Válság Berlinben: Merz utódja is megvan már?

Káosz és egyre mélyülő belharcok uralják Friedrich Merz német kancellár kormányát, miközben Berlinben már nyíltan beszélnek arról, meddig maradhat hatalmon a CDU vezetője. A szétesőben lévő koalíció árnyékában egyre nagyobb szerephez jut Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter, akit sokan már a német politika új erős embereként emlegetnek. Miközben Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant, Klingbeil befolyása látványosan növekszik a német belpolitikában és a nemzetközi színtéren is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 8:07
Még Friedrich Merz szerint is kiábrándító a kormány teljesítménye
A koalíciós partnerek hónapok óta képtelenek megegyezni az adó-, nyugdíj-, egészségügyi és szociális reformokról. A gazdasági helyzet sem javult érdemben: az iráni háború miatti energiapiaci bizonytalanság és az amerikai vámok tovább gyengítik a német gazdaságot. Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant.

A németek 83 százaléka elégedetlen a kancellár teljesítményével, miközben egyre többen kérdőjelezik meg vezetői képességeit. Merz helyzetét tovább nehezíti, hogy korábban nem rendelkezett kormányzati vezetői tapasztalattal, ráadásul több vitatott kijelentése is komoly politikai károkat okozott.

Klingbeil lehet Merz legnagyobb kihívója?

Mindeközben Lars Klingbeil az elmúlt hónapokban a német kormány egyik legfontosabb szereplőjévé vált. Az SPD-s politikus, aki egyszerre tölti be az alkancellári és a pénzügyminiszteri posztot, egyre gyakrabban kerül a politikai viták középpontjába, miközben több kérdésben is nyílt nézetkülönbség alakult ki közte és Friedrich Merz között.

Több elemzés szerint ma már Klingbeil számít a koalíció egyik legerősebb emberének.

 A Reuters szerint az SPD vezetője már nyíltan beszél a koalíció hitelességi válságáról. Úgy fogalmazott:

„Nincs értelme kerülgetni a témát: csökkent a bizalom a politika iránt.”

Hozzátette: az elmúlt hetek nyilvános konfliktusai súlyosan rombolták a kormány és a koalíció hitelességét.

A koalíción belüli feszültségek az elmúlt hónapokban egyre nyíltabbá váltak. Friedrich Merz és Lars Klingbeil több fontos kérdésben is látványosan eltérő álláspontot képvisel.

Míg az SPD-s politikus a magasabb jövedelműek nagyobb megadóztatását sürgeti, addig Merz ezt nyilvánosan is elutasította. A koalíciós partnerek ma már rendszeresen egymást hibáztatják a reformok elakadása és a kormány problémái miatt.

Egyre nagyobb befolyásra tesz szert Lars Klingbeil

A 48 éves Lars Klingbeil régóta az SPD egyik meghatározó politikusa. Már fiatalon bekapcsolódott a párt munkájába, dolgozott Gerhard Schröder korábbi kancellár mellett is, később pedig az SPD főtitkára, majd társelnöke lett. 2025-ben egyszerre kapta meg az alkancellári és a pénzügyminiszteri posztot Friedrich Merz kormányában.

A német sajtóban és politikai elemzésekben egyre többször emelik ki Klingbeil szerepét, aki a koalíciós viták közepette fokozatosan a német kormány egyik legbefolyásosabb szereplőjévé vált. Ma már nemcsak az SPD egyik vezetője, hanem a német gazdaságpolitika egyik legfontosabb irányítója is.

Klingbeil nemzetközi szerepe is folyamatosan erősödik: Kanadában már Németország egyik legfontosabb gazdasági döntéshozójaként tárgyal stratégiai együttműködésekről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
