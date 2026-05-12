Kijózanító pofont kapott Brüsszel: nyilvánvaló kudarc az oroszellenes politika a szakember szerint

Putyin szombaton újságíróknak nyilatkozva azt javasolta, hogy Gerhard Schröder korábbi német kancellár vállaljon közvetítő szerepet Oroszország és az Európai Unió között.

A felvetést több német parlamenti képviselő is támogatta, kiemelve, hogy Berlinnek érdemes lenne kihasználnia a Moszkvával folytatott párbeszéd lehetőségét. Sajtóinformációk szerint ugyanakkor a német vezetés elutasítja Schröder esetleges szerepvállalását. Az ukrajnai helyzetről Putyin azt mondta, meglátása szerint a konfliktus a lezárásához közeledik.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)