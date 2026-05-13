Folytatja a felépülést a hazai építőipar

Az elemző úgy véli, a rendelésállományi adatok alapján a döntően az állami kereslethez kötődő egyéb építmények növekedése is tovább folytatódhat, miközben a vállalati kereslet és az épületek építése esetében a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság jelentheti a szűk keresztmetszetet. Az erősebb forintárfolyam az importárak mérséklése révén támogathatja az építőipar helyzetét, csökkentheti a költségeket, amely az árakban is megjelenhet. Ez a folyamat ugyanakkor a hazai beszállítók helyzetét ronthatja, emiatt az ágazat fellendülésének tovagyűrűző hatásai csak szűkebb körben jelentkezhetnek.







