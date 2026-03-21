CPACMatt SchlappinterjúTrump

Matt Schlapp: Ez nem a visszakozás ideje! – exkluzív interjú

A CPAC amerikai főszervezője szerint a baloldal kulturális offenzívája világszerte kihívás elé állítja a konzervatív erőket, amelyeknek most kell bátorságot mutatniuk. Matt Schlapp az idei CPAC Hungary megnyitója után lapunknak adott interjújában a nyugati világ politikai irányváltásáról, az amerikai tapasztalatokról és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepéről is beszélt.

Erdélyi Ákos
2026. 03. 21. 0:10
Matt Schlapp, a CPAC Hungary 2026 sajtótájékoztatóján az MTK Sportparkban 2026. március 20-án
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ön sokat fáradozott a CPAC bővítésén. Mi motiválja abban, hogy ilyen energiával és erőbedobással építse tovább ezt a fórumot itt Európában, és különösen Magyarországon?

– Meglepőnek találtam, hogy sok országban nem volt semmilyen pártstruktúrán kívüli konzervatív mozgalom. Voltak erős politikai pártjaik, de más, pártokhoz nem kötődő nonprofit jellegű szervezetek nem léteztek.  

Ugyanazokkal a problémákkal szembesültek ők is, mint mi Amerikában: hogy számos templom és egyetem, az egész iskolarendszer és sok jelentős nonprofit szervezet erősen balra tolódott. Az emberek úgy érezték, nincs hová fordulniuk, ha szerveződni akarnak. Elkezdtek tehát felénk, a CPAC-hez fordulni azzal a kérdéssel, hogy: csinálnák-e náluk is azt, amit Amerikában: Így indultunk el Japánban; ez a munka csak nemrég kezdődött.  

Matt Schlapp, a CPAC amerikai főszervezője a CPAC Hungaryt megnyitó sajtótájékoztató után nyilatkozik lapunknak, 2026 március 20-án

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég GB News-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a világ a globális liberalizmus korszakából a helyi patriotizmus kora felé tart. Ön a politikát gyakran egyfajta kulturális összecsapásként írja le. Van átfedés e két gondolat között?    

– Mi Amerikában mindig azt mondjuk, hogy a politika rendkívül helyi jellegű, ezért aztán nem túl meglepő, hogy az országon belüli politika fontosabb, mint az európai, vagy egy teljes kontinenst érintő politika. Ha Amerikát nézzük, Mexikó és Kanada között, a három ország közt nagyon kevés a közös pont, ezért aztán logikus, hogy Amerika azt teszi, ami az érdeke.   

Ami a kulturális összecsapásokat illeti, nem gondolom, hogy ezeket a konzervatívok szítják. Ezt a baloldal akarja. A legtöbb konzervatív valószínűleg vallásos és keresztény, de nem feltétlenül hangsúlyozza ezt látványosan a nyilvánosság előtt. A legtöbbjük családot szeretne, és hogy a saját értékeik szerint nevelhessék a gyermekeiket, anélkül, hogy ezért támadnák őket.  

Amerikában az történt, hogy a baloldal átvette az állami iskolarendszert, és elkezdték oktatni, hogy a vallás káros erő a világban. Lényegében odáig vitték az egyház és állam szétválasztásának gondolatát, hogy semmilyen egyházi vagy vallási tartalom nem jelenhetett meg az állami iskolákban. Így az elmúlt hetven évben egyenes úton haladtunk az összeütközés felé, miután ez lett az alapdoktrína. Tehát ha valaki állami iskolába íratta a gyermekeit Amerikában, ott olyan dolgokat is taníthattak nekik, amelyek teljesen ellentétesek a család keresztény meggyőződésével.  

A konzervatívoknak el kellene fogadniuk, hogy miközben finanszírozzák az állami oktatást, közben átnevelik a gyermekeiket, és ideológiai tartalmakkal töltik meg a fejüket? Sokan döbbentek rá, hogy gyermekeik időközben baloldali nézeteket vallanak... Hisz ők, a szülők, csak néhány órát töltöttek a gyerekeikkel este, akik nap közben az aktivisták markában voltak.  

Nem azt mondom, hogy minden iskola rossz, vagy minden tanár rossz, de ez egy létező jelenség. Végül – akár hiszik, akár nem – a COVID volt az, ami rádöbbentette erre az embereket, mert a szülők belehallgattak a gyerekeik Zoom-óráiba, néha még keresztény iskolákban, és látták azt a teljes őrületet, amit a gyerekeknek tanítottak. Ez komoly ellenreakciót váltott ki.  

Nem osztom tehát azt az állítást, hogy a kulturális harcokat a konzervatívok gerjesztik. Ez a baloldal! Ők akarják újradefiniálni a házasságot. Ők akarják újradefiniálni a nemet. Ők akarják újradefiniálni a fajokat, és Amerikát is! Olyan képet akarnak kialakítani, mintha Amerika egy rasszista ország lenne. Mindezt ők csinálják! De ma már az átlagemberek felemelik a hangjukat, és azt mondják: ez nevetséges, ebből elég! 

Matt Schlapp, a CPAC amerikai főszervezője a CPAC Hungaryt megnyitó sajtótájékoztató után nyilatkozik lapunknak, 2026 március 20-án

– Ez szinte úgy hangzik, mintha a liberalizmus egyenlő lenne a káosszal, míg a konzervativizmus a renddel.   

