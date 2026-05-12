Ukrajna új fegyvert vethet be a háborúban

Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe.

Külön irány a Brave1 Dataroom, amelyet a Palantir Technologiesszal közösen hoztunk létre. Ez egy olyan platform, ahol a fejlesztők hozzáférést kapnak valódi harctéri adatokhoz MI-modellek betanítása révén. Már több mint száz vállalat fejleszt és tanít be több mint nyolcvan modellt légi célpontok észlelésére és elfogására összetett körülmények között

– magyarázta a miniszter. Elmondása szerint a találkozó során bemutatták a Palantir Technologies csapatának, hogyan védi Ukrajna a légterét, hogyan tartja vissza az ellenséget a fronton, hogyan mér csapást az orosz gazdaságra.

Ma a technológia, a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a háború matematikája közvetlenül befolyásolja az eredményt a harctéren. Célunk, hogy erősítsük a partnerséget a Palantir Technologiesszal az MI-megoldások és a védelmi technológiai projektek területén, amelyek technológiai előnyt biztosítanak Ukrajnának. A Palantir Technologies a világ egyik vezető vállalata az adatelemzés és a védelmi, illetve biztonsági célú MI-megoldások terén. Az Egyesült Államok tíz legnagyobb technológiai vállalata közé tartozik 330 milliárd dolláros piaci tőkével. Technológiáit a NATO-országok és az Egyesült Államok haderői, kormányai és titkosszolgálatai használják hírszerzési adatok kezelésére, műveletek tervezésére és harctéri irányításra

– hangsúlyozta Fedorov. A vállalat vezetőjét Volodimir Zelenszkij elnök is fogadta Kijevben. Az államfő a Telegram-bejegyzésében kiemelte, hogy Ukrajna ily módon fejleszti tovább együttműködését az amerikai védelmi szektorral.