Már holland pilóták segítenek be az ukrán légierőnél

Az alakulatot az elmúlt hetekben hozta létre az ukrán légierő azonnali bevetés céljával. A nemzetközi század jelenleg központi szerepet játszik Kijev régió légvédelmében, amelyet Oroszország drónokkal és rakétákkal támad.

Az egység amerikai pilótákat is magában foglal, akik számos harci bevetést hajtottak végre Afganisztánban, valamint egy nyugati veteránt, aki a Közel-Keleten teljesített küldetéseket, mielőtt csatlakozott volna az ukrajnai misszióhoz. A holland pilóták között olyanok is vannak, akik vezető európai légi harciskolákban végeztek.