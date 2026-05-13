Válság Berlinben: Merz utódja is megvan már?

A koalíciós partnerek hónapok óta képtelenek megegyezni az adó-, nyugdíj-, egészségügyi és szociális reformokról. A gazdasági helyzet sem javult érdemben: az iráni háború miatti energiapiaci bizonytalanság és az amerikai vámok tovább gyengítik a német gazdaságot. Merz népszerűsége történelmi mélypontra zuhant.
A németek 83 százaléka elégedetlen a kancellár teljesítményével, miközben egyre többen kérdőjelezik meg vezetői képességeit. Merz helyzetét tovább nehezíti, hogy korábban nem rendelkezett kormányzati vezetői tapasztalattal, ráadásul több vitatott kijelentése is komoly politikai károkat okozott.
Klingbeil lehet Merz legnagyobb kihívója?
Mindeközben Lars Klingbeil az elmúlt hónapokban a német kormány egyik legfontosabb szereplőjévé vált. Az SPD-s politikus, aki egyszerre tölti be az alkancellári és a pénzügyminiszteri posztot, egyre gyakrabban kerül a politikai viták középpontjába, miközben több kérdésben is nyílt nézetkülönbség alakult ki közte és Friedrich Merz között.
