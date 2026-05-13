ingatlanárcsökkenéscsaládi házotthon

Árszakadás: jön a fordulat az ingatlanpiacon, engedni fognak az árakból az eladók

Lassuló kereslet, növekvő kínálat és erősödő alkupozíció jellemzi jelenleg az ingatlanpiacot. Az Otthon start program által felfűtött árrobbanás kifulladt, így a következő hónapokban az eddig túlárazott ingatlanoknál akár árcsökkenésre is sor kerülhet. Ezt azt is jelenti, hogy azoknak az ingatlanoknak az árai, melyeket az eladók a keresleti hullámot meglovagolva túláraztak, mérséklődhetnek.

Munkatársunktól
2026. 05. 13. 8:56
Forrás: Havran Zoltán
Épülnek az Otthon start feltételeinek megfelelő új ingatlanok 

Az ingatlanközvetítő hálózat értékelése visszaigazolta a korábbi várakozásokat, vagyis azt, hogy az új fejlesztések száma egyre nő, így jelenleg már körülbelül 20 ezer lakás épül vagy áll előkészítés alatt a budapesti ingatlanpiacon. Ezek közül sok megfelel az Otthon start feltételeinek is. 

Az új építésű lakások kedvezőbbé váló árai miatt a kereslet egyre inkább ebbe az irányba tolódik, ugyanakkor az új építésű lakások elérhetősége egyelőre korlátozott

– jegyezte meg a szakértő.

 Jelenleg leginkább fiatal párokkal, illetve szülői segítséggel vásárló egyedülálló fiatalokkal lehet találkozni az ingatlanpiacon. Közülük sokan még mindig az Otthon start hitel segítségével próbálnak vásárolni, de a számuk folyamatosan mérséklődik. 

A többség most is többnyire hitelre vásárol, és jellemzően mindössze 10–20 százalékos önerővel, így legalább 35–40 millió forintos kölcsönre van szükségük a lakáscéljuk megvalósításához.

Eközben a készpénzes befektetői jelenlét visszafogottabb, mint korábban, nem igazán jellemző jelenleg a befektetői célú vásárlás – hangsúlyozta Kovácsné Zsichla Katalin. Az is megfigyelhető, hogy a bérlakáspiaci kínálat jelentős mértékben bővült, de a bérleti díjak továbbra is magasak, igaz, már inkább csak stagnálnak vagy enyhén emelkednek. Budapesten jelenleg az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000–3500 forint között változik.

Azok számára, akik inkább a használt, eladó ingatlanok piacán néznek körül, érdemes lesz figyelni, mert mint a szakértő megjegyezte: a következő hónapokban akár árcsökkenés is bekövetkezhet az eddig túlárazott ingatlanok körében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

