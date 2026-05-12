Belgium teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja, de Zelenszkijéken ez sem segít

„Körülbelül négy éve készülünk erre” – idézte a Business Insider egyik ukrán pilótanövendéket, aki Nagy-Britanniában tanulta meg az F–16-os kezelését.

Az ukrán légierő számára ugyanis nemcsak az új technológia elsajátítása jelent kihívást, hanem az is, hogy a gépek lassan és korlátozott számban érkeznek.

Belgium teljes flottáját lecseréli

Belgium jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az ukrán légierőnek. A NATO-tagállam a régi F–16-osokat amerikai F–35-ösökre cseréli le, és a kivont gépeket Ukrajnának szánja.

A tervek szerint összesen 30 belga F–16-os kerülhet Kijevhez, de az átadások üteme jelentősen elhúzódott. A belga VRT NWS szerint idén hét gépet adnának át, 2027-ben ötöt, 2028-ban tizennégyet, majd 2029-ben további huszonhetet. A csúszás egyik fő oka, hogy a belgák által megrendelt F–35-ösök szállítása is késik. Geert De Decker vezérőrnagy, a belga légierő egyik vezetője szerint először saját haderejük igényeit kell kielégíteniük.

„Csak akkor tudjuk továbbadni az F–16-osokat, ha minden F–35-ös megérkezett, és a pilóták kiképzése is befejeződött” – fogalmazott a tábornok. Belgium eredetileg mintegy 160 darab F–16-ossal rendelkezett, a flottát azonban fokozatosan leépítették. A Defense Express szerint jelenleg nagyjából ötven gép maradt hadrendben, amelyeket 2028-ig teljesen kivonnának.

🇧🇪✈️ All F-16s promised by Belgium will be delivered to Ukraine, Defense Minister Theo Francken confirmed at NATO HQ. He clarified that delivery doesn't mean immediate deployment because training is still underway and takes time. “Every F-16 we promised will be in your country.… pic.twitter.com/ZHDeGLicj4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025

Az ukránoknak nincs elég pilótájuk

A késések mögött nemcsak technikai problémák állnak. Belga katonai források szerint maga Ukrajna is kérte egyes szállítások elhalasztását, mert nincs elegendő kiképzett pilótájuk az új gépek üzemeltetésére.

A NATO ugyan folyamatosan képzi az ukránokat, de az átállás rendkívül összetett. A pilótáknak meg kell tanulniuk a nyugati fegyverrendszerek használatát, az új harcászati eljárásokat, valamint az elektronikai hadviselés elleni védekezést is.

A brit Királyi Légierő (RAF) jelenleg új képzési programot futtat, amelyben az ukrán pilóták GPS nélkül is gyakorolják a harci bevetéseket. Erre azért van szükség, mert az orosz elektronikai zavarás egyre komolyabb problémát jelent a fronton. A RAF szerint már mintegy ötven frissen kiképzett pilóta állhat szolgálatba Ukrajnában.