órákig összesen 121 drónt lőttek le vagy semlegesítettek az ország északi, déli és keleti részein. Összesen 24 drón csapódott be 18 különböző helyszínen, míg a lelőtt drónok roncsai további három területen hullottak le.
A legutóbbi csapások egy március 23-án kezdődött, felerősödött támadássorozat részét képezik.
Az ukrán légierő szerint Oroszország hétfő este óta közel 1000 drónt indított Ukrajna ellen.
A keddi támadások során az orosz erők Nyugat-Ukrajna városait is célba vették. Lvivben lakóépületek sérültek meg, míg Ivano-Frankivszkban a városközpontot érték csapások, köztük két szülészeti kórházat is, amelyekben sérültek voltak.
Vinnicjában egy ember meghalt, további 13 pedig megsérült. Az előzetes jelentések szerint kilenc családi ház és két társasház rongálódott meg.
Az ukrán légvédelem március 24-én 9 órától kezdődően 541 orosz drónt lőtt le.
Andrij Kovalenko, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció elleni központjának vezetője szerint Oroszország célja a folyamatos, nagyszabású dróntámadások fenntartása.
Az oroszok ilyen lépései azt jelzik, hogy a hátország elleni háborút kívánják folytatni, és olyan szintet akarnak elérni, ahol NATO-létesítmények elleni támadások esetén túlterhelhetik Európa légvédelmi rendszereit
– mondta.
Eközben Moldova szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az ukrán infrastruktúrát ért orosz csapások megzavarták az Isaccea–Vulcanești villamosenergia-átviteli vonalat.
Beszámolók szerint a döntést március 24-én késő este egy rendkívüli parlamenti ülésen hagyták jóvá, ahol 72 képviselő szavazott mellette, 18 pedig tartózkodott. Alexandru Munteanu miniszterelnök a lépést „szükséges, jogszerű és megelőző intézkedésnek” nevezte.
Magyar Péter 2024 óta tartja a kapcsolatot ukrán vezetőkkel
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt. Kérdés, hogy miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel látogatásának valódi okát nem hozta nyilvánosságra, csak az azt követő események alapján lehet következtetni a kijevi út céljára és eredményeire. Annyi ismert, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, az azonban nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még.
Bár igyekeztek elkerülni még a látszatát is annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat.
Borítókép: Megrongálódott lakóépület Ukrajnában (Fotó: AFP)
