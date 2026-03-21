Fokozódó harcok: orosz előrenyomulásról és ukrán nehézségekről érkeznek hírek

Orosz beszámolók szerint az Orosz Fegyveres Erők több hadszíntéren is előretörést értek el, miközben az Ukrán Fegyveres Erők egyes térségekben egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Az értesülések alapján újabb települések kerülhettek orosz ellenőrzés alá, ami tovább növelheti a nyomást az ukrán védelemre.

Forrás: Origo2026. 03. 21. 0:01
Az orosz hadsereg visszafoglalta a Druzskovka és Szlavjanszk közelében lévő falvakat Forrás: TASZSZ
A beszámolók szerint a harcok súlypontja a Donyecki területen van, ahol az orosz csapatok elfoglalták Pavlovkát és Fjodorovka Vtoraját. Az előrenyomulás célja a stratégiai jelentőségű Szlavjanszk–Kramatorszk térség megközelítése lehet, amely továbbra is kulcsfontosságú az ukrán védelem szempontjából, írta az Origo. 

Kelet-Ukrajnában egyre több halálos áldozatot követel a brutális háború (Fotó: AFP/Oleksander Stashhevsky)

A jelentések szerint az orosz erők már alig pár kilométerre lehetnek egyes fontos csomópontoktól, ami újabb nyomást helyezhet az ukrán állásokra.

Brutális harcok

Nemcsak a Donbaszban, hanem a Szumi területen és a Zaporizzsjai területen is intenzív összecsapásokról érkeztek hírek. Orosz közlések szerint egyes ukrán egységek „tűzzsákba” kerültek, vagyis több irányból bekerített helyzetbe jutottak.

A zaporizzsjai irányban az orosz csapatok állítólag egyre közelebb kerülnek a régió központjához, miközben folyamatosan támadják az ukrán állásokat.

A fronton Ukrajna hátrál

Az orosz csapatok visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket a Kurszki régióból. A 114. Területvédelmi Dandár katonáit fogták el a Szumi régió Hluhiv járásában. Kijev azt tervezte, hogy fegyvereseket küld az orosz fegyveres erők által elfoglalt Szopics falu felé.

Az orosz források súlyos vádakat is megfogalmaztak, többek között civil áldozatokról és állítólagos kivégzésekről beszéltek egyes településeken.

Ezeket az állításokat független források egyelőre nem erősítették meg, így azok hitelessége nem ellenőrizhető.

Feszültség Washingtonban, amerikai lőszerhiány Ukrajna miatt

Közben az Egyesült Államokban is egyre élesebb vita bontakozik ki az ukrajnai támogatások miatt. Egyes amerikai politikai szereplők szerint a korábbi fegyverszállítások jelentősen csökkentették a készleteket, különösen úgy, hogy a Közel-Keleten is fokozódik a katonai jelenlét.

A kritikák szerint Washingtonnak mérlegelnie kell, milyen mértékben képes tovább támogatni Ukrajnát anélkül, hogy saját biztonsági érdekeit veszélyeztetné.

A háború jelenlegi szakaszát továbbra is az intenzív harcok és az egymásnak ellentmondó jelentések jellemzik. A frontvonalakon kialakult helyzet gyorsan változhat, miközben a nemzetközi politikai háttér is egyre összetettebbé válik.

A brutális háború árnyékában Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Miközben Magyarország szomszédjában továbbra is súlyos harcok zajlanak és a konfliktus egyre több áldozatot követel, a háborúpárti Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja Ukrajnát, ami meghatározza a tagállamok politikai irányvonalát is.

Ebben a helyzetben Magyar Péter több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 2024-ben tett kijevi látogatása során tárgyalásokat folytatott, amelyek részletei nem kerültek nyilvánosságra. Információk szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A Tisza Párt elnökének jelenléte az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Az orosz hadsereg visszafoglalta a Druzskovka és Szlavjanszk közelében lévő falvakat (Fotó: TASZSZ) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu