Matt Schlapp: Ez nem a visszakozás ideje! – exkluzív interjú

– Ön sokat fáradozott a CPAC bővítésén. Mi motiválja abban, hogy ilyen energiával és erőbedobással építse tovább ezt a fórumot itt Európában, és különösen Magyarországon?

– Meglepőnek találtam, hogy sok országban nem volt semmilyen pártstruktúrán kívüli konzervatív mozgalom. Voltak erős politikai pártjaik, de más, pártokhoz nem kötődő nonprofit jellegű szervezetek nem léteztek.

Ugyanazokkal a problémákkal szembesültek ők is, mint mi Amerikában: hogy számos templom és egyetem, az egész iskolarendszer és sok jelentős nonprofit szervezet erősen balra tolódott. Az emberek úgy érezték, nincs hová fordulniuk, ha szerveződni akarnak. Elkezdtek tehát felénk, a CPAC-hez fordulni azzal a kérdéssel, hogy: csinálnák-e náluk is azt, amit Amerikában: Így indultunk el Japánban; ez a munka csak nemrég kezdődött.

Matt Schlapp, a CPAC amerikai főszervezője a CPAC Hungaryt megnyitó sajtótájékoztató után nyilatkozik lapunknak, 2026 március 20-án

– Orbán Viktor miniszterelnök nemrég GB News-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a világ a globális liberalizmus korszakából a helyi patriotizmus kora felé tart. Ön a politikát gyakran egyfajta kulturális összecsapásként írja le. Van átfedés e két gondolat között?

– Mi Amerikában mindig azt mondjuk, hogy a politika rendkívül helyi jellegű, ezért aztán nem túl meglepő, hogy az országon belüli politika fontosabb, mint az európai, vagy egy teljes kontinenst érintő politika. Ha Amerikát nézzük, Mexikó és Kanada között, a három ország közt nagyon kevés a közös pont, ezért aztán logikus, hogy Amerika azt teszi, ami az érdeke.

Ami a kulturális összecsapásokat illeti, nem gondolom, hogy ezeket a konzervatívok szítják. Ezt a baloldal akarja. A legtöbb konzervatív valószínűleg vallásos és keresztény, de nem feltétlenül hangsúlyozza ezt látványosan a nyilvánosság előtt. A legtöbbjük családot szeretne, és hogy a saját értékeik szerint nevelhessék a gyermekeiket, anélkül, hogy ezért támadnák őket.

Amerikában az történt, hogy a baloldal átvette az állami iskolarendszert, és elkezdték oktatni, hogy a vallás káros erő a világban. Lényegében odáig vitték az egyház és állam szétválasztásának gondolatát, hogy semmilyen egyházi vagy vallási tartalom nem jelenhetett meg az állami iskolákban. Így az elmúlt hetven évben egyenes úton haladtunk az összeütközés felé, miután ez lett az alapdoktrína. Tehát ha valaki állami iskolába íratta a gyermekeit Amerikában, ott olyan dolgokat is taníthattak nekik, amelyek teljesen ellentétesek a család keresztény meggyőződésével.

A konzervatívoknak el kellene fogadniuk, hogy miközben finanszírozzák az állami oktatást, közben átnevelik a gyermekeiket, és ideológiai tartalmakkal töltik meg a fejüket? Sokan döbbentek rá, hogy gyermekeik időközben baloldali nézeteket vallanak... Hisz ők, a szülők, csak néhány órát töltöttek a gyerekeikkel este, akik nap közben az aktivisták markában voltak.