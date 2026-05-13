Válság Berlinben: Merz utódja is megvan már?

Több elemzés szerint ma már Klingbeil számít a koalíció egyik legerősebb emberének.

A Reuters szerint az SPD vezetője már nyíltan beszél a koalíció hitelességi válságáról. Úgy fogalmazott:

„Nincs értelme kerülgetni a témát: csökkent a bizalom a politika iránt.”

Hozzátette: az elmúlt hetek nyilvános konfliktusai súlyosan rombolták a kormány és a koalíció hitelességét.

A koalíción belüli feszültségek az elmúlt hónapokban egyre nyíltabbá váltak. Friedrich Merz és Lars Klingbeil több fontos kérdésben is látványosan eltérő álláspontot képvisel.

Míg az SPD-s politikus a magasabb jövedelműek nagyobb megadóztatását sürgeti, addig Merz ezt nyilvánosan is elutasította. A koalíciós partnerek ma már rendszeresen egymást hibáztatják a reformok elakadása és a kormány problémái miatt.