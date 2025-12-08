Egy hajléktalan megölte ismerősét, aki befogadta éjszakára

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 32 éves férfival szemben, aki különösen kegyetlen módon végzett egy emberrel, aki éjjelre befogadta őt az utcáról.

Illusztráció (Fotó: Nagy Balázs)

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi még 2024. március 19-én – egy nappal azután, hogy korábbi szabadságvesztés büntetéséből szabadult – a késő esti órákban a VIII. kerületben az utcán italozott egy barátjával.

A két hajléktalan férfi szóba elegyedett egyikük éppen arra járó ismerősével, egy harmadik férfival. Az ismerős felajánlotta, hogy töltsék nála az éjszakát, így fel is mentek a sértett közeli lakásába, ahol mindhárman tudatmódosító szert fogyasztottak.

Ennek hatása alatt a vádlott a hajnali órákban egy tapétavágó késsel az őt befogadó, alvó férfira támadt, majd egy zsineggel megfojtotta az időközben felébredő és védekező sértettet.

A vádlott ezután a lakásban maradt reggelig, majd közölte felébredő barátjával, hogy a sértettet „álmában” megölte, majd sietve távozott a lakásból.

A barát értesítette a fővárosi rendőröket, akik az elkövetőt másnap elfogták.

A Fővárosi Főügyészség a többszörös visszaeső vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, és

életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott, amelyből beismerés esetén is legkorábban 25 év múlva lehet feltételes szabadságot kapni.

A vádlott a bűnösségét nem ismerte el, a tárgyalás januárban folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: City Magazin/Hírnyolc/Baranyai Attila)