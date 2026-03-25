Zelenszkij tovább sanyargatja a népét, a mulasztása miatt halnak meg a fiatalok a fronton

Az érintetteknek új orvosi vizsgálaton kellett részt venniük, és új besorolást kaptak, ami megváltoztatta a mozgósíthatóság feltételeit

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Verhovna Rada 2024 októberében elfogadott egy törvényt, amely megtiltaná a 25 év alatti, korábban korlátozottan alkalmasnak minősített férfiak mozgósítását.

A jogszabály azonban azóta sem lépett hatályba, mivel az elnök még nem írta alá.

Egy 23 éves, korábban ilyen státussal rendelkező férfi esete is rávilágít a bizonytalanságra: ügyvédekhez fordult azzal a kérdéssel, hogy az új szabályok mellett mozgósítható-e. Az ügyvédi álláspont szerint a jelenlegi helyzet továbbra is rendezetlen, és mivel a védelmet biztosító törvény nem hatályos, hivatalos halasztás hiányában mozgósítható lehet. Jurij Ajvazjan ügyvéd szerint a kérdés kulcsa az elnöki aláírás, amely nélkül a törvény nem alkalmazható. Mint fogalmazott,