Rég nem látott pörgést hozott év végére az Otthon start – nézegesse térképen, hol hogyan változtak az árak!

Az OTP Jelzálogbank Lakóingatlan Értéktérkép elemzése – ami a NAV idei első háromnegyedéves adatain alapszik – az előző év hasonló időszakához viszonyítva országosan 19,2 százalékos drágulást mutat nominálisan, ami közel 15 százalékos reálár-növekedést jelent. Ezen belül a két véglet Budapest 21,8 százalékos, illetve a kisebb városok 6,4 százalékos éves árindexe, míg a megyei jogú városok és a községek mutatója 17-19 százalék közötti.

„A lakótelepi lakások áremelkedése idén is valamelyest meghaladta az egyéb társasházi lakásokét. 2014-hez viszonyítva ez a részpiac eddig átlagosan 368 százalékos értéknövekedésen ment keresztül, míg az egyéb társasházi lakások drágulási üteme 356 százalékos.

Az idén eladott lakótelepi lakások országos átlagára így már meghaladja a 670 ezer, míg Budapesten az egymillió forintot négyzetméterenként

– mondta Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci vezető elemzője.

A 19 vármegye közül idén sem csökkent sehol az eladott lakóingatlanok átlagára. Az áremelkedési rangsor élén, 26 százalékos növekedéssel Baranya vármegye áll, és a fővároson kívül 20 százalék feletti még Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom mutatója. A legkevésbé dráguló Somogyban átlagosan alig öt százalékkal magasabb áron keltek el a lakóingatlanok idén eddig, mint egy éve. Ennek alapja a tóparti települések eladásokon belüli arányának csökkenése.

Budapesttel (1,208 millió forint/négyzetméter) természetesen nem számolva, öt év után Somogyot a trónról letaszítva immár Hajdú-Bihar a legdrágább vármegyénk (839 ezer forint/négyzetméter), majd négy-nyolc százalékkal lemaradva

Somogy,

Győr-Moson-Sopron

és Pest következnek.

A legolcsóbb hagyományosan Nógrád vármegye, amely csak tavaly lépte át a kétszázezer forint/négyzetméter-es szintet (jelenleg 231 ezer az átlagérték).

Az eladott ingatlanok országos átlagára az év első három negyedévében 849 ezer – Budapestet nem beleszámítva 587 ezer – forint volt négyzetméterenként.

Az idei első három negyedévben, nagyvárosaink közül Pécs drágult legnagyobb ütemben, majdnem százalékkal. Ezt Salgótarján, Debrecen és Tatabánya követi 25-25 százalékkal. Salgótarján és Debrecen a 2024-es teljes éves adatok alapján is az élbolyban voltak. A többi nagyvárosnál továbbra is kimagaslóan drágább Debrecen (940 ezer forint/négyzetméter) és Győr (837 ezer forint/négyzetméter) mögött, kettőt előre lépve, a harmadik helyen jelenleg Székesfehérvár áll (812 ezer forint/négyzetméter) az ársorrendben. Emellett még Szeged lépi át hajszállal a nyolcszázezres limitet.