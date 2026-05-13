Trump és Moszkva is nyitott az együttműködésre

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárásáról és a béketárgyalások esetleges újraindításáról. Moszkva álláspontja világos, a tűzszünet lejárta után folytatódik a különleges katonai művelet Oroszország céljainak eléréséig. Peszkov hangsúlyozta, hogy a tartós békéhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket Moszkva régóta elvár Kijevtől.