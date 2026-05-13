Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 13.

Belgium teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja
A nyugati vadászgépek érkezésétől sokan áttörést vártak az ukrajnai háborúban. Az amerikai gyártmányú F–16-osokat kezdetben „csodafegyverként” emlegették, amelyek képesek lehetnek visszaszorítani az orosz légierőt és megváltoztatni a fronthelyzetet. A gyakorlatban azonban gyorsan kiderült: az átállás sokkal bonyolultabb, mint azt korábban gondolták.
„Körülbelül négy éve készülünk erre” – idézte a Business Insider egyik ukrán pilótanövendéket, aki Nagy-Britanniában tanulta meg az F–16-os kezelését.
Az ukrán légierő számára ugyanis nemcsak az új technológia elsajátítása jelent kihívást, hanem az is, hogy a gépek lassan és korlátozott számban érkeznek. Belgium jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az ukrán légierőnek. A NATO-tagállam a régi F–16-osokat amerikai F–35-ösökre cseréli le, és a kivont gépeket Ukrajnának szánja.
Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül
Ukrajna mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására készül a háborúban a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata, az amerikai Palantir Technologies közreműködésével – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kedden a Telegramon.
Találkoztam Alex Karppal, a Palantir Technologies vezérigazgatójával. Szimbolikus, hogy Alex volt az egyik első nagy nyugati technológiai vállalat vezérigazgatója, aki személyesen érkezett Kijevbe a teljes körű invázió kezdete után, 2022 júniusában, és támogatta Ukrajnát. Azóta aktívan együttműködünk
– emelte ki a tárcavezető. Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe. Elmondása szerint a találkozó során bemutatták a Palantir Technologies csapatának, hogyan védi Ukrajna a légterét, hogyan tartja vissza az ellenséget a fronton, és hogyan mér csapást az orosz gazdaságra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!