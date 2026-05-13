Adrij JermakUkrajnakorrupciós botrányZelenszkijóvadék

Brutális pénzek az ukrán korrupciós ügyekben, milliós óvadékot kérnek Zelenszkij haverjáért

Az ukrán ügyészség kezdeményezte Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetőjének letartóztatását egy nagyszabású pénzmosási ügyben. A hatóságok csak 4,1 millió dolláros óvadék ellenében engednék szabadlábra a politikust, akit egy elit lakópark építésével kapcsolatos visszaélésekkel gyanúsítanak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 9:27
Jermakot korábban csak Ali babaként emlegették (Fotó: AFP)
A gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is.

A vádhatóság szerint az illegális forrásokat a Kijev közelében fekvő Kozin településen megépített, Dinasztia nevű luxuslakóparkba irányították. A nyomozók úgy vélik, hogy az építkezés finanszírozása részben az Enerhoatom állami energetikai vállalatnál működtetett korrupciós rendszerből származott.

A Midasz fedőnevű művelet során a hatóságok feltárták, hogy a gyanúsítottak offshore céghálózatokon keresztül mintegy százmillió dollárt legalizálhattak. Az ügy az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botrányává nőtt Ukrajnában.

Jermak tagadja a vádakat

Andrij Jermak tavaly novemberben távozott tisztségéről az Enerhoatom-botrány kirobbanását követően. Ezután házkutatásokat tartottak több, az ügyhöz kapcsolódó helyszínen.

A politikus a bírósági meghallgatáson visszautasította az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint semmilyen jogellenes kapcsolatban nem állt a luxusingatlan-fejlesztéssel, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) and Head of the Office of the Presidency of Ukraine Andriy Yermak (L) during their meeting at the Zarzuela Palace in Madrid on November 18, 2025. Ukraine and the US are launching talks in Switzerland on ways to end the war, a Ukrainian negotiator said on November 22, 2025, after Washington sent Kyiv a plan which accepts some of Moscow's demands. Zelensky appointed his top aide, Andriy Yermak, to lead the team, according to a presidential decree. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője (Fotó: AFP/Oscar del Pozo)

A nyomozó hatóságok álláspontja szerint Jermak egy elit ingatlanberuházáson keresztül segíthette a pénzek eltüntetését, miközben a projekt kiemelt kezelésére és felgyorsítására sajtóértesülések szerint a legmagasabb politikai szintekről érkezhetett ösztönzés.

Brüsszel korábban többször is egyértelművé tette, hogy Ukrajnának kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia a korrupció visszaszorításában, mielőtt előrelépés történhetne az európai uniós csatlakozási tárgyalásokban. Emiatt az ügy különösen kellemetlen lehet Volodimir Zelenszkij számára, aki a politikai nyomás ellenére hosszú ideig kitartott Jermak mellett, és csak későn távolodott el korábbi szövetségesétől. 

Georgij Csizsov politológus szerint is az ügy érzékenyen érintheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai megítélését, ugyanakkor rövid távon nem veszélyezteti hatalmát.

Ukrajnában a magas rangú politikusok esetében ritka az előzetes letartóztatás. A bíróságok inkább óvadékot vagy házi őrizetet alkalmaznak

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Jermakot korábban csak Ali Babaként emlegették (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
