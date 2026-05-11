Magyar PéterTisza Pártmegszorítások

Kezdődik: eltűnt a Tisza Párt szja-kalkulátora

Magyar Péter látványosan változtatott kommunikációján, nagyszabású ígéretek helyett már nehézségekről is beszél. Az újdonsült kormányfő szerint a választás utáni mézeshetek hangulata hamar véget érhet a várható népszerűtlen intézkedések miatt. Baljós előjel lehet, hogy a Tisza Párt oldaláról eltűnt az SZJA-kalkulátor, amely korábban a párt egyik legismertebb gazdasági kampányígéretére épült. Közben a 444 és a Telex is gőzerővel kezdte magyarázni a várható gazdasági nehézségeket és megszorításokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 5:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: Telex

Még a szombati beiktatása előtt Rómában adott interjút a New Yorkernek

Az újdonsült kormányfő kiemelte,  hogy érzi a jelenlegi hangulatot, ami mézeshetekre hasonlít, azonban ez hamar kifulladhat. 

A kormányzás közben szerinte ugyanis elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek. Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek „az ország valódi helyzetét”. 

A miniszterelnök beiktatási beszéde alapján azonban joggal következtethetünk arra, hogy ez a gyakorlatban elsősorban az előző kormányra történő felelősséghárítást jelentheti.

Végezetül érdemes megjegyezni azt is, hogy a párthoz köthető szakértők és közgazdászok emellett több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról, valamint egyes kedvezmények (13. 14. havi nyugdíj, SZJA-mentesség, stb.) felülvizsgálatáról. Felmerült a vagyonadó lehetősége is a kiemelten nagy vagyonnal rendelkezők esetében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.