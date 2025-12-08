Rejtélyes holttestek a partoknál, ez az oka

A kolumbiai elnök újabb éles hangvételű üzenetet intézett a nemzetközi közvéleményhez, miután közösségi oldalán megosztott egy erősen pixelesített videófelvételt. Gustavo Petro szerint a felvétel két, a karibi partokra sodródott holttestet mutat be, amelyek az északi La Guajira tartományban kerültek elő – írja a Newsweek.

Gustavo Petro kolumbiai elnök Fotó: AFP

Gustavo Petro sejtelmes következtetésre jutott

A kolumbiai elnök szerint elképzelhető, hogy holttestek a tengeren végrehajtott légicsapás áldozatai lehetnek, és felszólította a törvényszéki hatóságokat, valamint a venezuelai illetékeseket, hogy segítsenek az elhunytak azonosításában. A helyi rendőrség megerősítette, hogy a két testet csütörtökön találták meg egy, halászok által gyakran használt partszakaszon. A halál okát azonban egyelőre nem tudták megállapítani, így a vizsgálat tovább folyik.

📹#EsNoticia



🇨🇴🌊Dos cuerpos fueron hallados en las playas de Puerto López, La Guajira, Colombia. Según medios públicos, se trataría de ciudadanos colombianos víctimas de un bombardeo estadounidense en el Caribe, calificado como ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/Qk6r6zAyWW — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) December 7, 2025