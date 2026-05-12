Belgium teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja, de Zelenszkijéken ez sem segít

„Körülbelül négy éve készülünk erre” – idézte a Business Insider egyik ukrán pilótanövendéket, aki Nagy-Britanniában tanulta meg az F–16-os kezelését.
Az ukrán légierő számára ugyanis nemcsak az új technológia elsajátítása jelent kihívást, hanem az is, hogy a gépek lassan és korlátozott számban érkeznek.
Belgium teljes flottáját lecseréli
Belgium jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az ukrán légierőnek. A NATO-tagállam a régi F–16-osokat amerikai F–35-ösökre cseréli le, és a kivont gépeket Ukrajnának szánja.
A tervek szerint összesen 30 belga F–16-os kerülhet Kijevhez, de az átadások üteme jelentősen elhúzódott. A belga VRT NWS szerint idén hét gépet adnának át, 2027-ben ötöt, 2028-ban tizennégyet, majd 2029-ben további huszonhetet. A csúszás egyik fő oka, hogy a belgák által megrendelt F–35-ösök szállítása is késik. Geert De Decker vezérőrnagy, a belga légierő egyik vezetője szerint először saját haderejük igényeit kell kielégíteniük.
„Csak akkor tudjuk továbbadni az F–16-osokat, ha minden F–35-ös megérkezett, és a pilóták kiképzése is befejeződött” – fogalmazott a tábornok. Belgium eredetileg mintegy 160 darab F–16-ossal rendelkezett, a flottát azonban fokozatosan leépítették. A Defense Express szerint jelenleg nagyjából ötven gép maradt hadrendben, amelyeket 2028-ig teljesen kivonnának.
Az ukránoknak nincs elég pilótájuk
A késések mögött nemcsak technikai problémák állnak. Belga katonai források szerint maga Ukrajna is kérte egyes szállítások elhalasztását, mert nincs elegendő kiképzett pilótájuk az új gépek üzemeltetésére.
A NATO ugyan folyamatosan képzi az ukránokat, de az átállás rendkívül összetett. A pilótáknak meg kell tanulniuk a nyugati fegyverrendszerek használatát, az új harcászati eljárásokat, valamint az elektronikai hadviselés elleni védekezést is.
A brit Királyi Légierő (RAF) jelenleg új képzési programot futtat, amelyben az ukrán pilóták GPS nélkül is gyakorolják a harci bevetéseket. Erre azért van szükség, mert az orosz elektronikai zavarás egyre komolyabb problémát jelent a fronton. A RAF szerint már mintegy ötven frissen kiképzett pilóta állhat szolgálatba Ukrajnában.
