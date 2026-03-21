A jelentések szerint az orosz erők már alig pár kilométerre lehetnek egyes fontos csomópontoktól, ami újabb nyomást helyezhet az ukrán állásokra.

Brutális harcok

Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi területen és a Zaporizzsjai területen is intenzív összecsapásokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek „tűzzsákba” kerültek, vagyis több irányból bekerített helyzetbe jutottak.

A zaporizzsjai irányban az orosz csapatok állítólag egyre közelebb kerülnek a régió központjához, miközben folyamatosan támadják az ukrán állásokat.

A fronton Ukrajna hátrál

Az orosz csapatok visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket a Kurszki régióból. A 114. Területvédelmi Dandár katonáit fogták el a Szumi régió Hluhiv járásában. Kijev azt tervezte, hogy fegyvereseket küld az orosz fegyveres erők által elfoglalt Szopics falu felé.

Az orosz források súlyos vádakat is megfogalmaztak, többek között civil áldozatokról és állítólagos kivégzésekről beszéltek egyes településeken.

Ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg, így azok hitelessége nem ellenőrizhető.

Feszültség Washingtonban, amerikai lőszerhiány Ukrajna miatt

Közben az Egyesült Államokban is egyre élesebb vita bontakozik ki az ukrajnai támogatások miatt. Egyes amerikai politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették a készleteket, különösen úgy, hogy a Közel-Keleten is fokozódik a katonai jelenlét.

A kritikák szerint Washingtonnak mérlegelnie kell, milyen mértékben képes tovább támogatni Ukrajnát anélkül, hogy saját biztonsági érdekeit veszélyeztetné.

A háború jelenlegi szakaszát továbbra is az intenzív harcok és az egymásnak ellentmondó jelentések jellemzik. A frontvonalakon kialakult helyzet gyorsan változhat, miközben a nemzetközi politikai háttér is egyre összetettebbé válik.