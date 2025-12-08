Fővárosi Főügyészségvádkésemberölésbűntett

Egy hajléktalan megölte ismerősét, aki befogadta éjszakára

Vádat emeltek egy férfival szemben, mert különös kegyetlenséggel ölte meg Józsefvárosban egy ismerősét, aki az utcáról befogadta. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést javasol, amelyből beismerés esetén is legkorábban 25 év múlva kaphat feltételes szabadságot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 08. 10:37
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 32 éves férfival szemben, aki különösen kegyetlen módon végzett egy emberrel, aki éjjelre befogadta őt az utcáról.

20251113 Szolnok Gyilkosság történt a Hild Viktor utcában. Fotó: Nagy Balázs NB Új Néplap
Illusztráció (Fotó: Nagy Balázs)

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi még 2024. március 19-én – egy nappal azután, hogy korábbi szabadságvesztés büntetéséből szabadult – a késő esti órákban a VIII. kerületben az utcán italozott egy barátjával.

A két hajléktalan férfi szóba elegyedett egyikük éppen arra járó ismerősével, egy harmadik férfival. Az ismerős felajánlotta, hogy töltsék nála az éjszakát, így fel is mentek a sértett közeli lakásába, ahol mindhárman tudatmódosító szert fogyasztottak.

Ennek hatása alatt a vádlott a hajnali órákban egy tapétavágó késsel az őt befogadó, alvó férfira támadt, majd egy zsineggel megfojtotta az időközben felébredő és védekező sértettet.

A vádlott ezután a lakásban maradt reggelig, majd közölte felébredő barátjával, hogy a sértettet „álmában” megölte, majd sietve távozott a lakásból.

A barát értesítette a fővárosi rendőröket, akik az elkövetőt másnap elfogták.

A Fővárosi Főügyészség a többszörös visszaeső vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és

életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott, amelyből beismerés esetén is legkorábban 25 év múlva lehet feltételes szabadságot kapni.

A vádlott a bűnösségét nem ismerte el, a tárgyalás januárban folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: City Magazin/Hírnyolc/Baranyai Attila)

               
       
       
       

