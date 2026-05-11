Kezdődik: eltűnt a Tisza Párt szja-kalkulátora

Még a szombati beiktatása előtt Rómában adott interjút a New Yorkernek.

Az újdonsült kormányfő kiemelte, hogy érzi a jelenlegi hangulatot, ami mézeshetekre hasonlít, azonban ez hamar kifulladhat.

A kormányzás közben szerinte ugyanis elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek. Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek „az ország valódi helyzetét”.

A miniszterelnök beiktatási beszéde alapján azonban joggal következtethetünk arra, hogy ez a gyakorlatban elsősorban az előző kormányra történő felelősséghárítást jelentheti.

Végezetül érdemes megjegyezni azt is, hogy a párthoz köthető szakértők és közgazdászok emellett több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról, valamint egyes kedvezmények (13. 14. havi nyugdíj, SZJA-mentesség, stb.) felülvizsgálatáról. Felmerült a vagyonadó lehetősége is a kiemelten nagy vagyonnal rendelkezők esetében.