Molnár Attila nagyot lépett az álmai megvalósítása felé a világbajnokságon + videó

Molnár Attila a biztos továbbjutáshoz nem engedhette meg, hogy az előfutamhoz hasonlóan lehajrázzák a végén. Délelőtt edzéstársa, a cseh Tomas Horak lepte meg, ami saját bevallása szerint felbosszantotta őt. Este viszont megkapta a lehetőséget, hogy visszavágjon korábbi legyőzőjének, ugyanis ismét egy futamba sorolták Horákkal. A 24 éves magyar futó az elődöntőben futamgyőztesként jutott be a legjobb 8 közé 400 méteren a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon. Kovács Árpád a 18. helyen zárt ugyanebben a versenyszámban.

Molnár Attila javított

Az ősz óta Femke Bolékkal, a svájci Laurent Meuwly irányításával készülő magyar klasszis remek formában versenyzett a télen, február elején 45.01 másodpercre javította az Európa-csúcsot és az elődöntőben megmutatta Horaknak, hogy ő a jobb.

A rajt után jól kapott lábra, majd a második kanyarban szépen befutott a cseh elé, aki a bevágásnál keményen küzdött az első helyért, de Molnár belül jól tartotta pozícióját, innen pedig már nem engedte ki a kezéből az első helyet, amit 45.81 másodperces eredménnyel szerzett meg

– tudósított az MTI a Ferencváros sportolójának futamáról.

Illovszky görcsössé vált

A férfi 400 méter döntőit szombaton 18.34-től rendezik. A 60 méteres sprintszám fináléjában nem lesz magyar: Illovszky Dominik 6.59 másodperccel elődöntős futamában a negyedik lett, ideje pedig nem volt elég a döntőbe jutáshoz. A BHSE sprintere az idei fedett szezonban kiválóan versenyzett, rendre 6.6 másodpercen belüli eredményeket produkált és 6.52-re javította a magyar csúcsot. Délelőtt magabiztos teljesítménnyel 6.58 mp-et ért el, amivel futammásodikként biztosította helyét az elődöntőben. Este rögtön az első futamban kapott helyet, mások mellett a szeptemberben szabadtéren 200-on vb-harmadik jamaicai Bryan Levellel. A Távirati Iroda beszámolója szerint Pauer Géza tanítványa ugyanis kiválóan kapta el a rajtot és egészen 40 méterig vezetett, azt követően viszont kicsit görcsössé vált a mozgása, s végül a 6.53-at futó Levell, valamint a belga Simon Verherstraeten és a holland Taymir Burnet is előtte dobta be magát a célba. A belga és a holland ezredre azonos időt futott (6.56 mp), így mindketten döntőbe jutottak, ami azt jelentette, hogy idővel csak egy futó léphetett tovább. Illovszkyt pedig már a második futamban kiszorították a fináléból. A 24 éves magyar vágtázó végül a 13. helyen zárta a számot.