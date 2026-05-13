Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 13.

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani az Oroszországgal megrekedt béketárgyalásokat, ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök eddig kevés hajlandóságot mutatott a tárgyalások újrakezdésére. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha új ötlettel állt elő, miként lehetne előmozdítani a békeerőfeszítéseket.

Valószínűleg Európának új szerepre van szüksége a béke-erőfeszítéseinkben

– mondta Szibiha az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozójának margóján, majd a béketárgyalásokkal összefüggésben elmondta, hogy:

Talán megpróbálhatnánk elérni egy úgynevezett repülőtéri tűzszünetet.

A külügyminiszter javaslata egy korlátozott moszkvai–kijevi megállapodásra összpontosítana, amely szerint a felek nem támadják egymás repülőtereit. Szibiha szerint Putyinnak érdeke lehet egy ilyen megállapodásban, mivel a nagy orosz repülőterek egyre sebezhetőbbek az ukrán nagy hatótávolságú támadásokkal szemben.