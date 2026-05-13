Brutális pénzek az ukrán korrupciós ügyekben, milliós óvadékot kérnek Zelenszkij haverjáért

A gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is.

A vádhatóság szerint az illegális forrásokat a Kijev közelében fekvő Kozin településen megépített, Dinasztia nevű luxuslakóparkba irányították. A nyomozók úgy vélik, hogy az építkezés finanszírozása részben az Enerhoatom állami energetikai vállalatnál működtetett korrupciós rendszerből származott.

A Midasz fedőnevű művelet során a hatóságok feltárták, hogy a gyanúsítottak offshore céghálózatokon keresztül mintegy százmillió dollárt legalizálhattak. Az ügy az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botrányává nőtt Ukrajnában.

Jermak tagadja a vádakat

Andrij Jermak tavaly novemberben távozott tisztségéről az Enerhoatom-botrány kirobbanását követően. Ezután házkutatásokat tartottak több, az ügyhöz kapcsolódó helyszínen.

A politikus a bírósági meghallgatáson visszautasította az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint semmilyen jogellenes kapcsolatban nem állt a luxusingatlan-fejlesztéssel, és politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást.