Nógrádi György: Hat ukrán pilóta hat F–16-ossal nem tudja ellensúlyozni az orosz légi fölényt

– Idén új vadászgépek lesznek az égboltunkon, és ezt az évet hatékonnyá kell tennünk az orosz irányított bombák, orosz repülőgépek és rakéták elleni védekezésben – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 1-jén.

Ennek ellenére továbbra is sok a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az egyes országok mikor küldik el a repülőgépeket, hányat küldenek, és az sem világos, hogy az ukrán pilóták mikor kezdik meg a kiképzést a délkelet-romániai Fetesti légibázison. A késedelem betekintést nyújt abba a zűrzavarba és káoszba, amellyel a katonai szövetség az F–16-osok szállításával kapcsolatos sietség közben szembesült, írta meg a The New York Times.

Alig néhány pilóta vesz részt a tíz hónapos dániai, brit és egyesült államokbeli kiképzésen. Mire azonban a pilóták visszatérnek Ukrajnába, az európai szövetségesek által ígért mintegy 45 vadászgépből mindössze hat F–16-ost adnak át.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Fotó: Czimbal Gyula

Hosszú hónapok óta az ukránok egyik fő követelése, hogy F–16-os gépeket kérnek, hogy az orosz légi fölényt ellensúlyozzák. Ez logikus is lenne, ha kapnának több száz modern gépet, de erről szó nincs

– mondta el lapunk megkeresésére Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Az ukrán pilóták képzésével emellett több probléma is van, mutatott rá a szakértő.

Nem tudnak angolul, ami pedig elengedhetetlen lenne az F–16-os vadászgépek vezetéséhez. A másik gond, hogy az F–16-osok csak néhány ukrajnai repülőtérre tudnak leszállni, a többi a fogadásukra alkalmatlan. Több ország is jelentkezett a pilóták képzésére, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia , a balti és a skandináv államok és Románia. Jelenleg hat pilóta képzését kezdték el, ami csupán szimbolikus

– folytatta Nógrádi György.

Hat pilóta hat F–16-ossal az orosz légi fölényt nem tudja ellensúlyozni, hangsúlyozta lapunknak Nógrádi György.

A JetFly adatai szerint Oroszországnak 4206 hadrendben álló repülőgépe van, ezen belül 921 darab vadászgép.

Egy F–16-os vadászgépet mutatnak a médiának a romániai Fetesti légibázison 2023. november 13-án (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Keigo Sakai)

Eddig Dánia, Hollandia, Norvégia és Belgium vállalta, hogy mintegy 45 darab F–16-ost küld Ukrajnába, ami három kisebb századnak elegendő. Dánia késő tavasszal küldi az első hatot, és további 13 érkezik az év hátralévő részében és 2025-ben. Lapunk korábban arról írt, hogy

nem sokat változtatnának a helyzeten az Ukrajnának szánt F–16-os vadászbombázók.

– Nem hiszem, hogy az F–16-osok önmagukban megváltoztatnák a helyzetet, a technikai jellemzők és az érkező F–16-osok száma miatt – mondta Jevgenyija Gaber, egy volt ukrán diplomata és külpolitikai tanácsadó.

– Nincs túl sok ukrán pilóta, aki képes lenne vezetni ezeket a gépeket – mondta Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója az ABC Newsnak a múlt hónapban, védelmébe véve a Biden-kormányzat késlekedését az F–16-osok háborúba küldésének tervének jóváhagyásával. Amilyen türelmetlenül várják az ukrán vezetők, hogy az F–16-osokat csatába küldjék, legalább annyira várják, hogy több tüzérséghez és lőszerhez jussanak, amelyek létfontosságúak az Oroszország elleni szárazföldi háborúban.

Jelenleg Ukrajnának az esetek jelentős részében mindenki a felesleges, elavult technikát adja oda, és ezért horribilis pénzt kér. Ezt hívják úgy, hogy hadiipar és üzlet

– mutatott rá Nógrádi György.