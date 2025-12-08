Rejtélyes holttestek a partoknál, ez az oka

A kolumbiai elnök újabb éles hangvételű üzenetet intézett a nemzetközi közvéleményhez, miután közösségi oldalán megosztott egy erősen pixelesített videófelvételt. Gustavo Petro szerint a felvétel két, a karibi partokra sodródott holttestet mutat be, amelyek az északi La Guajira tartományban kerültek elő – írja a Newsweek.
Gustavo Petro sejtelmes következtetésre jutott
A kolumbiai elnök szerint elképzelhető, hogy holttestek a tengeren végrehajtott légicsapás áldozatai lehetnek, és felszólította a törvényszéki hatóságokat, valamint a venezuelai illetékeseket, hogy segítsenek az elhunytak azonosításában. A helyi rendőrség megerősítette, hogy a két testet csütörtökön találták meg egy, halászok által gyakran használt partszakaszon. A halál okát azonban egyelőre nem tudták megállapítani, így a vizsgálat tovább folyik.
Mindeközben az Amerikai Egyesült Államok hadserege ugyanezen a napon jelentette be, hogy végrehajtotta 22. csapását olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-csempészettel gyanúsítanak.
