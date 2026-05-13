Visszatér Merkel? Ő lehet a titkos fegyver Putyin és Zelenszkij háborújában

A közvetítőnek széles körű európai támogatással kell rendelkeznie, különösen a kelet-európai és balti tagállamok részéről

– hangsúlyozta Wolfgang Ischinger, a müncheni biztonsági konferencia volt elnöke.

A Merkellel kapcsolatos találgatás akkor erősödött fel, miután Putyin május 9-én Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg kedvenc jelöltjeként. Ezt a német politikai elit határozottan elutasította. Berlin eközben Frank-Walter Steinmeier államfő nevét is mérlegeli, míg Kaja Kallas magát is felvetette lehetséges közvetítőként.

A Spiegel cikke szerint Merkel említése a Schröder-ügy utáni alternatívaként merült fel a háttérbeszélgetésekben. Egyelőre azonban nincs konkrét döntés, és a közvetítési kísérletek csak spekulációk szintjén léteznek.