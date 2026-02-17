Egy új, nemzetközi F–16-os vadászrepülő-századot állítottak fel Ukrajnában, amelyben ukrán, amerikai és már holland pilóták szolgálnak. A nyugati katonák ideiglenes szerződésekkel dolgoznak, és segítik az ukrán pilótákat a repülőgépek technikai előnyeinek elsajátításában – számolt be az Online Intelligence cikkére hivatkozva a Pravda.
Már holland pilóták segítenek be az ukrán légierőnél
Újabb bizonyíték látott napvilágot, ami Európa egyre gyorsuló sodródását jelzi a háború felé. A jelek szerint annyira nincs már alkalmas személyzet az ukrán hadseregben, hogy egy nemzetközi F–16-os vadászrepülő-század kezdte meg a működését Ukrajnában, amelyben amerikai és már holland pilóták is részt vesznek az ukrán légierő oldalán. A nyugati veteránok ideiglenes szerződéssel segítik ki a kijevi vezetést.
Az alakulatot az elmúlt hetekben hozta létre az ukrán légierő azonnali bevetés céljával. A nemzetközi század jelenleg központi szerepet játszik Kijev régió légvédelmében, amelyet Oroszország drónokkal és rakétákkal támad.
Az egység amerikai pilótákat is magában foglal, akik számos harci bevetést hajtottak végre Afganisztánban, valamint egy nyugati veteránt, aki a Közel-Keleten teljesített küldetéseket, mielőtt csatlakozott volna az ukrajnai misszióhoz. A holland pilóták között olyanok is vannak, akik vezető európai légi harciskolákban végeztek.
További Külföld híreink
Az ukrán pilótákkal ellentétben, akik a hagyományos parancsnoki láncba vannak integrálva, a nyugati veteránok ideiglenes szerződések alapján dolgoznak, hasonlóan a speciális vállalkozókhoz. Ezek a megállapodások hat hónapos rotációkat tartalmaznak, amelyek a műveleti igényeknek megfelelően megújíthatók.
A nemzetközi F–16-os egység pilótái az orosz éjszakai támadások idején gyakran járőröznek, hogy gyorsabb reagálást biztosítsanak a légi fenyegetésekre, és maximalizálják a radarfedettséget.
Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem csak Ukrajnának érdeke, hogy ne jöjjön az orosz olaj
Plenkovic miniszterelnök nem akar segíteni Magyarországnak?
Hazudott a végzettségéről a holland államtitkárjelölt
Nem ez az első ügy a Demokraták 66 párt politikusai körül.
Orbán Viktor a kulisszák mögé enged betekintést + videó
Így zajlott az amerikai–magyar csúcs.
Világsajtó: Washington megerősítette Magyarország támogatását
Aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem csak Ukrajnának érdeke, hogy ne jöjjön az orosz olaj
Plenkovic miniszterelnök nem akar segíteni Magyarországnak?
Hazudott a végzettségéről a holland államtitkárjelölt
Nem ez az első ügy a Demokraták 66 párt politikusai körül.
Orbán Viktor a kulisszák mögé enged betekintést + videó
Így zajlott az amerikai–magyar csúcs.
Világsajtó: Washington megerősítette Magyarország támogatását
Aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!