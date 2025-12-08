Karácsony GergelySzentkirályi Alexandraparkolás

Karácsony Gergely átsétált a piroson, majd beszállt egy szabálytalanul parkoló autóba + videó

Szentkirályi Alexandra közzétett egy felvételt, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester sorozatban szegi meg a közlekedési szabályokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:43
Karácsony Gergely átsétált a piros lámpán, majd beszállt a járdán parkoló autójába. Igen, főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával – állapította meg új bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet:

nincsenek parkolók, elég P+R-hely, parkolóházak, mélygarázsok – hat év alatt semmit nem tett a fővárosi autós közlekedés és parkolási helyzet orvoslására a főpolgármester.

– Most már értjük, miért, ön megoldja így – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.

 


Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
