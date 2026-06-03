Nyolc ember áll bíróság elé a fővárosi politikusokat érintő korrupciós ügyben

Az ügyben az első gyanúsítottakat 2024. március elején fogták el, akik közül többen beszélni kezdtek, így jutottak el a nyomozó ügyészek az óbudai polgármesterig, Kiss Lászlóig és volt alpolgármesteréig.

A „láthatatlan” ember segítségét kérték

Molnár Zsolt egyébként a zuglói parkolási botrányban is vádlott. Annak az ügynek koronatanúja, Fuzik Zsolt szerint Molnár és több baloldali politikus összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát 2024 márciusában tartóztatták le, a hatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, milliárdos, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolja. Ez az az ügy, amelyben az egyik luxusautóban egymillió eurót találtak.

Molnár nem bízott Fuzikban

Fuzik elmondta, hogy Z. Zsoltra Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt vele szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később a volt MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Összefonódás bal- és jobboldali politikusokkal

Fuzikhoz hasonlóan Z. Zsolt is összefonódott információink szerint baloldali és jobboldali politikusokkal, valamint budapesti önkormányzatokkal. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. Úgy tudjuk, Z. Zsolt több személyre is terhelő vallomást tett.