Árszakadás: jön a fordulat az ingatlanpiacon, engedni fognak az árakból az eladók

Épülnek az Otthon start feltételeinek megfelelő új ingatlanok

Az ingatlanközvetítő hálózat értékelése visszaigazolta a korábbi várakozásokat, vagyis azt, hogy az új fejlesztések száma egyre nő, így jelenleg már körülbelül 20 ezer lakás épül vagy áll előkészítés alatt a budapesti ingatlanpiacon. Ezek közül sok megfelel az Otthon start feltételeinek is.

Az új építésű lakások kedvezőbbé váló árai miatt a kereslet egyre inkább ebbe az irányba tolódik, ugyanakkor az új építésű lakások elérhetősége egyelőre korlátozott

– jegyezte meg a szakértő.

Jelenleg leginkább fiatal párokkal, illetve szülői segítséggel vásárló egyedülálló fiatalokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon. Közülük sokan még mindig az Otthon start hitel segítségével próbálnak vásárolni, de a számuk folyamatosan mérséklődik.

A többség most is többnyire hitelre vásárol, és jellemzően mindössze 10–20 százalékos önerővel, így legalább 35–40 millió forintos kölcsönre van szükségük a lakáscéljuk megvalósításához.

Eközben a készpénzes befektetői jelenlét visszafogottabb, mint korábban, nem igazán jellemző jelenleg a befektetői célú vásárlás – hangsúlyozta Kovácsné Zsichla Katalin. Az is megfigyelhető, hogy a bérlakáspiaci kínálat jelentős mértékben bővült, de a bérleti díjak továbbra is magasak, igaz, már inkább csak stagnálnak vagy enyhén emelkednek. Budapesten jelenleg az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000–3500 forint között változik.

Azok számára, akik inkább a használt, eladó ingatlanok piacán néznek körül, érdemes lesz figyelni, mert mint a szakértő megjegyezte: a következő hónapokban akár árcsökkenés is bekövetkezhet az eddig túlárazott ingatlanok körében.