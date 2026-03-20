Molnár Attilavilágbajnokságatlétikafedettpályás

Molnár Attila nagyot lépett az álmai megvalósítása felé a világbajnokságon + videó

A fedettpályás egyéni Európa-bajnok Molnár Attila egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy komoly eredményt érjen el világbajnokságon is. A 24 éves magyar futó futamgyőztesként jutott be a legjobb 8 közé 400 méteren a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon. A szombati döntőben két külön futamot rendeznek majd, s az időeredmények alapján alakul ki a végeredmény. Molnár Attila a váltóval 2025-ben vb-bronzérmet szerzett, ezúttal Európa-csúcstartóként egyéni éremre vágyik. Illovszky Dominik nem jutott döntőbe 60 méteren.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 20. 22:05
Molnár Attila Torun, 2026. március 20. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás elődöntője után a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon 2026. március 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás elődöntője után a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Molnár Attila a biztos továbbjutáshoz nem engedhette meg, hogy az előfutamhoz hasonlóan lehajrázzák a végén. Délelőtt edzéstársa, a cseh Tomas Horak lepte meg, ami saját bevallása szerint felbosszantotta őt. Este viszont megkapta a lehetőséget, hogy visszavágjon korábbi legyőzőjének, ugyanis ismét egy futamba sorolták Horákkal.  A 24 éves magyar futó az elődöntőben futamgyőztesként jutott be a legjobb 8 közé 400 méteren a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon. Kovács Árpád a 18. helyen zárt ugyanebben a versenyszámban.

Molnár Attila
Molnár Attila (jobbra) visszavágot cseh riválisának Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Molnár Attila javított

Az ősz óta Femke Bolékkal, a svájci Laurent Meuwly irányításával készülő magyar klasszis remek formában versenyzett a télen, február elején 45.01 másodpercre javította az Európa-csúcsot és az elődöntőben megmutatta Horaknak, hogy ő a jobb. 

A rajt után jól kapott lábra, majd a második kanyarban szépen befutott a cseh elé, aki a bevágásnál keményen küzdött az első helyért, de Molnár belül jól tartotta pozícióját, innen pedig már nem engedte ki a kezéből az első helyet, amit 45.81 másodperces eredménnyel szerzett meg

 – tudósított az MTI a Ferencváros sportolójának futamáról.

Illovszky görcsössé vált

A férfi 400 méter döntőit szombaton 18.34-től rendezik. A 60 méteres sprintszám fináléjában nem lesz magyar: Illovszky Dominik 6.59 másodperccel elődöntős futamában a negyedik lett, ideje pedig nem volt elég a döntőbe jutáshoz. A BHSE sprintere az idei fedett szezonban kiválóan versenyzett, rendre 6.6 másodpercen belüli eredményeket produkált és 6.52-re javította a magyar csúcsot. Délelőtt magabiztos teljesítménnyel 6.58 mp-et ért el, amivel futammásodikként biztosította helyét az elődöntőben. Este rögtön az első futamban kapott helyet, mások mellett a szeptemberben szabadtéren 200-on vb-harmadik jamaicai Bryan Levellel. A Távirati Iroda beszámolója szerint Pauer Géza tanítványa ugyanis kiválóan kapta el a rajtot és egészen 40 méterig vezetett, azt követően viszont kicsit görcsössé vált a mozgása, s végül a 6.53-at futó Levell, valamint a belga Simon Verherstraeten és a holland Taymir Burnet is előtte dobta be magát a célba. A belga és a holland ezredre azonos időt futott (6.56 mp), így mindketten döntőbe jutottak, ami azt jelentette, hogy idővel csak egy futó léphetett tovább. Illovszkyt pedig már a második futamban kiszorították a fináléból. A 24 éves magyar vágtázó végül a 13. helyen zárta a számot.

