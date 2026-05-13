Donald TrumpOroszországorosz–ukrán háborúbéketárgyalás

Itt a fordulat: Moszkvába látogathat az amerikai elnök, Trump szerint közel a béke

Az Egyesült Államok elnöke elindult Pekingbe, ahol a kínai elnökkel tárgyal majd. Indulás előtt azonban Donald Trump még megállt válaszolni a sajtó kérdéseire, ami során kijelentette, hogy nincs megegyezés közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a Donbász hovatartozásáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 9:03
Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Trump és Moszkva is nyitott az együttműködésre 

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárásáról és a béketárgyalások esetleges újraindításáról. Moszkva álláspontja világos, a tűzszünet lejárta után folytatódik a különleges katonai művelet Oroszország céljainak eléréséig. Peszkov hangsúlyozta, hogy a tartós békéhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket Moszkva régóta elvár Kijevtől. 

Peszkov egyúttal nyomatékosította, hogy Moszkva célja nem önmagában a tűzszünet, hanem egy stabil és tartós béke elérése. 

Donald Trump egyébként jelezte, hogy mindent meg fog tenni a konfliktus lezárása érdekében, ennek kapcsán pedig jelezte, hogy ha szükséges, akkor akár még az év vége előtt személyesen egyeztethet majd Vlagyimir Putyinnal Moszkvában. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu