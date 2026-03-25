Zelenszkij elszámolta magát? – Ezek lehetnek a következményei az ukrán gáztranzit leállításának

Magyarország megkezdi a felkészülést az Ukrajnába irányuló földgázszállítások leállítására, válaszul a Kijev által fenntartott olajblokádra a Barátság kőolajvezetéken – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt. Hortay Olivér szerint az intézkedéssel északkeleti szomszédunk gázimportjának akár fele is kieshet.

Munkatársunktól
2026. 03. 25. 15:14
Ha Zelenszkij továbbra is kitart az olajblokád mellett, abba bele fog bukni – közölte Hortay Olivér szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyben Orbán Viktor bejelentésére reagált. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója kifejtette: az új magyar válaszlépéssel Ukrajna gázimportjának csaknem fele kiesik. Márpedig a vezetékes infrastruktúra korlátai miatt ezt nem lehet helyettesíteni. Itt az ideje, hogy Zelenszkij belássa: ezt a meccset elbukta – mutatott rá az elemző.

A hazánkból érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta

Egyre növekszik Ukrajna gázimport-kitettsége

Annál is inkább, mert Magyarország szerepe jelentős az ukrán energiaellátásban, mind a villamosenergia-exportjában, mind pedig a földgázszállítások tekintetében. Bár Ukrajna meghatározó földgázkészletekkel és megfelelő kitermelési kapacitással bír ugyan a saját ellátásának biztosításához, ám az orosz–ukrán háborúban ezek a képességek meggyengültek, illetve az energetikai infrastruktúrát érő támadások megnehezítik az energiaellátás biztosítását.

Ukrajna a kialakult helyzetben a saját termelésből nem fedezhető, jelenleg nagyjából 30 százaléknyi részt képviselő szükségletet gázimportból pótolja, melynek fő forrásai a régiós országok. 

  • Lengyelország jelentős mennyiséget szállít, 
  • Szlovákia még ennél is többet, de az ukrán gázimport szerkezetében 
  • Magyarország szerepe kiemelkedő. 

A hazánkból érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta.

A magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lehet Ukrajnának

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus vezetője a közelmúltban közösségi oldalára írt bejegyzésében azt írta, hogy a téli hetekben az oroszok által az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások kapcsán a „következmények súlyosak”, és januárban még energetikai szükségállapotot is el kellett rendelni. Abban a helyzetben pedig Magyarország tudta majdnemhogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának a szakértő szerint. Az ezt követően leállt Barátság vezeték újraindítása ügyében tett lépések eddig nem vezettek eredményre, és az előzmények tükrében a magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lehet Ukrajnának.

2025 végére ugyanis Magyarország már több mint 2,5 milliárd köbmétert szállított Ukrajnának, ami a teljes éves gázfogyasztás 14–16 százalékát jelentette. Persze a kiszállított földgáz kereskedett földgáz, hiszen Magyarország saját termeléséből ezeket a szállításokat nem tudná teljesíteni. Ugyanakkor az Ukrajnába juttatott földgáz nagyrészt orosz eredetű, de más európai országból is érkezik. Ez a jelentékeny mennyiségű gáztranzit szűnhet meg fokozatosan a kormány szerdai döntésével.

Van helye annak a gáznak itthon is, amit eddig északkeleti szomszédunknak szállítottunk

Magyarország – ahogy Orbán Viktor már jelezte – az eddigi Ukrajnába irányított gázszállítmányokat saját föld alatti tárolóiban helyezi el, ami nemcsak logikus, de igen praktikus lépés is, hiszen a közel-keleti válság nyomán emelkedő energiaárak és ellátási gondok közepette indul az európai betárolási időszak, az átlagnál alacsonyabb tárolói töltöttségi szintekkel. S bár Magyarország gázellátása a Török Áramlat vezetéken folyamatos, ám a jelenlegi helyzetben nagy verseny zajlik az LNG-szállítmányokért is.

A Kyos adatai szerint az európai tárolók átlagos töltöttségi szintje március 23-án 28,4 százalékon állt. Magyarországon ennél némileg magasabb, 33,2 százalékos a töltöttségi szint, de Ukrajnában csak 16,1 százalékon állt. Magyarország mozgásterét ebben a helyzetben az is növeli, hogy a most betárolt gáz akár a későbbiekben is értékesíthető. Erre pedig akár üzletileg is jelentős esély nyílhat, mert a mostani energiaválsággal fenyegető helyzetben valószínűleg minden felkínált molekulának lesz vevője. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

