Ukrajna új fegyvert vethet be a háborúban

Ukrajna a mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata, az amerikai Palantir Technologies közreműködésével – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kedden a Telegramon.

2026. 05. 12. 18:54
Ukrajna új fegyvert vethet be a háborúban - képünk illusztráció Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe.

Külön irány a Brave1 Dataroom, amelyet a Palantir Technologiesszal közösen hoztunk létre. Ez egy olyan platform, ahol a fejlesztők hozzáférést kapnak valódi harctéri adatokhoz MI-modellek betanítása révén. Már több mint száz vállalat fejleszt és tanít be több mint nyolcvan modellt légi célpontok észlelésére és elfogására összetett körülmények között

– magyarázta a miniszter. Elmondása szerint a találkozó során bemutatták a Palantir Technologies csapatának, hogyan védi Ukrajna a légterét, hogyan tartja vissza az ellenséget a fronton, hogyan mér csapást az orosz gazdaságra.

Ma a technológia, a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a háború matematikája közvetlenül befolyásolja az eredményt a harctéren. Célunk, hogy erősítsük a partnerséget a Palantir Technologiesszal az MI-megoldások és a védelmi technológiai projektek területén, amelyek technológiai előnyt biztosítanak Ukrajnának. A Palantir Technologies a világ egyik vezető vállalata az adatelemzés és a védelmi, illetve biztonsági célú MI-megoldások terén. Az Egyesült Államok tíz legnagyobb technológiai vállalata közé tartozik 330 milliárd dolláros piaci tőkével. Technológiáit a NATO-országok és az Egyesült Államok haderői, kormányai és titkosszolgálatai használják hírszerzési adatok kezelésére, műveletek tervezésére és harctéri irányításra

– hangsúlyozta Fedorov. A vállalat vezetőjét Volodimir Zelenszkij elnök is fogadta Kijevben. Az államfő a Telegram-bejegyzésében kiemelte, hogy Ukrajna ily módon fejleszti tovább együttműködését az amerikai védelmi szektorral.

A Palantir Technologies globális, ismert vállalat nagy potenciállal, és biztosan vannak olyan területek, ahol kölcsönösen hasznosak lehetünk egymás számára, valamint erősíthetjük Ukrajna, Amerika és partnereink védelmét. Megvitattuk a technológiai fejlesztés irányait mind a harci műveletek, mind a civil szükségletek kontextusában. Megállapodtunk abban, hogy csapataink kapcsolatban maradnak

– tette hozzá Zelenszkij.

Fedorov hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy az ukrán hadsereg már rendelkezik olyan rakétákkal, amelyek jellemzőikben hasonlóak a német Taurus KEPD 350 rakétákhoz

 – tette hozzá az UNIAN hírügynökség. A miniszter kiemelte: Ukrajna mindig nyitott arra, hogy több csapásmérő eszközzel rendelkezzen, de valójában ma már bizonyos fokú függetlenséget ért el ezen, és emlékeztetett az Oroszország elleni, csaknem 1500 kilométeres távolságra végrehajtott csapásokra.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
