Már holland pilóták segítenek be az ukrán légierőnél

Újabb bizonyíték látott napvilágot, ami Európa egyre gyorsuló sodródását jelzi a háború felé. A jelek szerint annyira nincs már alkalmas személyzet az ukrán hadseregben, hogy egy nemzetközi F–16-os vadászrepülő-század kezdte meg a működését Ukrajnában, amelyben amerikai és már holland pilóták is részt vesznek az ukrán légierő oldalán. A nyugati veteránok ideiglenes szerződéssel segítik ki a kijevi vezetést.

2026. 02. 17. 17:09
F-16-os vadászgép
F-16-os vadászgép Forrás: AFP
Egy új, nemzetközi F–16-os vadászrepülő-századot állítottak fel Ukrajnában, amelyben ukrán, amerikai és már holland pilóták szolgálnak. A nyugati katonák ideiglenes szerződésekkel dolgoznak, és segítik az ukrán pilótákat a repülőgépek technikai előnyeinek elsajátításában – számolt be  az Online Intelligence cikkére hivatkozva a Pravda.

Holland pilóták álltak szolgálatba az ukrán légierőnél
Holland pilóták álltak szolgálatba az ukrán légierőnél. Fotó: AFP

Az alakulatot az elmúlt hetekben hozta létre az ukrán légierő azonnali bevetés céljával. A nemzetközi század  jelenleg központi szerepet játszik Kijev régió légvédelmében, amelyet Oroszország drónokkal és rakétákkal támad.

Az egység amerikai pilótákat is magában foglal, akik számos harci bevetést hajtottak végre Afganisztánban, valamint egy nyugati veteránt, aki a Közel-Keleten teljesített küldetéseket, mielőtt csatlakozott volna az ukrajnai misszióhoz. A holland pilóták között olyanok is vannak, akik vezető európai légi harciskolákban végeztek.

Az ukrán pilótákkal ellentétben, akik a hagyományos parancsnoki láncba vannak integrálva, a nyugati veteránok ideiglenes szerződések alapján dolgoznak, hasonlóan a speciális vállalkozókhoz. Ezek a megállapodások hat hónapos rotációkat tartalmaznak, amelyek a műveleti igényeknek megfelelően megújíthatók.

A nemzetközi F–16-os egység pilótái az orosz éjszakai támadások idején gyakran járőröznek, hogy gyorsabb reagálást biztosítsanak a légi fenyegetésekre, és maximalizálják a radarfedettséget. 

 

Borítókép: F–16-os  vadászgép (Fotó: AFP)

