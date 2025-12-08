kolumbiai elnökDonald TrumplégicsapásholttestEgyesült Államok

Rejtélyes holttestek a partoknál, ez az oka

Gustavo Petro kolumbiai elnök élesen bírálta az Egyesült Államok katonai műveleteit Latin-Amerikában, miután két holttestet találtak a La Guajira partjainál. A felvételek szerint a karibi partokra sodródott áldozatok egy tengeri légicsapás következményei lehetnek, és Petro a helyi és venezuelai hatóságok segítségét kérte az azonosításukhoz. Az ügy felerősíti a térségben a feszültséget, miközben Donald Trump újabb katonai fellépéseket helyezett kilátásba a dél-amerikai drogkartellek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:26
Gustavo Petro kolumbiai elnök élesen bírálta az Egyesült Államok katonai műveleteit Forrás: AFP
A kolumbiai elnök újabb éles hangvételű üzenetet intézett a nemzetközi közvéleményhez, miután közösségi oldalán megosztott egy erősen pixelesített videófelvételt. Gustavo Petro szerint a felvétel két, a karibi partokra sodródott holttestet mutat be, amelyek az északi La Guajira tartományban kerültek elő – írja a Newsweek.

Gustavo Petro kolumbiai elnök
Gustavo Petro kolumbiai elnök Fotó: AFP

Gustavo Petro sejtelmes következtetésre jutott

A kolumbiai elnök szerint elképzelhető, hogy holttestek a tengeren végrehajtott légicsapás áldozatai lehetnek, és felszólította a törvényszéki hatóságokat, valamint a venezuelai illetékeseket, hogy segítsenek az elhunytak azonosításában. A helyi rendőrség megerősítette, hogy a két testet csütörtökön találták meg egy, halászok által gyakran használt partszakaszon. A halál okát azonban egyelőre nem tudták megállapítani, így a vizsgálat tovább folyik.

Mindeközben az Amerikai Egyesült Államok hadserege ugyanezen a napon jelentette be, hogy végrehajtotta 22. csapását olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-csempészettel gyanúsítanak.

A katonai közlés szerint az akció az Kelet-csendes-óceáni térségben zajlott, egy kisebb hajó ellen irányult, és négy ember életét követelte. Az idei műveleteknek így már legalább 86 halálos áldozata van. 

Petro elnök több bejegyzésben is bírálta az Egyesült Államok Latin-Amerikában folytatott lépéseit, különösen azokat a tengeri támadásokat, amelyek feltételezett kábítószer-kereskedőket vesznek célba. 

A kolumbiai államfő kritikája egy olyan időszakban erősödik, amikor Donald Trump ismételten katonai fellépéssel fenyegeti a Venezuelában és Kolumbiában működő drogkartelleket. Már korábban is foglalkoztunk azzal, hogy az amerikai elnök elkötelezett a dél-amerikai drogkartellek elleni küzdelemben

Borítókép: Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: AFP)

