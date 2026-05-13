Visszatér Merkel? Ő lehet a titkos fegyver Putyin és Zelenszkij háborújában

Brüsszeli körökben egyre komolyabban merül fel Angela Merkel neve mint lehetséges közvetítő az EU és Oroszország közötti tárgyalásokon. A volt német kancellár személyesen ismeri mind a két elnököt, és évek óta távol van a napi politikától – éppen ezért tartják sokan a legalkalmasabb jelöltnek a háború lezárásához. Merkel irodája egyelőre hallgat, de a találgatások máris beindultak.

Kozma Zoltán
2026. 05. 13. 8:31
Merkel tárgyalhat Putyinnal? (Fotó: AFP)
A közvetítőnek széles körű európai támogatással kell rendelkeznie, különösen a kelet-európai és balti tagállamok részéről

 – hangsúlyozta Wolfgang Ischinger, a müncheni biztonsági konferencia volt elnöke.

A Merkellel kapcsolatos találgatás akkor erősödött fel, miután Putyin május 9-én Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg kedvenc jelöltjeként. Ezt a német politikai elit határozottan elutasította. Berlin eközben Frank-Walter Steinmeier államfő nevét is mérlegeli, míg Kaja Kallas magát is felvetette lehetséges közvetítőként.

A Spiegel cikke szerint Merkel említése a Schröder-ügy utáni alternatívaként merült fel a háttérbeszélgetésekben. Egyelőre azonban nincs konkrét döntés, és a közvetítési kísérletek csak spekulációk szintjén léteznek.

Merkel beszólt Brüsszelnek

Angela Merkel volt német kancellár a hamburgi városházán tartott hagyományos vacsorán a minap azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió végre álljon ki a saját érdekei mellett. Mint lapunk is megírta, a vacsora kiemelt politikai eseménynek számít. Idén Merkel mellett – díszvendégként – Peter Tschentscher hamburgi polgármester és António Costa, az Európai Tanács elnöke is jelen volt – számolt be róla a Bild.

Merkel a beszédében kiemelte, hogy az 

EU nem hagyhatja, hogy a fontos kérdésekben kizárólag az Egyesült Államokra háruljanak a döntések. 

Hangsúlyozta: 

Európának nem csupán katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, hanem a diplomácia eszközeivel is elő kell segítenie a konfliktus mielőbbi lezárását.

 

Borítókép: Merkel tárgyalhat Putyinnal? (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
