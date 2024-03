Főhet a feje az ukránoknak a „hisztis” F–16-osok miatt

Megkapni az áhított F–16-osokat egy dolog, hadrendbe állítani és harcképesen tartani őket egy másik – állapítja meg cikkében a Politico hírportál. Az amerikai gyártmányú vadászgépek futóműve jóval kényesebb, mint az ukrán légierőnél eddig rendszeresített MiG-eknek és Szuhojoknak, a jelenlegi ukrán kifutópályákon nem lehetne őket használni. Márpedig egy háború kellős közepén aligha lehet modern légibázisokat felhúzni a semmiből.

A kényes F–16-osoknak nem felel meg akármilyen kifutópálya (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

Bár igyekeznek kisebbíteni a probléma súlyát, azt még maguk az ukránok is elismerik, hogy szükség lesz a kifutópályák előkészítésére.

A Falconok valóban igényelnek némi alkalmazkodást – ez a kifutópályák előkészítése, mert a futómű sokkal kényesebb a MiG-eknél, a kerekek kicsik, a légbeömlők alacsonyan vannak, fennállhat a tárgyak beszippantásának veszélye. De mindez megoldható. Minden repülésnek vannak kockázatai

– igyekezett elbagatellizálni a feladat nagyságát Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője.

A kifutópálya azonban csak egy a kihívások sorában. Tom Richter korábbi amerikai haditengerészeti pilóta szerint, aki a Nemzeti Gárdánál repült a típussal, az F–16-os „érzékeny szörnyeteg” a jóval robusztusabb és egyszerűbb szovjet gépekhez képest.

Ahhoz, hogy fogadni és használni tudják őket, a karbantartásukról is gondoskodni kell, ami szintén jóval bonyolultabb, mint a MiG-ek és Szuhojok esetében. A mérnökök és technikusok képzése – a pilótákéval együtt – ugyan már folyik, de a gépek előtt a szükséges szerszámoknak és alkatrészeknek is meg kell érkezniük a háborúban álló országba, köztük azoknak a speciális berendezéseknek is, amelyek az F–16-osok vészhelyzeti tartalékrendszerének működtetéséhez használt, rendkívül gyúlékony folyadék, a hidrazin biztonságos kezeléséhez szükségesek.

Mikor érkezhetnek meg az F–16-osok?

Bár Dánia, Hollandia, Norvégia és Belgium összesen több mint hatvanat ajánlott fel a gépekből, nagy kérdés, hogy ezek mikor érkezhetnek meg Ukrajnába. Mint arról beszámoltunk, a dán miniszterelnök tavaly augusztusban még azt ígérte, már januárban megkaphatják az ukránok az első gépeket. Ez a dátum később áprilisra módosult, most pedig már csak nyárra várják az első F–16-osok megérkezését az illetékesek.

Borítókép: F–16-os vadászgépek a levegőben (Fotó: AFP/Andrei Pungovschi)