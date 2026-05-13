Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 13.

A legfrissebb frontjelentések szerint a várt fogolycsere elmaradt, a Trump által közvetített tűzszünet pedig nem a tervek szerint alakult. Míg Kijev „repülőtéri tűzszünettel” próbálja Oroszországot a béketárgyalások újraindítására ösztönözni, Európa is fontolgatja, hogy megnyitja a diplomáciai csatornákat Moszkva irányába. Eközben az orosz hadsereg több mint kétszáz drón indításával tette egyértelművé, hogy a „különleges katonai művelet” nem ért véget.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 6:00
A tűzszünet lejártával mindkét fél támadó drónokat indított az ellenséges célpontok ellen Forrás: AFP
Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani az Oroszországgal megrekedt béketárgyalásokat, ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök eddig kevés hajlandóságot mutatott a tárgyalások újrakezdésére. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha új ötlettel állt elő, miként lehetne előmozdítani a békeerőfeszítéseket. 

Valószínűleg Európának új szerepre van szüksége a béke-erőfeszítéseinkben

 – mondta Szibiha az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozójának margóján, majd a béketárgyalásokkal összefüggésben elmondta, hogy:

Talán megpróbálhatnánk elérni egy úgynevezett repülőtéri tűzszünetet.

A külügyminiszter javaslata egy korlátozott moszkvai–kijevi megállapodásra összpontosítana, amely szerint a felek nem támadják egymás repülőtereit. Szibiha szerint Putyinnak érdeke lehet egy ilyen megállapodásban, mivel a nagy orosz repülőterek egyre sebezhetőbbek az ukrán nagy hatótávolságú támadásokkal szemben.

A Kreml szóvivője nyilatkozott a béketárgyalások újraindításáról

Dmitrij Peszkov szerint országa álláspontja világos, a tűzszünet lejárta után folytatódik a különleges katonai művelet Oroszország céljainak eléréséig. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a tartós békéhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kell meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket Moszkva régóta elvár Kijevtől.

  • A Kreml szóvivője szerint a háború bármikor véget érhet, ha Volodimir Zelenszkij meghozza a Moszkva által elvárt döntéseket,
  • a humanitárius tűzszünet lejártával az orosz hadműveletek folytatódnak,
  • a Kreml szerint a békefolyamat közel lehet a lezáráshoz, de nincs konkrét megállapodás,
  • Vlagyimir Putyin nyitottnak nevezte Oroszországot a tárgyalásokra és az amerikai közvetítésre,
  • Putyin bármikor kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában vagy akár más helyszínen is.

Belgium teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja

A nyugati vadászgépek érkezésétől sokan áttörést vártak az ukrajnai háborúban. Az amerikai gyártmányú F–16-osokat kezdetben „csodafegyverként” emlegették, amelyek képesek lehetnek visszaszorítani az orosz légierőt és megváltoztatni a fronthelyzetet. A gyakorlatban azonban gyorsan kiderült: az átállás sokkal bonyolultabb, mint azt korábban gondolták. 

„Körülbelül négy éve készülünk erre” – idézte a Business Insider egyik ukrán pilótanövendéket, aki Nagy-Britanniában tanulta meg az F–16-os kezelését. 

Az ukrán légierő számára ugyanis nemcsak az új technológia elsajátítása jelent kihívást, hanem az is, hogy a gépek lassan és korlátozott számban érkeznek. Belgium jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az ukrán légierőnek. A NATO-tagállam a régi F–16-osokat amerikai F–35-ösökre cseréli le, és a kivont gépeket Ukrajnának szánja.

Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül

Ukrajna mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására készül a háborúban a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata, az amerikai Palantir Technologies közreműködésével – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kedden a Telegramon. 

Találkoztam Alex Karppal, a Palantir Technologies vezérigazgatójával. Szimbolikus, hogy Alex volt az egyik első nagy nyugati technológiai vállalat vezérigazgatója, aki személyesen érkezett Kijevbe a teljes körű invázió kezdete után, 2022 júniusában, és támogatta Ukrajnát. Azóta aktívan együttműködünk

– emelte ki a tárcavezető. Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe. Elmondása szerint a találkozó során bemutatták a Palantir Technologies csapatának, hogyan védi Ukrajna a légterét, hogyan tartja vissza az ellenséget a fronton, és hogyan mér csapást az orosz gazdaságra.

Súlyos állítások hangzottak el Zelenszkijről

Tucker Carlson műsorában ezúttal Volodimir Zelenszkij egykori sajtófőnöke szólalt meg, aki több meghökkentő állítást is megfogalmazott az ukrán elnök működéséről és kommunikációs módszereiről. A műsorban az egykori munkatárs arról beszélt, hogy Zelenszkij különösen érzékenyen reagált arra, amikor csökkenni kezdett a népszerűsége. Elmondása szerint az ukrán elnök a kommunikációs csapatot hibáztatta a romló támogatottságért.

Összehívott minket, és azt mondta, hogy semmi pozitív hír nem jelenik meg arról, amit az országért tesz

– idézte fel az egykori sajtós. A nő szerint egyik kollégája megpróbálta jelezni Zelenszkijnek, hogy egyszerűen kevés a pozitív fejlemény, mire az elnök ingerülten reagált.

Az interjúban elhangzott állítás szerint Zelenszkij azt mondta: nem az számít, mi történik valójában, hanem az, hogy „ezer beszélő fej” pozitív dolgokat mondjon róla. A volt munkatárs szerint az ukrán elnök ekkor úgy fogalmazott: 

nekem Goebbels-propaganda kell.

Borítókép: A tűzszünet lejártával mindkét fél támadó drónokat indított az ellenséges célpontok ellen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

