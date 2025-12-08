Karácsony Gergely átsétált a piroson, majd beszállt egy szabálytalanul parkoló autóba + videó

Karácsony Gergely átsétált a piros lámpán, majd beszállt a járdán parkoló autójába. Igen, főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával – állapította meg új bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet:

nincsenek parkolók, elég P+R-hely, parkolóházak, mélygarázsok – hat év alatt semmit nem tett a fővárosi autós közlekedés és parkolási helyzet orvoslására a főpolgármester.

– Most már értjük, miért, ön megoldja így – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.