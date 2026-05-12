Belgium teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja, de Zelenszkijéken ez sem segít

Belgium fokozatosan kivonja a hadrendből F–16-os vadászgépeit, a régi harci repülőket pedig Ukrajnának szánja. Noha Brüsszel már tavaly nagyszabású katonai támogatást ígért Kijevnek, a gépek átadása továbbra is csúszik. A késlekedés hátterében egyrészt az új F–35-ösök akadozó érkezése, másrészt az ukrán pilóták hiánya áll.

2026. 05. 12. 10:14
„Körülbelül négy éve készülünk erre” – idézte a Business Insider egyik ukrán pilótanövendéket, aki Nagy-Britanniában tanulta meg az F–16-os kezelését. 

Az ukrán légierő számára ugyanis nemcsak az új technológia elsajátítása jelent kihívást, hanem az is, hogy a gépek lassan és korlátozott számban érkeznek.

Belgium teljes flottáját lecseréli

Belgium jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az ukrán légierőnek. A NATO-tagállam a régi F–16-osokat amerikai F–35-ösökre cseréli le, és a kivont gépeket Ukrajnának szánja.

A tervek szerint összesen 30 belga F–16-os kerülhet Kijevhez, de az átadások üteme jelentősen elhúzódott. A belga VRT NWS szerint idén hét gépet adnának át, 2027-ben ötöt, 2028-ban tizennégyet, majd 2029-ben további huszonhetet. A csúszás egyik fő oka, hogy a belgák által megrendelt F–35-ösök szállítása is késik. Geert De Decker vezérőrnagy, a belga légierő egyik vezetője szerint először saját haderejük igényeit kell kielégíteniük.

„Csak akkor tudjuk továbbadni az F–16-osokat, ha minden F–35-ös megérkezett, és a pilóták kiképzése is befejeződött” – fogalmazott a tábornok. Belgium eredetileg mintegy 160 darab F–16-ossal rendelkezett, a flottát azonban fokozatosan leépítették. A Defense Express szerint jelenleg nagyjából ötven gép maradt hadrendben, amelyeket 2028-ig teljesen kivonnának.

Az ukránoknak nincs elég pilótájuk

A késések mögött nemcsak technikai problémák állnak. Belga katonai források szerint maga Ukrajna is kérte egyes szállítások elhalasztását, mert nincs elegendő kiképzett pilótájuk az új gépek üzemeltetésére.

A NATO ugyan folyamatosan képzi az ukránokat, de az átállás rendkívül összetett. A pilótáknak meg kell tanulniuk a nyugati fegyverrendszerek használatát, az új harcászati eljárásokat, valamint az elektronikai hadviselés elleni védekezést is.

A brit Királyi Légierő (RAF) jelenleg új képzési programot futtat, amelyben az ukrán pilóták GPS nélkül is gyakorolják a harci bevetéseket. Erre azért van szükség, mert az orosz elektronikai zavarás egyre komolyabb problémát jelent a fronton. A RAF szerint már mintegy ötven frissen kiképzett pilóta állhat szolgálatba Ukrajnában.

Az F–16-osok nem hozták meg a várt fordulatot

Bár a nyugati vadászgépek sokat javítottak az ukrán légvédelem helyzetén, a háború menetét nem változtatták meg alapjaiban. A gépek hozzájárultak ahhoz, hogy az orosz légierő nagyobb távolságból operáljon, és csökkent az irányított siklóbombák alkalmazása is, de a frontvonalak áttörésére nem voltak elegendőek.

Az ukrán pilóták ugyanakkor egyre magabiztosabban kezelik a gépeket. Egy korábbi ukrán pilóta úgy fogalmazott: az átállás „olyan, mintha valaki egy régi Nokiáról azonnal iPhone-ra váltana”.

Később azonban ő lett az első ukrán pilóta, aki F–16-os bevetés közben életét vesztette. A hivatalos vizsgálat szerint a tragédiát akár saját légvédelem okozta tévedésből leadott tűz is kiválthatta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
