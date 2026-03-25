Ukrajnában jogi bizonytalanság alakult ki azoknak a fiatal férfiaknak a helyzetében, akiket korábban katonai szolgálatra korlátozottan alkalmasnak minősítettek. A jelenlegi szabályozás alapján – egy még hatályba nem lépett törvény miatt – akár 25 éves korukig is mozgósíthatók lehetnek. Korábban a korlátozottan alkalmas kategória külön szerepelt a katonai nyilvántartásban, azonban a háború kezdete után ezt megszüntették – számolt be az Origo.
Zelenszkij tovább sanyargatja a népét, a mulasztása miatt halnak meg a fiatalok a fronton
Ukrajnában komoly jogi bizonytalanság alakult ki: azok a fiatal férfiak is mozgósíthatók lehetnek, akiket korábban korlátozottan alkalmasnak minősítettek. Egy tollvonáson múlik az életük.
Az érintetteknek új orvosi vizsgálaton kellett részt venniük, és új besorolást kaptak, ami megváltoztatta a mozgósíthatóság feltételeit
– írja a Znaj.ua
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Verhovna Rada 2024 októberében elfogadott egy törvényt, amely megtiltaná a 25 év alatti, korábban korlátozottan alkalmasnak minősített férfiak mozgósítását.
A jogszabály azonban azóta sem lépett hatályba, mivel az elnök még nem írta alá.
Egy 23 éves, korábban ilyen státussal rendelkező férfi esete is rávilágít a bizonytalanságra: ügyvédekhez fordult azzal a kérdéssel, hogy az új szabályok mellett mozgósítható-e. Az ügyvédi álláspont szerint a jelenlegi helyzet továbbra is rendezetlen, és mivel a védelmet biztosító törvény nem hatályos, hivatalos halasztás hiányában mozgósítható lehet. Jurij Ajvazjan ügyvéd szerint a kérdés kulcsa az elnöki aláírás, amely nélkül a törvény nem alkalmazható. Mint fogalmazott,
a jelenlegi szabályozás nem nyújt egyértelmű védelmet az érintettek számára.
További Külföld híreink
A helyzetet tovább árnyalja, hogy az orvosi vizsgálatra a behívás sem minden esetben egyértelműen jogszerű, így az is kérdéses, hogy kik jogosultak megtagadni az éves vizsgálaton való részvételt.
Magyar Péter rendszeresen egyeztet Ukrajnával
Miközben egyre súlyosabb a helyzet szomszédunkban, Magyar Péter mégis rendszeresen egyeztet Ukrajnával.
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
További Külföld híreink
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
