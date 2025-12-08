Otthon Start Programingatlanpiacáremelkedés

Rég nem látott pörgést hozott év végére az Otthon start – nézegesse térképen, hol hogyan változtak az árak!

Összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon start program tematizál. Idén összességében 15-20 százalékos bővüléssel 150-155 ezres forgalmat várnak az OTP Jelzálogbank elemzői, míg minden területi egységben egyértelmű, összességében a tavalyit meghaladó áremelkedés mérhető.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 11:09
Illusztráció Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton Forrás:
Az OTP Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép elemzése – ami a NAV idei első háromnegyedéves adatain alapszik – az előző év hasonló időszakához viszonyítva országosan 19,2 százalékos drágulást mutat nominálisan, ami közel 15 százalékos reálár-növekedést jelent. Ezen belül a két véglet Budapest 21,8 százalékos, illetve a kisebb városok 6,4 százalékos éves árindexe, míg a megyei jogú városok és a községek mutatója 17-19 százalék közötti.

„A lakótelepi lakások áremelkedése idén is valamelyest meghaladta az egyéb társasházi lakásokét. 2014-hez viszonyítva ez a részpiac eddig átlagosan 368 százalékos értéknövekedésen ment keresztül, míg az egyéb társasházi lakások drágulási üteme 356 százalékos. 

Az idén eladott lakótelepi lakások országos átlagára így már meghaladja a 670 ezer, míg Budapesten az egymillió forintot négyzetméterenként

– mondta Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

A 19 vármegye közül idén sem csökkent sehol az eladott lakóingatlanok átlagára. Az áremelkedési rangsor élén, 26 százalékos növekedéssel Baranya vármegye áll, és a fővároson kívül 20 százalék feletti még Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom mutatója. A legkevésbé dráguló Somogyban átlagosan alig öt százalékkal magasabb áron keltek el a lakóingatlanok idén eddig, mint egy éve. Ennek alapja a tóparti települések eladásokon belüli arányának csökkenése.

Budapesttel (1,208 millió forint/négyzetméter) természetesen nem számolva, öt év után Somogyot a trónról letaszítva immár Hajdú-Bihar a legdrágább vármegyénk (839 ezer forint/négyzetméter), majd négy-nyolc százalékkal lemaradva 

  • Somogy, 
  • Győr-Moson-Sopron 
  • és Pest következnek. 

A legolcsóbb hagyományosan Nógrád vármegye, amely csak tavaly lépte át a kétszázezer forint/négyzetméter-es szintet (jelenleg 231 ezer az átlagérték). 

Az eladott ingatlanok országos átlagára az év első három negyedévében 849 ezer – Budapestet nem beleszámítva 587 ezer – forint volt négyzetméterenként.

 

Az idei első három negyedévben, nagyvárosaink közül Pécs drágult legnagyobb ütemben, majdnem százalékkal. Ezt Salgótarján, Debrecen és Tatabánya követi 25-25 százalékkal. Salgótarján és Debrecen a 2024-es teljes éves adatok alapján is az élbolyban voltak. A többi nagyvárosnál továbbra is kimagaslóan drágább Debrecen (940 ezer forint/négyzetméter) és Győr (837 ezer forint/négyzetméter) mögött, kettőt előre lépve, a harmadik helyen jelenleg Székesfehérvár áll (812 ezer forint/négyzetméter) az ársorrendben. Emellett még Szeged lépi át hajszállal a nyolcszázezres limitet.    

Forrás: OTP Ingatlanpont

A fővárosi kerületek árváltozás rangsorában a XV. kerület áll az élen 31 százalékkal, melyet csak hajszállal lemaradva a III. és a IX. kerületek követnek. Az átlagérték mögé nézve, az egyedi tranzakciós adatokon egyértelműen látszik, hogy a XV. kerületben a drágulás hátterében a városrész ingatlanforgalmának országosan rekordmagas arányát, csaknem kétharmadát adó lakótelepi lakások meredek áremelkedése áll. „Míg négy éve még csak az V. kerület lépte át az egymillió forintos átlagárat, az idei év első kilenc hónapjának statisztikája alapján immár összesen 15 kerület jutott e limit fölé. Ugyanakkor továbbra is a főváros V. kerülete vezeti a budapesti árrangsort 1,62 millió forintos átlagos négyzetméterárral” – idézte az adatokat Valkó Dávid. A lista végén immár hagyományosan Pest peremi városrészek találhatók. Ismét a XXIII. kerület a legolcsóbb, csak itt marad nyolcszázezer forint/négyzetméter alatt az átlagár.

Egy év alatt 65 százalékkal drágult a XII. kerület kiterjedt, több városrészt is magában foglaló, legmagasabban fekvő területe, ahol az utóbbi években számos új lakóprojekt indult, és az idei eladásokat ezek gyakran hárommillió forint feletti négyzetméterára torzíthatja. 

Az Otthon start program tematizálja a lakáspiacot

Éven belül hektikusan, ám összességében élénken alakul idén a lakáspiac. Az év második felét egyértelműen az Otthon start program tematizálja, melynek hatására szeptemberben felrobbant a kereslet, többéves rekordforgalom zajlott, míg hitelkihelyezésben ez az év utolsó hónapjaiban volt lekövethető. A következő fél évben csak kisebb kilengésekre számítunk. 

Bár október végével némi megtorpanás látszódott, 2026 első negyedéve ismét erősebb lehet, ahogy a kínálat is látványosan bővül majd az Otthon start program keretei közt megépülő új lakások tömegével országszerte. Idén összességében 150-155 ezres adásvételt várunk, ám a jelenlegi vonzó hitelkondíciók fennállása mellett benne lehet az évesített 180-200 ezres darabszám is a piacban

– jelzik az elemzésben. 

Turbulens időszak kellős közepén vagyunk tehát a lakáspiacon – összegzik az elemzés készítői. A vonzó támogatott hitel segítségével a többi között tízezres nagyságrendben jelennek meg a lakáspiacon olyanok, akik először találkoznak az ingatlanvásárlás folyamatával. Az ő tranzakcióik rövidebb-hosszabb ideig kimutatható változásokat vagy akár referenciaszámokat hozhatnak a különféle statisztikákban, amivel az Otthon start program óhatatlanul bekerül majd az ingatlanos történelembe.     

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

