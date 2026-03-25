Zelenszkij elszámolta magát? – Ezek lehetnek a következményei az ukrán gáztranzit leállításának

Ha Zelenszkij továbbra is kitart az olajblokád mellett, abba bele fog bukni – közölte Hortay Olivér szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyben Orbán Viktor bejelentésére reagált. A Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója kifejtette: az új magyar válaszlépéssel Ukrajna gázimportjának csaknem fele kiesik. Márpedig a vezetékes infrastruktúra korlátai miatt ezt nem lehet helyettesíteni. Itt az ideje, hogy Zelenszkij belássa: ezt a meccset elbukta – mutatott rá az elemző.

A hazánkból érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta

Egyre növekszik Ukrajna gázimport-kitettsége

Annál is inkább, mert Magyarország szerepe jelentős az ukrán energiaellátásban, mind a villamosenergia-exportjában, mind pedig a földgázszállítások tekintetében. Bár Ukrajna meghatározó földgázkészletekkel és megfelelő kitermelési kapacitással bír ugyan a saját ellátásának biztosításához, ám az orosz–ukrán háborúban ezek a képességek meggyengültek, illetve az energetikai infrastruktúrát érő támadások megnehezítik az energiaellátás biztosítását.

Ukrajna a kialakult helyzetben a saját termelésből nem fedezhető, jelenleg nagyjából 30 százaléknyi részt képviselő szükségletet gázimportból pótolja, melynek fő forrásai a régiós országok.

Lengyelország jelentős mennyiséget szállít,

Szlovákia még ennél is többet, de az ukrán gázimport szerkezetében

Magyarország szerepe kiemelkedő.

A hazánkból érkező földgáz mennyisége a háború 2022-es kitörése óta folyamatosan nőtt, és 2025 végére már az ukrán import közel 50 százalékát adta.

A magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lehet Ukrajnának

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus vezetője a közelmúltban közösségi oldalára írt bejegyzésében azt írta, hogy a téli hetekben az oroszok által az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások kapcsán a „következmények súlyosak”, és januárban még energetikai szükségállapotot is el kellett rendelni. Abban a helyzetben pedig Magyarország tudta majdnemhogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának a szakértő szerint. Az ezt követően leállt Barátság vezeték újraindítása ügyében tett lépések eddig nem vezettek eredményre, és az előzmények tükrében a magyar gázszállítások leállítása súlyos érvágás lehet Ukrajnának.