– Én már 58 éves vagyok, de amikor egyetemista voltam, a liberális olyasvalaki volt, aki mondjuk szeretett füvezni, és azt akarta, hogy a kormány oldja meg minden gondját, helyette… De valójában kedvesek voltak. Nem akarták irányítani az életedet. Liberálisak voltak.  

A mai balosok viszont mások. Ők mindent irányítani akarnak, bármit is csinálsz. Megmondják, hogy viselj maszkot. Megmondják, hogy nem ehetsz húst. Előírnák, hogy ne használhass vegyszereket a gyepeden, miközben te azt akarod, hogy az ne legyen gazos. Folyton meg akarják mondani, mit hogyan csinálj! Nos, ők a balosok! Ők nem liberálisok. Sőt, ha az amerikai Demokrata Párt visszatérne a régi liberális gyökereihez, azzal talán még ki is egyeznék, hisz anno kevesebb alkotmányos korlátozást, és több állami költekezést akartak. 

Ott a főügyész az én államomban, aki szerint a gyerekeimet le kéne lőni a feleségem és az én politikai nézeteim miatt! Ez egy megválasztott tisztviselő, aki soha nem vonta vissza ezt a kijelentését! Hát, ez történik a baloldalon! Erőszakosak. Rosszindulatúak.

 Amerikátlanok. Eleinte azt hitték, hogy minden számunkra fontos vitát megnyertek, de most roppant dühösek, mert csupán annyi történt, hogy az embereket felpiszkálták, és sokan ráeszméltek a balosok őrültségeire.  

– Az Egyesült Államok és Magyarország kiváló kétoldalú kapcsolatoknak örvend, részben Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kiváló kapcsolatának köszönhetően. Ezt a két konzervatív vezetőt Ön is gyakran méltatja. Mit tudnak ők, amire a világnak most égető szüksége van?   

– Egyszerűen kiálltak, amikor ezt mások nem tették! Ma mindez talán már nem olyan szokatlan, de tíz éve ha valaki a bevándorlásról beszélt, azt azonnal rasszistának bélyegezték, kiközösítették, sőt kizárták a gazdasági életből is. Valószínűleg egy komoly egyetemre sem vették volna fel, mert gyűlölködőnek tartották volna.

Ehhez a kiálláshoz valódi bátorság kellett! Emlékszem, amikor Donald Trump kijelentette, hogy falat kell húzni, én pedig nem tudtam, miért is kéne. Nagyon szokatlan felvetés volt: egy rendkívül sokat vitatott elképzelés, de képes volt elmagyarázni, hogy ez miért szükséges. És aztán megnyerte a vitát.

 Pontosan ezt tanította nekünk Thatcher, és Reagan elnök is: ha vannak konzervatív elképzeléseid, amelyeket kezdetben csak egy szűk kisebbség támogat, de te elmagyarázod az embereknek és az igazság a te oldaladon áll, nos, akkor meg tudod győzni a többséget egy demokráciában.  

A propaganda persze más. A propagandán keresztül hazudnak nekünk és megfélemlítenek minket. Aztán meg is fenyegetnek! Csak így tudnak nyerni. Reagan és Thatcher a logika és az igazság erejét használták, és persze a sármjukat, amiből Reagannek kicsit több jutott. Én ezt látom Orbán Viktorban és Trump elnökben is. Képesek kimondani, hogy „ezt kell tennünk”, és aztán hajlandók ezt újra és újra elismételni, és a végsőkig harcolni érte. 

Matt Schlapp, a CPAP amerikai főszervezője (j) az Alapjogokért Központ főigazgatójával, Szánthó Miklóssal közös sajtótájékoztató keretén belül nyitja meg a 2026-os CPAC Hungaryt (Fotó: Mirkó István)

– Milyen fontos, rövid üzenetet fogalmazna meg a világ konzervatívai számára a holnapi CPAC Hungary előtt?  

– Hogy legyenek bátrak! Álljanak ki magukért, és szólaljanak fel! Még akkor is, ha a globalisták és a baloldaliak megfenyegetik, zsarolják és megpróbálják megfélemlíteni őket. Ha meghátrálnak, ezt mindenki látja majd. Ellenkező esetben ők fognak meghátrálni.  

Kövessék azok példáját, akik már kiálltak, és kimondták, hogy ezt és ezt nem fogjuk megtenni! Ehhez csak határozottság kell, kiabálni sem kell. Lehet ésszel és a logika mentén érvelni, de ki kell állni! Jelenleg Orbán Viktor is szoros verseny elé néz, ahogy Donald Trump is szoros versenyben győzött.

 Trump pár éven belül távozik a Fehér Házból, és kérdés, hogy Amerika utána milyen irányt vesz?  

Ott az olasz Georgia Meloni miniszterelnök, illetve Argentínában Javier Milei… és még körülbelül tíz vezető, akik nagyjából egy időben fognak távozni, és a világ teljesen átalakul majd. Természetesen vannak kiváló új vezetők, például Lengyelország új elnöke, Karol Nawrocki. Tehát bármelyik irányba elmozdulhat a helyzet. Olyan ez, mint egy sportmérkőzés: most döntetlenre állunk, épp ezért most kell harcba szállni. Ez nem a visszakozás ideje!

Borítókép: Matt Schlapp, a CPAC amerikai főszervezője (Fotó: Mirkó István) 

add-square CPAC Hungary 2026

CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
